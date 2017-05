Vale-No Vale 8

VALE que desde hace algunos meses se vienen revitalizando algunos centros recreativos en Santiago de Cuba; unos fueron remozados para brindar un mejor servicio ganando en confort, otros se arreglaron y cambiaron su objeto social como por ejemplo el antiguo Cerdito, hoy La Casa del Mariachi y la disco del otrora cine capitolio, que quedó convertido en un flamante Centro Cultural de ARTEX, donde los amantes de la llamada música de la década prodigiosa tendrán su espacio un día a la semana. (Información del Sierra Maestra)

NO VALE que las locomotoras chinas del Tren Habana Manzanillo circulen con todas las puertas de su motor abiertas y llenas de churre y aceite, brindando un aspecto deprimente al viajero que espera su tren. (Lector Francisco)

VALE que el cierre de algunas calles y plazas en la Habana Vieja sean con cañones de la época colonial.

NO VALE que los quiten para permitir el tránsito en determinado momento y dejen el hueco del mismo a merced de que pueda caer algún transeúnte como lo presencie momentos antes, saludos a cubadebate por tan buen espacio (Lector Santander)

VALE la Excelente labor de las dependencias de Palmares en el Ranchón del Km 259 del a autopista hacia Stgo de Cuba (24 y 27 de abril de 2017) y La Fondita en la Ciudad de Ciego de Ávila, incluidos los precios y la oferta (27 de abril 2017). Servicio de excelencia, buen trato, comida bien confeccionada, agilidad y sobre todo personal muy educado y profesional.

NO VALE la Penosa atención en el Ranchón de la Rotonda de las Tunas (24 de abril de 2017) dos horas para atendernos después de casi convencerlos para que lo hicieran, porque el dependiente estaba muy “atareado” con el cambios de turno, la atención a jefes de la cadena según se comentó y eso trajo consigo que salimos de allí a las 11 de la noche llegando a Santiago a las 2am.

• Ademanes incorrectos y maltrato de la dependiente del Punto de Venta de la misma cadena Palmares de la Ciudad de Santiago de Cuba frente al Hotel Santiago, obligándonos a consumir lo que su jefe decía desde una oficina de la cual nunca salió, por el hecho de que estábamos pagando con tarjeta, y teníamos que consumir según su conveniencia (26 de abril de 2017),

• Negativa de atendernos en La Vicaria, establecimiento de Palmares en la Ciudad de Ciego de Ávila, vacío, dijo no tener post, al solicitarle lo hiciera por medio de factura alegó no tenerlas y tuvimos que marcharnos.

Soy integrante de un grupo de especialistas con dieta en una tarjeta y contrato sólo con Palmares, que si lo hallamos debe tener el post activo y aun pagando en CUC no vale pues no hay en estos casos voluntad y profesionalidad, empañando el buen hacer de otros establecimientos y otros trabajadores de la cadena. (Lectora MSc. María Milagros Ruiz Navarro,Grupo Capacitación CACSA)

VALE que hace casi 2 años hayan eliminado a los llamados “Buquenques” en la terminal de Omnibus Nacionales, para que no exIstan atropellos a los que optan por los taxis de mayor precio.

NO VALE a que los parqueadores, “supuestos choferes” en los días festivos, de receso docente estén haciendo lo mismo y extorsionando a la población cubana elevando los precos a 10 cuc para Matanzas, 15 cuc para Varadero y similar para Pinar del Río o Villa Clara, hasta cuándo? Dónde están los inspectores del transporte durante esos días? por qué retiran omnibus, cuando se sabe que el mayor porciento de la población se mueve a provincias para el descanso de los niños y visitas a sus familiares? (Lectora Yanela González González)

VALE que sigan remozándose unidades y centros gastronómicos y recreativos en La Habana

NO VALE que el minirestaurant La luz, en la Habana Vieja , destinado fundamentalmente a la tercera edad , mediante prioridad a los Círculos de abuelos , con precios accesibles , en MN y buena calidad, haya sido sustituido por un restaurant en CUC, como si no hubiera ya los suficiente en esa zona. (Lector Jesus)

VALE el crecimiento del turismo y los vuelos de aerolíneas internacionales hacia Cuba

NO VALE que, mientras eso pasa, mas disminuyen los aviones de Cubana y los vuelos nacionales hacia diferentes destinos del país.

VALE La preocupación por la suciedad que provoca el uso de carretas y carretones en las ciudades.

NO VALE que a nadie le preocupa el estado de esos mismos animales utilizados en el tiro de carretas y carretones, como son maltratados y que pasan el día entero trabajando, recibiendo golpes y sin tomar una gota de agua. Que no exista una ley de protección a los animales.(Lectora Maria)

VALE que se trabaje por seguir ordenando el trabajo por cuenta propia en el transporte de la Capital.

NO VALE que Granma publicara un artículo en febrero pasado, donde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aclara que NO existe impedimento legal alguno para que entidades en la capital nieguen empleo a residentes de otras provincias, y sin embargo éstas entidades continúan negándose a contratarlos.(Lector Inye)

VALE que hayan abierto un nuevo CUPET a la entrada de la provincia de Pinar del Rio, en el municipio de Los Palacios.

NO VALE que prácticamente ninguna tienda de los CUPET-CIMEX y ORO NEGRO de La Habana tenga jabas para dar un servicio de calidad a la población, cuando esos establecimientos llegaron a tener, hace un tiempo, hasta sus jabas personalizadas con el logo de esas unidades.

