Sabor y Tradición: Salsa rosada, crema de zanahoria y mayonesa de aguacate

Descansaremos un poco de las especias cultivables en nuestro huerto, jardines y patios, pero las retomaremos en otro artículo. Me pide una lectora recetas de salsas, en verdad soy poco amante a las salsas, porque me gusta cocinar de tal forma que lo que hago, ya sea una carne, perros o pescado, lo que sea, lo cocino en su propia salsa. Pero no quita que, en ocasiones para acompañar algo frito o unas simples tostadas, las haga.

En la época de tomate es muy frecuente que haga el puré y cátchup y lo guarde, también se pueden preparar otras salsas, así como sofritos y tenerlos guardados, bien envasados. Como era costumbre en la casa.

No olvido los mojos, que en muchas ocasiones se preparaban y se ponían en una botella para ser utilizados a gusto. Por no olvidar el que nos preparaban nuestros padres para llevar a las escuelas al campo y así darle un mejor sabor a la comida y tener presente el sabor hogareño.

Por último, terminaré hablando de la miel, hoy la propongo junto al limón, ese fruto tan útil en nuestras cocinas, gran aportador de vitamina C y que, en compañía de la miel, da ese sabor dulce-ácido o agridulce tan agradable al paladar. Además, les propongo mojo de perejil, mojo de orégano y comino, salsa rosada, salsa habanera cruda, mayonesa de aguacate, crema de zanahoria, arroz frito y pollo salteado.

La miel con limón: Dos ingredientes de gran versatilidad empleados por el hombre en todo el mundo por sus propiedades para mejorar la salud, la piel y el cuero cabelludo. Unidos podemos potenciar sus efectos antioxidantes, antibacterianos y nutritivos.

Para bajar de peso y reducir grasa:

Ingrediente: Una cucharada de miel, 3 cucharadas de jugo de limón y agua.

Modo de uso: En un vaso ponga la miel, el jugo de limón y complete con agua al tiempo. Tómela en ayunas todos los días.

Para combatir afecciones de las vías respiratorias y catarros:

Receta No 1.

Ingredientes: Una cucharada de miel, 2 cucharadas de jugo de limón y agua tibia.

Modos de uso: En una taza de café con leche ponga la miel y el jugo de limón, complete con agua tibia mezclándolo bien. Repite tres veces al día.

Receta No 2.

Ingredientes: Cuatro cucharadas de miel, 4 cucharadas de jugo de limón, 1cucharada de ralladura de jengibre y 1 litro de agua.

Modo de uso: Ponga a hervir el agua, cuando rompa el hervor agréguele la miel, el jugo de limón y el jengibre. Tápelo y déjelo reposar. Tome varias veces al día.

Receta No 3.

Ingredientes: Dos cucharadas de miel y 1 limón.

Modo de uso: Lave el limón, extraiga el jugo y caliéntelo. Mézclelo con la miel y tome sorbos varias veces al día.

Receta No 4.

Ingredientes: Una cucharada de miel y ½ cucharadita ralladura de eucalipto.

Modo de uso: En una taza de café ponga la miel y añada el eucalipto, mézclelo bien y tome varias veces al día para aliviar la tos.

Mojo de perejil

Ingredientes:

Ocho dientes de ajo, ½ taza de aceite, ½ taza de vinagre, 1 cucharadita de comino, 1 mazo de perejil, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Lave, limpie y pique bien fino el perejil. Limpie los ajos. En un mortero o procesador eche los ajos, el comino, el perejil y la sal, macérelo o bátalo bien hasta obtener una pasta. Ponga la pasta en un recipiente de cristal, añada el aceite y el vinagre, mezclándolo todo bien. Puntéelo de sal y pimienta. Guárdelo en el frío hasta ser usado.

Mojo de orégano y comino

Ingredientes:

Ocho hojas de orégano, 6 dientes de ajos, 1 taza de aceite, ½ taza de vinagre, 1 ají pimiento verde, 8 ramitas de perejil, 1 cucharadita de comino, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Limpie, lave y pique fino el orégano y el perejil. Limpie los ajos. Limpie, lave y pique en tiras finas el ají.

En un mortero o procesador ponga los ajos, el perejil, el ají, el comino, el orégano y la sal. Macérelo o bata hasta obtener una pasta. Páselo para un recipiente de cristal, añada el aceite, el vinagre, mézclelo bien. Puntéelo de pimienta y sal. Póngalo en el frío hasta que lo vaya a usar.

Salsa rosada

Ingredientes:

Una taza de aceite, 1 huevo, 3 dientes de ajo, 1 cucharada de vinagre o limón, 1cucharadita de miel, 4 cucharaditas de cátsup y sal a gusto.

Preparación:

Ponga en el vaso de la batidora la clara y la yema del huevo, los dientes de ajo, la miel y sal. Bátalo unos minutos y después, poco a poco, adicione el aceite hasta que se haga la mayonesa, échele el vinagre o el jugo de limón, bátalo. Puntéela de sal y acido. Añádale el cátsup y bátala de nuevo.

Salsa habanera cruda

Ingredientes (4 servicios):

Media calabaza y otros vegetales, 3 tomates, 4 dientes de ajos, 1 taza de caldo de los vegetales, ½ taza de vinagre, 1 ají dulce, 1 cebolla, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Se prepara y cocina la calabaza normal. Se limpian, asan y se les saca el pellejo a los tomates. Limpie y macere los ajos. Limpie, lave y pique bien fino el ají. Limpie, lave y pique bien fino el perejil. Limpie y pique bien fina la cebolla.

Tome un pedazo de calabaza, póngalo en un procesador junto con los tomates, los ajos, sal y pimienta y haga una pasta, luego añada el caldo, el vinagre, el ají, el perejil y la cebolla. Mézclelo todo y viértalo sobre la calabaza restante u otros vegetales a la hora de llevar a la mesa.

Mayonesa de aguacate

Ingredientes (4 servicios):

Media taza de pulpa de aguacate, 2 cucharadas de leche, 4 dientes de ajo, 2 cucharadas de aceite, 1 cucharadita de jugo de limón, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Limpie y macere los ajos. Ponga en el vaso de la batidora el aguacate, la leche, los ajos, el aceite, el jugo de limón y sal. Bátalo, puntéelo de pimienta y sal a gusto. Puede utilizarlo para aderezo de ensaladas.

Crema de zanahoria

Ingredientes (4 servicios):

Cuatro zanahorias, 4 tazas de caldo, 2 dientes de ajo, 2 cucharadas de aceite, 1 cucharadita de mostaza, 1 cucharada de maicena, 1 cucharada de perejil picado, 1 taza de migas de pan tostadas, sal y pimienta a gusto.

Preparación:

Limpie, lave y pique en trozos la zanahoria. Limpie y macere los ajos.

Ponga a la candela una cacerola con el aceite, el ajo, la zanahoria, sal y pimienta; sofríe y agrega el caldo y déjalo cocinar durante 15 minutos. Bájalo de la candela y pasa por el colador y vuelve a poner la crema en la cacerola.

Añada la maicena diluida en un poco de agua, la mostaza y déjala espesar a gusto, punteándola de sal y pimienta. Bájela de la candela, ponga migas de pan tostadas en el fondo de cada plato y luego agregue la crema y polvoree el perejil por encima.

Arroz: otra forma de arroz frito

Ingredientes (4 servicios):

Cuatro tazas de arroz cocinado, 2 tazas de carne (pollo, puerco, recorte de embutido, pescado, perros) picados en dados, 2 cucharadas de aceite, 1 mazo de cebollinos, 1 cucharada de salsa de soya, 2 huevos y sal a gusto.

Preparación:

Limpie, lave y pique fino el cebollino. Ponga en un sartén con 1 cucharada de grasa a la candela, bata los huevos y haga una tortilla fina. Pique la tortilla en cuadrados pequeños y resérvelos.

Poner a la candela una cacerola con el cebollino, la carne y deje sofreír hasta que esté dorada, agregue el arroz, la tortilla picada, la salsa de soya y puntéelo a gusto. Mézclelo todo bien con una cuchara de madera. Sírvalo caliente.

Pollo salteado

Ingredientes (4 servicios):

Dos contramuslos de pollo, 1 cebolla, 1 ají pimiento, 4 tomates, 4 papas, aceite el necesario, ½ taza de salsa de soya, sal y pimienta a gusto.

Preparación:

Limpie, lave y deshuese los contramuslos y pique en tiras finas. Limpie y pique en ruedas finas las cebollas. Limpie, lave y pique en tiras finas el ají. Limpie, lave y pique los tomates en tiras. Limpie, lave y pique las papas para hacer papas fritas.

Poner a la candela una cacerola embarrada de aceite y agregue el pollo, dele vueltas hasta que se dore. Añada la cebolla, el ají y la salsa de soya. Revuelva bien. Tape y baje la candela y déjelo 5 minutos.

Agregue los tomates, puntee de sal y pimienta, revuelva bien tape de nuevo y apártelo de la candela, déjelo unos minutos más tapado. Mientras, fría las papas. Agréguelas a la cacerola y mézclelas bien con el pollo.