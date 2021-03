Informatización y abastecimiento, retos del mercado mayorista para trabajadores por cuenta propia (+Fotos)

Minutos, solo minutos duran los productos en la página, aseguran varios clientes de la plataforma de comercio electrónico del mercado mayorista Mercabal para trabajadores por cuenta propia, arrendados y cooperativas no agropecuarias. Como parte del proceso de informatización del comercio las formas de gestión antes mencionadas que tengan contratos con Mercabal pueden comprar de forma online en mercabal.enzona.net, los productos necesarios para realizar su actividad.

Desde un grupo en Telegram, los usuarios se ayudan entre ellos e informan a los recién llegados de los trucos para adquirir los productos de alta demanda. Jorge Alberto Rodríguez Suárez plantea que la página ha tenido muchos problemas, empezando porque todos los productos se agotaron a los tres minutos de abrir la tienda. Marla Carranza, también cliente de Mercabal dice que tiene que abrir muchas veces la plataforma y que los envíos se demoran varios días en llegar.

Muchas son las inquietudes de los usuarios que acceden a esta plataforma, aunque ha sido recibida con beneplácitos por todos aquellos que encuentran en este mercado mayorista los insumos básicos para desarrollar su actividad por cuenta propia. En uno de los comentarios de Cubadebate se plantea que la apertura de este mercado resulta clave para cerrar canales y brechas a la economía sumergida.

El Mercado Mayorista de Alimentos Mercabal fue creado el 16 de marzo de 2018 en correspondencia con el Lineamiento 251 del VII Congreso del Partido.

En los inicios, solamente ofertaba sus servicios a las cooperativas no agropecuarias de La Habana y a raíz de la organización de las formas de gestión no estatal y la disponibilidad de los productos, se ha ido extendiendo al resto de las actividades del trabajo por cuenta propia.

A finales del 2019, se extiende a los trabajadores por cuenta propia de Plaza de la Revolución y del Barrio Chino. “En el mes de julio del 2020, Mercabal abrió sus puertas para 4 actividades de Servicios Gastronómicos en Cafetería, Restaurante, Bares y Recreación y Panadería–Dulcería, de toda la Habana. En los meses de agosto y septiembre se extendió para el resto del país”, dijo Francis Herrera Chacón, especialista principal de negocios, colaboración e inversión extranjera de la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios y Otros Bienes de Consumo.

La capital en estos momentos cuenta con dos establecimientos de Mercabal. “El mercado mayorista de 26 que atiende a las cooperativas no agropecuarias y los arrendados y el del Barrio Obrero que brinda servicio a los trabajadores por cuenta propia de las cuatro modalidades definidas”, acotó.

Ubicado en 26 y 35, en el municipio capitalino de Plaza de la Revolución el conocido Mercado de 26 fue el primero que se estableció en el país, por la necesidad de crear almacenes mayoristas para el abastecimiento de las formas de gestión no estatal.

Denis Figuero Labrada, director del Mercabal de 26 y 35 atiende 79 cooperativas no agropecuarias y 157 arrendados. "Todos los productos son de alta demanda –aseguró el directivo- pues son vitales para la realización de las actividades que comprenden las licencias. “Por ejemplo, la harina, el huevo, los líquidos, las bebidas alcohólicas y en el caso de los arrendados y las cooperativas el producto más demandado es el cigarro criollo”, aclaró.

¿Qué pasos deben seguir para ser cliente de Mercabal?

Existen dos modalidades de entrega de los productos: la recogida en tienda o el envió hasta la casa. El tiempo de entrega se ha extendido hasta 5 días hábiles, debido a problemas con la transportación.

“No podemos pasarnos el día con el teléfono en la mano” dicen algunos, otros se quejan de los megas que gastan intentando comprar y un cliente que “tenía todo lo que necesitaba en el carrito y no lo pudo pagar por problemas en la página”, estos son criterios que Cubadebate recogió en las redes sociales de Mercabal.

Francis Herrera Chancón especialista del Grupo de Alimentos dijo que en ocasiones han existido inestabilidades en el funcionamiento de la plataforma o en la disponibilidad de algunos productos. “A pesar de estas dificultades diariamente de actualizan los inventarios de la página web y se encuentran disponibles aproximadamente 20 productos”, destacó.

La directora de Mercabal en el Barrio Obrero comentó que muchos clientes realizan varias compras en el mismo día. “Esto se debe a que desean asegurar un producto por encima de otro. Compran, por ejemplo el huevo, lo montan en el carrito, pagan y luego vuelven a entrar para adquirir los otros productos que necesitan”. Por esta razón, el establecimiento ha decidido que si un mismo usuario efectúa cinco pedido en el día, la transportación de la quinta compra será libre de costo, informó Bravo Herrera.

Sin dudas, la creación de un mercado mayorista para la compra de insumos por parte de los trabajadores por cuenta propia constituye un paso de avance para el desarrollo de estas formas de gestión no estatal. “Existe un per cápita de productos mensuales que pueden adquirir los clientes, atendiendo a la actividad que realizan y a la disponibilidad de los productos”, afirmó Francis Herrera Chacón, especialista de la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios y Otros Bienes de Consumo.

El arroz, la harina, el azúcar, los huevos tienen todos los meses un plan establecido, debido a la alta demanda. “Desde la concepción del plan de la economía para el 2021, - acotó Herrera Chancón- se definieron cantidades de estos productos que cada mes se van a entregar, no solo en La Habana, sino en los Mercabales de cada provincia. Esto no quiere decir que el per cápita satisface toda la demanda que tienen esta formas de gestión no estatal, pero garantiza un número de productos que pueden adquirir todos los meses”.