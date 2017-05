Elecciones en Francia: Le Pen acusa a Macron de ser un defensor de la oligarquía

Marine Le Pen, candidata ultraderechista a la presidencia de Francia, acusó hoy a su rival directo, Emmanuel Macron, de ser un claro defensor de la oligarquía financiera y sus intereses.

Ante unas 20 mil personas concentradas en un mitin en Villepinte, localidad ubicada al noreste de esta capital, la aspirante presidencial afirmó que “el señor Macron adoptó el eslogan Francia Unida, pero sería más honesto decir La Finanza Unida”.

En su ataque al joven líder del movimiento En Marcha, la representante del Frente Nacional recordó un discurso pronunciado por el actual presidente François Hollande, cuando era candidato en las elecciones de 2012.

Le Pen citó las palabras de Hollande cuando dijo: ‘Mi verdadero adversario no tiene nombre, no tiene rostro, no tiene partido. No presentará nunca su candidatura, no será electo, y sin embargo gobierna. Este adversario es el mundo de las finanzas’.

Según la candidata, ahora ‘el adversario del pueblo sigue siendo el mundo de la finanza, pero esta vez tiene nombre, tiene un rostro, tiene un partido, presenta su candidatura y todos sueñan con verlo electo: se llama Emmanuel Macron’.

Le Pen llamó a sus seguidores a unirse con vistas al balotaje del 7 de mayo, en el cual ‘tenemos que bloquear la finanza, la arrogancia y el rey dinero’.

Tras vencer en la primera vuelta de las elecciones, Marine Le Pen y Emmanuel Macron intensifican en estos días sus campañas hacia la segunda ronda, en la cual se definirá el presidente para los próximos cinco años.

Todas las encuestas publicadas coinciden en presentar al joven político como el favorito, con una ventaja de 20 puntos sobre la aspirante ultraderechista.

(Con información de Prensa Latina)