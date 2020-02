Fotografía móvil: Cuando tu teléfono se reúne con “sus amigos” para hablar de tu creatividad

Hace unos días RT publicaba una información que confirmaba la existencia de menos materia gris en los cerebros de los adictos al teléfono móvil. Nuestros celulares tienen ahora una nueva función: alertarte sobre el tiempo de uso que pasas en cada aplicación. Categorías que definen las horas o minutos que dedicas a ver videos, entrar en redes sociales, chatear, tomar fotos...

Entretenimiento, que al parecer se define por el tiempo que pasas en YouTube. Productividad, no nos pregunten, aún estamos intentando descifrar si cumplimos sus expectativas o no. También nos evalúan el tiempo de lectura, donde cinco minutos diarios son la meta. Incluso recibes un mensaje ¡Felicidades, lo has logrado hoy! 🤦‍♀️ Mira tú, ya podemos dormir tranquilas, que García Márquez se prepare, allá vamos.

Por último, esta especie de gran hermano que está detrás de la pantalla negra con la que todos dormimos, comemos y vamos al baño, marca una nueva categoría: creatividad. La “persona” que, por momentos, parece ser quien más te conoce, define aquí el tiempo que has pasado en la cámara y la galería de imágenes.

No sabemos bien cuánto ni cómo “creamos” con nuestro teléfono. ¿Hasta qué punto miles de selfies, capturas de pantalla, memes… pueden responder al ícono de este tiempo de uso, nada menos que una paleta y un pincel dignas del mismísimo Picasso?

Mas, si hay una aplicación en el móvil que casi todos coincidimos en usar y que ha revolucionado la industria fotográfica, es la cámara. Un profesor de fotografía en la universidad solía decirnos que la mejor instantánea no estaba en una cámara réflex de dos o tres lentes, sino en el programa que estaba detrás de tu cámara automática. Que sí, habrá lugares donde no consiga la suficiente la luz, tenga demasiada oscuridad, pierda el foco, todo se irá de control y mentira, no será una buena imagen. Tampoco te vamos a mentir con falsas propagandas.

Pero, ¿sabes qué? La creación está ahí, en el detalle. Acostumbrados a lo cotidiano, tendemos a no sorprendernos. Veamos la vida por un día con los ojos del turista, del niño pequeño, del foráneo “asustado”.

Dicen que cuando miras una obra de arte capturas la esencia de todos quienes la observaron antes. El contacto de los pies contra el césped, la lluvia que te empapó, la guagua que no pudiste coger a tiempo, el color del cielo el día más “normal” de tu vida, el amanecer en el campo…

El día que la lluvia te vuelva a mojar, el aire huela a hierba, y el cielo sea medio turquesa, recordarás y no sabrás qué, solo que es algo grande. Saborearás el instante tranquilo e impaciente, porque se irá. Esos momentos no se quedan, pero se pueden congelar.

La aplicación de galería en tu móvil se llenará entonces de pequeñas cuadrículas. Imágenes con las cuales tu teléfono calculará la actividad creativa del día. Y así, tu gran hermano en miniatura podrá alardear, allá donde ellos se reúnen cuando los mortales duermen, del tiempo que dedicamos a la creatividad hoy.

