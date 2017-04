Resumen Semanal: Un concurso de béisbol, el abrazo de Disney y los avances de Netflix

Este viernes volvemos con nuestro resumen para compartir con ustedes lo que fue noticia esta semana. En esta ocasión, los invitamos a darse una vuelta por el estudio de Kcho y a participar en un concurso de Desoft y la Federación Cubana de Béisbol sobre nuestro pasatiempo nacional. Además, tenemos una sorpresa que los devolverá a su niñez. Y por supuesto, también hablaremos de series porque sabemos que usted tampoco se puede despegar de Canal USB.

El Museo Orgánico de Romerillo presenta cortos del Festival Ícaro

Como resultado del Segundo Taller Audiovisual asociado al Festival Ícaro, el Museo Orgánico en Romerillo presentará este viernes a las 6:00 pm. cuatro cortos audiovisuales, resultado de los ejercicios finales del taller.

Este espacio de formación audiovisual persiguió en su segunda edición involucrar a jóvenes interesados en el mundo cinematográfico, mediante conferencias de guión, producción y arte, fotografía, dirección y sonido.

Los cortos del taller serán parte del segmento Ícarito, en el cual compiten los audiovisuales realizados por los estudiantes de Casa Comal Escuela y Universidades Centroamericanas.

El Ícaro, Festival Internacional de Cine en Centroamérica se ha convertido en el más grande y representativo del movimiento audiovisual centroamericano y se inscribe dentro de los más importantes del subcontinente latinoamericano.

Así que meriende, tómese un café, y móntese en la guagua que lo deje más cerca del paradero de Playa (Calle 7ma., esquina a 120), lo esperamos en el estudio de Kcho.

Un concurso de entuMovil para los amantes del béisbol cubano

Y hablando de telefonía móvil (y digo hablando porque últimamente no dejamos de hacerlo), la División Territorial Desoft Habana, con la colaboración de la Federación Cubana de Béisbol, convoca a los amantes del pasatiempo nacional a participar en el concurso “entuMovil Calentando el Brazo!!!”

Los interesados deberán responder a la pregunta: ¿Qué equipo resultó campeón de la II Serie de Béisbol Categoría Sub-23? Que de seguro será más fácil de responder que ¿cómo se envía la respuesta? ;) :P

Mande un SMS al 8888 con el texto EVENTO PELOTA seguido del número que antecede las siglas del team de su elección.

Así se muestran los equipos: 1- ART, 2- CAV, 3- HAB, 4- SCU. Por lo tanto, si su respuesta es Artemisa, solo debe enviar en el cuerpo del mensaje EVENTO PELOTA (1). Advierto, no sé nada de béisbol, así que lo explicado anteriormente es doblemente un ejemplo.

Según entuMovil, se seleccionarán tres ganadores, escogidos mediante sorteo entre todos los participantes que acierten y serán premiados con una recarga de $5.00 CUC (sin fecha de vencimiento), además de un artículo deportivo cortesía de la Federación Cubana de Béisbol.

El concurso cerrará el día 15 de mayo así que apúrese y envíe su respuesta. Los tres ganadores recibirán la notificación a través de SMS.

Para cualquier duda —aclara Desoft— puede visitar el sitio www.entumovil.cu, enviar un SMS (gratis) al 8000 con el texto AYUDA PELOTA o llamar al teléfono 7 832-35-01.

Vuelve el Tamagotchi

En los últimos meses, las industrias del entretenimiento y tecnología, han viajado al pasado para desenterrar nuestra nostalgia. Nokia rediseñó su modelo 3310, sí, aquel que estaba al lado del dinosaurio cuando despertamos. Y Nintendo rescató su NES Mini con actualizaciones casi insignificantes. Lo vintage está de moda, y Bandai tiene un arma secreta que hará que desenterremos las calaveras de los bichitos que escondimos en el patio con una nueva edición de aquel Tamagotchi que nos obsesionó a inicios de siglo.

El actual no dista mucho del que llegó a Occidente a finales de los 90. Será un poco más pequeño, con una pantalla monocromática de LCD y una carcasa colorida que imita un huevo. Gracias a sus nuevas dimensiones, lo podremos agregar al llavero.

De momento solo está disponible en Japón, pero ustedes saben, vivimos en un mundo globalizado, si llegó tras los duros noventa a Cuba, no es de extrañar que llegue ahora. Eso sí, mi recomendación es que mejor cuide a un perro, será su mejor amigo y le puede hasta salir gratis si no lo compra por La Habana Vieja. Al final, ¿la cosa no iba de cuidar, alimentar, limpiar y entretener?

El abrazo de Disney

La compañía Disney Enterprises está enfrascada en la fabricación de robots “de cuerpo suave para la interacción física con seres humanos”. Según se dio a conocer hasta el momento, estas máquinas podrían ser utilizadas en un futuro en los parques de atracciones de la franquicia.

Los robots, que podrían estar basados en personajes animados, estarían conformados por una estructura dura, con partes rellenas de líquido o aire, membranas flexibles y muchos sensores de presión.

Según informó Disney, tras un tiempo haciendo pruebas con niños y diversos prototipos, “los robots fueron resistentes y robustos en jugabilidad e interacción física”, y adelantaron que además de tener pieles suaves también podrían ser “peludos”.

Las imágenes que se pueden ver en la patente muestran torsos con aspecto modular, cilíndricos o articulados, parecidos al robot Baymax de Big hero 6.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre su precio o si serán comercializados (aquí no, claramente) en un futuro cercano. Eso sí, esperemos que, si llegan a los parques de diversiones del mundo, un abrazo no cueste, porque entonces eso sería mucho más triste que gastar millones de dólares en crear un robot. El consejo es el mismo, apadrine una, dos, tres mascotas.

Alcatel: mientras más cámaras, mejor

La conocida marca de teléfonos Alcatel, con gran presencia en las tiendas comerciales de Etecsa, presentó un nuevo modelo que tendrá cuatro cámaras, lo que lo convierte en el primer móvil de su tipo.

Desde el año pasado, esta tendencia se extendió rápidamente en varias compañías como la china Oppo, con su modelo F3, y la surcoreana LG, con el V10. Hay quien dice que el lanzamiento del Iphone 7 fue el detonante para que otros comenzaran a innovar buscando mejores planos o un desenfoque casi profesional, pero ninguna había experimentado la cámara dual en ambos lados del teléfono.

El Alcatel Flash, como se llamará el nuevo modelo, presume de dos cámaras principales (traseras) con dos sensores de 13 MP, uno para capturar la información RGB y el otro para obtener los datos monocromáticos. Mientras que el sistema dual frontal (entiéndase como la de los selfies), dispone de un sensor de 8 MP RGB y otro de 5 MP monocromático. Según cuenta la compañía, gracias a esto se verá mejorada la opción de las fotos panorámicas, el modo nocturno avanzado o diversos grados de efecto bokeh (lo que se conoce como enfocar un objetivo mientras el resto se muestra difuso).

Además, dio a conocer que el nuevo smartphone de Alcatel tendrá un acabado metálico con una estructura simétrica de curvas suaves. Una pantalla IPS de 5,5 pulgadas con resolución FHD de 1920×1080 píxeles y 401 ppp. En el interior trabajará un procesador de diez núcleos MediaTek Helio X20, con de 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno (podrá soportar una microUSB de 128 GB). Y su sistema operativo es el Android 6.0 Marshmallow.

La empresa no reveló la fecha de lanzamiento o el precio del Alcatel Flash, aunque seguramente saldrá al mercado antes de que termine el año. Teniendo en cuenta la disponibilidad de la marca en las tiendas de la empresa de telecomunicaciones cubana, seguramente también lo tendremos por acá en un futuro cercano (¡bazinga!).

El Castigador de Daredevil finaliza su producción

Netflix trae dos excelentes noticias esta semana para los seguidores de Marvel. El spin-off de Daredevil (The Punisher), protagonizado por Jon Bernthal (The Walking Dead), terminó su producción, y según su póster oficial llegará este año. Sin embargo, The Defender saldrá mucho antes por la plataforma de streaming para aliviarnos la espera.

El antihéroe de Netflix no tiene aún fecha de estreno, aunque esta semana pudimos ver en Twitter al actor que interpreta a Frank Castle junto a otros personajes de la serie como Billy Russo (Ben Barnes), su mejor amigo durante sus días en las Fuerzas Especiales. Además, están confirmados Ebon Moss-Bachrach, Amber Rose Revah y Deborah Ann Woll como Karen Page, personaje que ya conocimos en la primera y segunda temporada de Daredevil.

No queda otra que esperar al 18 de agosto para ver The Defender, protagonizado por Jessica Jones (Krysten Ritter), Iron Fist (Finn Jones), Luke Cage (Mike Colter) y el diablo de Hell’s Kitchen (Charlie Cox). Recemos porque sea mejor que puño de acero.

Las 13 razones por las que Netflix asesinó a Hannah

Posiblemente lo más comentado durante la semana fue el estreno en Netflix de 13 Reasons Why (Por 13 razones). La serie basada en la novela (de igual nombre) de Jay Asher, narra la historia de una adolescente que se suicida y las circunstancias alrededor de su muerte.

13 Reasons ha levantado gran polvareda en blogs, páginas web y foros, dada la crudeza de un tema que ha resultado demasiado discreto para la televisión abierta, una desventaja que ha aprovechado Netflix para alertarnos de las consecuencias del bullying en la adolescencia y los caminos en los que puede acabar.

Luego de varios días de discusión en nuestra oficina, coincidimos en que la Serie consigue su propósito: no podrá levantarse del sillón hasta saber las 13 razones por las que Hannah se suicidó. Y tal vez esto se deba a que el guión está minuciosamente hilado, gracias al premiado escritor Brian Yorkey, creador de la serie, y la colaboración directorial de Tom McCarthy (quien trabajó en la oscarizada Spotlight).

Sin embargo, por momentos parece que solo Netflix quiere asesinar a Hannah. Las razones que muestra la plataforma de streaming (con excepción de la número 12) son bien pálidas para exponer un fenómeno tan actual como el bullying. Más, si dentro del mismo elenco sobran ejemplos de alumnos sometidos a un mayor maltrato sicológico por parte de sus compañeros.

De cualquier manera, la serie no los dejará dormir. Su trepidante formato de 13 capítulos (uno para cada razón de Hannah), los elementos vintage (otra vez) ligados a los actuales medios de socialización, y una excelente actuación del elenco joven de la serie, complementan una historia que hecha en falta argumentos más contundentes.

Aquí les dejo la ficha y algunos datos más por si de pronto les aparece en el USB de algún colega.