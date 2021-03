Descargue el libro “Corazón”, de Edmundo de Amicis

Si hay un libro sin tiempo ni edad, un libro escrito desde la inmensidad de su nombre, ese es Corazón: Diario de un niño. De la autoría del italiano Edmundo de Amicis (Oneglia,1846-Bordighera,1908), sus páginas devienen desahogo y testimonio cotidiano de un niño que les va confiando su diario.

Aunque nace de las emociones y el día a día de Enrico, pequeño del norte de Italia -específicamente de Turín, capital de la región del Piamonte-, este clásico de la literatura infanto-juvenil trasciende las alegrías, tristezas y recuerdos especiales de un muchacho de tercer curso para sembrarse en la espiritualidad de cualquier público, generación por generación.

Atesora este título, cuyo original en italiano vio la luz en 1886 bajo el nombre de Cuore, un retrato de la niñez contada desde una fuerza narrativa y la integridad ético-moral de este infante formado en un hogar de clase media y con los más altos valores humanos a los que se pueda aspirar.

Enrico encarna lo mejor de nuestros niños, un verdadero ejemplo de lo que la sensibilidad humana y las buenas maneras pueden en cualquier sociedad, en cualquier época. No resulta sorpresa entonces que estemos a las puertas de unas de las páginas más leídas a 360 grados en el orbe y que gozan de la preferencia de los más disímiles y exigentes lectores.

Personalmente, tengo tres títulos que -en mi voracidad lectora- me acompañan desde la infancia: Corazón, La edad de oro y El principito; ejemplares irrenunciables aún en la adultez y, sin duda, de las lecturas que más recorro con mi hija.

En este volumen, mayores y niños podrán encontrar el diario de Enrico en su calendario escolar, mezclados con cartas de sus padres que vienen a acentuar las claves de una educación esmerada y de valores éticos bien cultivados en constancia y virtud. Aparecen, asimismo, los tan agradecibles cuentos mensuales.

Páginas donde el patriotismo, la solidaridad, el civismo y la asunción del dolor ajeno como propio encuentran refugio, alimento e impulso indefectible.

Es un viaje de ida hacia el crecimiento: humano y espiritual. Un libro desde y para las emociones. Y, también, un viaje de regreso al niño que habita el corazón de todo adulto.

Adaptada varias veces para la gran pantalla, tiene en la propuesta del cineasta y realizador italiano Luigi Comencini una de las más logradas versiones audiovisuales, concebida entonces para una serie de televisión de la cadena RAI, de ese país europeo.

En esta versión digital que las editoriales cubanas Arte y Literatura y Cubaliteraria ofrecen ahora a nuestros lectores en Cubadebate, hallarán un regalo inestimable, desde el Espacio Virtual del Libro. Pero dejemos que sea este popular escritor y periodista de Italia quien nos lleve, de la mano, directo a su Corazón, gracias a esta Advertencia del autor:

El presente libro se halla especialmente dedicado a los chicos de nueve a trece años de las escuelas elementales, pudiéndose titular Historia de un curso académico, escrita por un alumno de tercera, en una escuela municipal de Italia.

Al decir escrita por un alumno, no quiero dar a entender que haya redactado la obra tal cual sale a luz, sino que el escolar iba anotando en un cuaderno, a su manera, lo que había visto, oído, pensado en las aulas y fuera de ellas, mientras que su padre al fin del año corrigió este Diario, procurando no alterar lo esencial de aquellas impresiones, en cuanto fue posible. Cuatro años después, el estudiante, ya en el Gimnasio, leyó de nuevo el manuscrito, añadió o suprimió algo que, a su juicio, no era fiel trasunto del pasado, y así se da a la estampa.

Ahora, niños y jóvenes, leed estas páginas, que espero os interesen, y

cuya lectura confío que os será agradable.