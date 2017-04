La 3G llegó para quedarse

Como eco, la noticia se sentía cerca, especialmente porque a finales del mes pasado especialistas de Etecsa habían anunciado los trabajos que se realizaban para posibilitar el acceso de los usuarios prepagos a la red de tercera generación (3G), y así compartir el tráfico de voz y datos en las redes 2G y 3G.

Las pruebas comenzaron en Matanzas, luego en Villa Clara, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, Camagüey…, así, hasta llegar al resto del país.

La singularidad es que desde ayer la cobertura de esta tecnología en La Habana incluye a todos los municipios, por lo que el usuario capitalino podrá apreciar una mejora en el uso del correo Nauta, mientras que en el resto de los territorios, ya las cabeceras provinciales y polos turísticos tienen 3G. En el caso del municipio especial Isla de la Juventud, la red será habilitada en los próximos días.

Según esclareció a Granma Luis Manuel Díaz, director de Comunicación Institucional de Etecsa, para que el cliente pueda disfrutar de esta tecnología –que ofrece una mayor velocidad de acceso y capacidad multimedia–, «lo primero es que el cliente se encuentre bajo cobertura 3G y que el terminal de su celular sea compatible al estándar WCDMA en la frecuencia de 900 MHz, que es una norma internacional utilizada por varios países de Europa y América Latina».

Hay que explicar que la información y los datos que llegan a los smartphones sucede a través de ondas de radio que viajan por el aire, y pueden tener diferentes frecuencias: 900 MHz, 1 800 MHz, 2 600 MHz, etc. De ahí la precisión de comprobar siempre las bandas disponibles del móvil antes de comprarlo, pues en dependencia del receptor que posea el dispositivo, podrá conectarse a la 3G en Cuba.

Esto no implica, por otra parte, que un teléfono que no sea inteligente no pueda acceder a la nueva red, aun con las limitaciones propias de su terminal. Como tampoco significa que si el móvil no soporta esta tecnología ya sea inutilizable, pues tanto la 2G como la 3G coexisten sin dificultad; es decir, el usuario podrá como hasta ahora seguir cursando tráfico, lo que su teléfono se conectará a la red que tenga mejores condiciones siempre y cuando sea compatible con la frecuencia y el estándar establecido.

Para comprobar manualmente si el teléfono puede acceder a la tecnología de tercera generación, el cliente solo tiene que abrir la herramienta de Ajuste / Redes Móviles / Modo de Red; aunque en dependencia de la marca y el modelo pueden variar algunos de estos pasos.

«En el caso de que el teléfono admita más de una red, se sugiere ponerlo en modo automático, pues de esta forma el usuario siempre va a usar los servicios disponibles, ya que si existe mucha concurrencia de usuarios en una de las redes, automáticamente la transmisión de datos y de voz pasa para la otra», comentó el director de Comunicación Institucional.

Por otra parte, hay que puntualizar –insistió Oscar López Díaz, especialista de Mercadotecnia de la división de servicios móviles– que contar con cobertura 3G, además de mejorar la velocidad de conexión del correo Nauta, posibilitará en un futuro el acceso a otros servicios como Internet en los teléfonos».

La introducción de esta tecnología y la habilitación a los suscriptores, nos acerca cada vez más al sueño –que ya es casi una necesidad social– de poder revisar, desde nuestro móvil, la suscripción de un chat, bajar un video o simplemente darle like a una foto en Facebook, sin tener que acudir necesariamente a una zona wifi.

Claro está que La Habana no es Cuba, como muchas veces los propios lectores han mencionado en estas páginas, y que Etecsa tiene la responsabilidad de seguir sustituyendo tecnológicamente las radiobases que existen en el territorio nacional, para lograr condiciones similares en todos los municipios del país y así posibilitar el empleo por los usuarios de las nuevas modalidades de servicios móviles que irán surgiendo.

Promociones…

No fue un error ni un cambio en la estrategia comercial de Etecsa lo que condujo a que en el mes de abril salieran dos promociones de recarga internacional para los clientes móviles, y con características diferentes cada una.

La primera, que tuvo vigencia del 11 al 13 de abril, presentaba un nuevo esquema: la recarga a partir de 15 CUC ofrecía como bono adicional 20 minutos de llamadas y 20 SMS gratis.

Por supuesto que ante el cambio, la reacción popular pasó de sorpresa a preocupación inmediata, y no faltaron los comentarios en la calle en torno a si Etecsa iba a dejar de promocionar la ya conocida oferta 20 x 30.

Al respecto, Luis Manuel Díaz explicó a nuestro diario que si bien el cliente que consume sus mensajes y llamadas en el territorio nacional no va a tener con esta promoción (la de 15 CUC) las mismas ventajas que con otros bonos, aquella persona que cursa tráfico hacia el extranjero sí percibe un beneficio.

Por ejemplo, las llamadas internacionales hacia Europa tienen una tarifa de 1,20 CUC el minuto, y con esta promoción el cliente puede disfrutar de 20 minutos gratis que equivalen a 24 CUC. En el caso de los mensajes con destino internacional –a un costo de 60 centavos–, se está regalando 20 SMS o, lo que es igual, 12 CUC, añadió.

La intención de Etecsa no es sustituir una oferta por otra. La recarga internacional a partir de 20 CUC y con el bono adicional de 30 pesos convertibles va a seguir saliendo, lo que coexistirá con otros tipos de promociones, paquetes de datos y planes para que los clientes seleccionen la opción que más se acerca a sus patrones de consumo. En la actualidad, la empresa no solo brinda la oportunidad de acogerse a las recargas internacionales, también ha lanzado nuevas prestaciones donde hay implícita una reducción de tarifas como son la Bolsa Nauta, y los planes de VOZ, SMS y Amigos, indicó Oscar López.

En tal sentido, aunque las promociones desde el exterior son una entrada de divisas importantes para Etecsa y el país, no podemos olvidar que hay muchos cubanos que no tienen la posibilidad de que un amigo o un familiar le recarguen el saldo «desde afuera». De ahí, precisamente, la urgencia de diseñar otras ofertas que brinden, desde el territorio nacional, las mismas facilidades para el bolsillo común, y sin tantos avatares.

(Tomado de Granma)