Boxeador Lázaro Álvarez opina sobre su sanción

El pasado 23 de diciembre, Guerrillero publicó un comentario que, bajo el título de El precio de teñirse el cabello, revelaba algunos detalles sobre la suspensión por seis meses de los circuitos de competencia y la exclusión de los mejores atletas del año en Cuba, del pinareño Lázaro Álvarez.

En el mismo, tildábamos de “absurda y exagerada” la medida tomada por la Federación Cubana de Boxeo (FCB), en contra del tricampeón del mundo y dos veces bronceado olímpico, por cambiar el color de su pelo.

Por los disímiles estados de opinión generados, tanto en la prensa nacional e internacional como en la población al conocer el incidente, conversamos con el estelar púgil sanjuanero, quien ofreció su versión de lo acaecido en este incidente.

“En una información que salió se mencionaba que la sanción había sido a causa de varias indisciplinas que cometí y no es así. Realmente fue por teñirme el pelo, algo que sé no está establecido en el reglamento interno de la escuela, pero lo hice por un asunto religioso y no por una cuestión de moda”.

Según alega Álvarez, a pesar de su solicitud de mantener el cabello teñido solo por un tiempo, el director técnico del equipo, Rolando Acebal, insistió en que debían ser tomadas medidas ejemplarizantes con el púgil.

“Traté de explicarle educadamente, con moderación, pero él nunca me creyó. Le propuse incluso hacer una reunión con los atletas para explicarles que era por un tiempo determinado y no crear situaciones negativas en el equipo, pero no quiso.

“Para no quitarle a él la credibilidad, lo único que pudieron hacer fue apartarme por seis meses de las competencias. Sin embargo, con ello perdí la posibilidad de participar en la única lid en la que me necesita mi provincia en el año”.

Sobre su exclusión también de los 10 mejores atletas de 2016 en Cuba refirió: “Una cosa es que me hayan sancionado por esto, lo cual no tiene nada que ver con todos los resultados que tuve anteriormente. No entiendo porqué hasta ahora nadie se ha pronunciado oficialmente”.

Aun encontrándose amonestado, el boxeador permaneció entrenando junto a sus compañeros hasta que estos partieron para el Torneo Playa Girón en Santiago de Cuba.

“Tengo que decir que aquí está Lázaro Álvarez, que mis principios, mis valores y mi condición de atleta no van a cambiar y que son los mismos desde que levanté por primera vez la bandera en el podio hasta hoy”.

En enero de 2017 se cumplirán tres meses de la sanción, momento en que se volverá a reunir una comisión disciplinaria para evaluar si el boxeador ha mantenido una actitud que amerite el retiro de la medida.

Mientras, Álvarez espera en casa el advenimiento de su primogénita.

PD_En nuestra publicación se comentó sobre este contradictorio caso en dìas pasados. El lunes de esta semana Cubadebate contactó con integrantes de la Federación Cubana de Boxeo para escuchar sus criterios. Nuestras preguntas fueron recepcionadas para pasarlas a la dirección de la Federación, pero aún no hemos recibido respuestas.