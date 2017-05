Pívot cubano Javier Justiz brilla en la Liga Argentina de Baloncesto

La Liga Argentina de Baloncesto premió al cubano Javier Justiz como uno de los mejores de la temporada regular, considerado como pívot con el equipo Estudiantes de la ciudad de Concordia.

El antillano fue el mejor sexto reboteador con 473 en 54 partidos y segundo en “tapones” con 117, además de aportar 763 puntos como factor importante para el segundo lugar de su escuadra en la Conferencia Norte.

Por estas razones el santiaguero fue elegido en el quinteto ideal avalado por 80 periodistas especializados de diferentes urbes de ese país participantes en la votación, según aparece en el sitio web del certamen.

La Asociación de Clubes de Basquetbol (ADC) también incluyó entre los mejores de la temporada regular de la liga 2016/2017 a Franco Balbi (base), Dar Tucker (escolta y MVP), Marcos Mata (alero), Gabriel Deck (ala-pívot) y Hernán Laginestra (entrenador).

En acto celebrado en el barrio porteño Barracas igualmente hubo lauros para Gabriel Deck (Mejor jugador nacional y sub-23/San Lorenzo de Almagro), Dar Tucker (Mejor extranjero/Estudiantes de Concordia), Eric Flor (Mayor progreso/Quilmes de Mar del Plata), Mateo Chiarini (Revelación/Atenas de Córdoba), y José Vildoza (como Sexto hombre/ Libertad de Sunchales).

Entre los árbitros el destaque fue para Fabricio Vito y el rango de Mejor Jugador del TNA recayó en Santiago González (San Isidro de San Francisco).

La fase regular dio paso este lunes a los cuartos de final de la postemporada con los enfrentamientos Regatas (Corrientes) vs. Libertad (Sunchales) y Olímpico (La Banda) vs. Instituto (Córdoba), por la Conferencia Norte, y Bahía Basket (Bahía Blanca) vs. Quilmes (Mar del Plata) y Argentino (Junín) vs. Gimnasia (Comodoro Rivadavia), por la Conferencia Sur.

Las series serán al mejor de cinco partidos para escoger los rivales que tendrán en semifinales los mejores clasificados de la etapa regular: San Martín (Corrientes) y Estudiantes (Concordia) por la norte, y San Lorenzo (Buenos Aires) y Ferro (Buenos Aires) por la sur.

