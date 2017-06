Víctor Mesa Jr: “Seré mejor que mi papá”

“Seré mejor que mi papá”, así comenzó el diálogo con Víctor Mesa Jr, quien por estos días se encuentra entrenando en el estadio Capitán San Luis de Pinar del Río con el equipo Cuba juvenil que se alista para el mundial de la categoría en septiembre próximo.

El hijo menor del exjugador y ahora director de Industriales tiene una forma alegre y respetuosa de tratar con las personas, le gusta hablar bastante y si es con la prensa mejor, siempre tiene una respuesta inteligente para todo.

Su polivalencia en el campo, la rapidez en las almohadillas y el poder al bate son las principales características que con tan solo 15 años lo ubican entre los mejores juveniles del país.

¿Matanzas o Industriales?

Hasta ahora estoy bien en Matanzas, me adapté fácilmente, tengo excelentes vínculos allá y no quisiera tener que trasladarme para la capital, pero eso no lo decido yo, lo decide mi papá.

Bateas a las dos manos, ¿en cuál te sientes mejor?

A la zurda, me concentro más en ella, es la que más me gusta, he dejado de practicar a la derecha.

Juegas varias posiciones, ¿cuál prefieres?

Juego los tres jardines y la primera base, pero me encantaría seguir los pasos de mi padre en el jardín central. En la posición que me pongan yo estaré contento, lo mío es ser útil en el equipo y ayudar en lo que haga falta.

Una vez expresaste que eras el mejor de los Mesa…

Ese comentario lo generé yo en Villa Clara en una entrevista que me hicieron, cuando aquello estaba pequeño y uno chiquito no piensa mucho lo que dice, pero te aseguro que seré el mejor.

El estilo con el que juegas es bastante parecido al de tu papá, ¿lo imitas?

Nadie quiere ser igual a nadie, quiero ser mejor que él, yo se lo he dicho, no tengo pelos en la lengua, aunque eso es bien complicado, ya que sus números son impresionantes, fue un extraordinario jugador y aunque no se lo diga mucho estoy orgulloso de ser su hijo.

Uno juega pelota para ser alguien, yo no quiero que me conozcan por mi papá, quiero hacer mi nombre y trataré de lograrlo.

¿Cómo llegas al equipo Cuba?

Hace unas semanas terminamos la fase final del nacional juvenil en Villa Clara y los mejores atletas fueron captados al equipo nacional. Tuve un buen año y aquí estoy representando a Matanzas, a pesar de que mis familiares ahora tienen vínculos azules.

Pronósticos para el mundial, están en un grupo difícil…

A cualquier competencia a la que asista Cuba siempre será favorita. Yo sé que estamos en un grupo complicado pero la meta es obtener el primer lugar, no hay otra.

¿Cómo es la relación en la casa con tu padre y hermano, se habla de pelota?

Se habla bastante de pelota en la casa, mi papá este año no fue a muchos juegos míos por temas de trabajo, pero cada vez que iba me señalaba algo.

Siempre me recalca que el corrido de las bases debe ser fuerte y agresivo, dice que eso es fundamental porque en eso detalles se ganan los juegos de pelota.

(Tomado del blog D’ Deporte)