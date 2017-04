El Madrid quiere a Thiago como sucesor de Modric

En el Real Madrid se considera al Bayern de Múnich el gran adversario europeo. El pulso global -en fichajes, patrocinadores, impacto, número de aficionados…- es con el Barcelona, pero en el tapete de la competición continental, el club bávaro surge como el enemigo histórico. Entre los dos suman 16 títulos en el torneo (11+5) y un puñado de duelos inolvidables.

Siempre en eliminatorias, nunca en la final, con remontadas, piques, goleadas y noches apasionantes escritas en el currículo compartido. Este miércoles en el Allianz abren un nuevo capítulo, esta vez en los cuartos, y con muchos nombres reflejados en los dos escudos. Algunos con pasado en el rival (Xabi Alonso, Ancelotti, Kroos, Robben…) y otros quizá con fotografías futuras. Es el caso de Thiago Alcántara, el centrocampista que aporta la distinción, el toque corto y el ritmo elegante al tradicional estilo arrollador del Bayern Múnich.

Arrebatado al Barcelona por Pep Guardiola, pago de la cláusula de rescisión mediante, ha sido esta temporada, con Carlo Ancelotti al frente, cuando más y mejor ha jugado el español. Titular indiscutible, forma trío en la medular con el chileno Arturo Vidal y Xabi Alonso, por detrás de la delantera: Robben, Ribery y Lewandowski.

Thiago acumula siete goles y ocho asistencias, con la plena confianza de su técnico y las lesiones, que mermaron su aterrizaje en Alemania, olvidadas. En el partido de ida de la eliminatoria de octavos de final contra el Arsenal, que su equipo ganaría por 5-1, idéntico resultado al del encuentro de vuelta, marcó dos tantos, completando una magnífica actuación. Ha elevado su protagonismo dentro del equipo, donde se siente mucho más seguro.

Un contrato sin renovar

Con 26 años -los cumple este martes- empieza a estar cuajado en la élite. Más serio su juego, menos frívolo, pero adornado por el inmenso talento que guarda. En el Madrid hace tiempo que le siguen de cerca. Desde que salió la bola del Bayern en el sorteo de cuartos, en el Bernabéu siempre se le menciona junto a Lewandowski como las dos grandes amenazas del cruce: el ya sufrido instinto goleador del polaco, que arrastra problemas en un hombro (es duda), y la batuta de Thiago en el centro. Su fútbol gusta mucho a la directiva blanca. Acaba contrato en 2019 y todavía no ha renovado con el club de Múnich. Tal situación invitaría al Madrid a intentar repetir la operación que hizo para fichar a Toni Kroos. En aquella ocasión, convencido el jugador -que tampoco había prolongado su contrato-, al Bayern no le quedó más remedio que ponerle precio en 2014 para no verle salir gratis un año después hacia España. Por 25 millones, Florentino Pérez se hizo con uno de los centrocampistas más cotizados del mercado internacional, campeón del mundo justo el verano que se vistió de blanco.

Si Thiago no renueva la próxima temporada, entrará en ese peligroso escenario para el equipo germano. Hablamos de 2018, un año antes de que finalice su actual acuerdo. Si no, en 2019 podría irse a otro club sin coste alguno. Para evitarlo, según los medios alemanes, el Bayern se mueve con prisas para su renovación. Le va a ofrecer una poderosa subida salarial.

En el Real Madrid le ven como un posible relevo futuro de Luka Modric (camino de los 32 años), por el perfil futbolístico. Igual que el croata, Thiago Alcántara ha ido centrando su posición en el campo, pasando del balcón del área a zonas más retrasadas, cerca de los mediocentros. También ha mejorado su trabajo defensivo y su fortaleza física. Además, a su formación en la cantera del Barcelona y el paso por el primer equipo (100 partidos allí) añade ahora la experiencia en el Bayern, escudo de enorme responsabilidad. En la selección española es fijo en los planes de Julen Lopetegui, con el que brilló en la sub’21.

Tras llevar durante varios años sus asuntos profesionales la firma de representación que Pere Guardiola, el hermano del entrenador, regenta en sociedad con Mediapro, optó por seguir en solitario bajo la tutela de su padre, Mazinho. Juntos han creado The Player Management, agencia que dirige su carrera y la de su hermano, el azulgrana Rafinha, quien no logra detener la fatalidad de las lesiones. Quizá las comidas familiares de los Alcántara se conviertan en un Madrid-Barça.

(Tomado de El Mundo)