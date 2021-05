Hacer buenas cosechas, cuidar bien los paisajes (+Fotos)

Cuba reclama con urgencia que hagamos producir la tierra. Son necesarias más y mejores cosechas. Ser suficientes en la producción de alimentos y producir la mayor cantidad posible de la materia prima de origen agrícola que requieren las industrias son perentorias necesidades de la sociedad y la economía cubana y a ello se nos convoca a diario.

Pero es importante saber y tener en cuenta que la materia prima más importante de nuestra principal industria, la industria turística, son las playas y nuestros paisajes, los que no sólo no deben ser maltratados y degradados, sino que debemos protegerlos y, siempre que sea posible, mejorarlos y no solo como un recurso para el turismo, sino para nuestro propio bienestar espiritual.