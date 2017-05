“Vidas Paralelas” de Liuba Maria Hevia se develan desde Casa de las Américas

El público espera, la sala desborda emoción, expectativa. Una puerta se abre. Todos atentos, pero no es Liuba. Entre los rizos rubios me parece descubrir a Isabel Santos. No estoy segura. La distancia y mi miopía, me impiden la certeza. La puerta se cierra. La espera continúa.

Entre el ir y venir de los presentes, pasan dos, tres, quizás cinco minutos. Bajan las luces. Los aplausos y escucho las palabras de presentación en la voz de la actriz cubana Isabel Santos: “Nos conocimos en el mayo incierto de 1992 (…) Ada Elba Pérez, inolvidable vecina de cuarto en la Escuela Nacional de Arte (…) fue quien me presentó a Liuba María Hevia.”

“Apenas un mes después, en la enorme sala Che Guevara de la Casa de las Américas, se me reveló la artista completa: tangos, guajiras y habaneras salían de aquella breve figura vestida de blanco, enorgulleciéndome”, agrega Isabel, visiblemente emocionada.

Y es que justamente en la sala Che Guevara de la Casa de las Américas, hace solo unas horas, las amigas volvieron a reencontrarse, en una tarde-noche llena de misticismo, en la que ve la luz Vidas Paralelas, el más reciente trabajo discográfico de la cantautora cubana Liuba María Hevia.

“Yo soy de las que cree en los fantasmas y los espíritus que habitan la sala y traen guiños, y nos reafirman”, dice Liuba refiriéndose al espíritu de su amiga poeta que nunca la abandona, y el centenario de Violeta Parra.

La guitarra de Liuba, hoy le negó sus cuerdas. Y canciones como Alguien me espera o Canción breve, fueron interpretadas con el acompañamiento de la guitarra de uno de sus músicos; pero con la majestuosidad a la que nos tiene acostumbrados la autora de Ángel y Habanera.

Fue una cita de emociones, Liuba compartió escenario con una pequeña representación de quienes la acompañan en el álbum. Ireno García y Raúl Torres hicieron corear a más de uno en la sala. Y la brasileña María Marta, arrancó sonrisas y lágrimas tras su magnífica interpretación, con estas palabras: “Me emociono. Mi corazón y mi alma están en fiesta. Muchas gracias a Liuba María Hevia. Y gracias a la vida que me ha dado tanto.”

Vidas Paralelas es una compilación de cuatro fonogramas: dos volúmenes dobles con un total de 68 canciones, en su mayoría de la autoría de Liuba; en las que alterna voces con afamados cantautores cubanos, entre los que se encuentran Silvio Rodríguez, Omara Portuondo, Pablo Milanés, Carlos Varela, Amaury Pérez, Kelvis Ochoa y Frank Delgado.

Así mismo con importantes músicos latinoamericanos tales como el puertorriqueño Danny Rivera, la dominicana Maridalia Hernández, la española Ana Belén, la venezolana Amaranta, la colombiana Marta Gómez, la argentina Georgina Hassán, la ecuatoriana María Tejada y el español Luis Pastor.

Este disco es, al decir de su propia autora, un homenaje a la canción de autor y una reverencia a los cincuenta años del nacimiento de la Nueva Trova. Y cuenta con la peculiaridad de que no solo se interpretaron los temas de su autoría sino también composiciones de sus invitados.

Sin lugar a dudas, Vidas Paralelas es una excelente propuesta sonora, que desde hoy queda a disposición del público, y la que seguramente seguirá dando de qué hablar.