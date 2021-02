Tennessee Williams vivió como ese tranvía llamado Deseo

Si la escritura es honesta

no puede ir separada del hombre que la ha escrito

Tennessee Williams

Falleció, el 25 de febrero de 1983, en Nueva York, Thomas Lanier Willams III, uno de los más grandes dramaturgos, escritor y guionista, de los Estados Unidos. Premio Pulitzer, premio Tony.

Contaba con la edad de 71 años cuando se atragantó con la tapa de un pomo de medicina que trataba de quitar con la boca. No tuvo control de sus movimientos, se encontraba bajo el efecto de barbitúricos y el alcohol. Hallaron su cuerpo en un hotel de Nueva York donde vivía.

Fue enterrado en el cementerio Calvary de St. Louis, Misuri, denegando su deseo de ser enterrado junto al mar, en el lugar donde descansa el poeta Hart Crane, una de sus influencias más significativas.

Conocido por su seudónimo de Tennessee Williams, dado por sus compañeros de estudios, debido a su acento sureño y su lugar de origen, Mississipi, alcanzó la fama a los 34 años con su obra El zoo de cristal en 1945. Con ella gana el premio de la crítica Teatral de Nueva York. Los personajes principales representan a su hermana y a su madre.

Todo esto es absorto, metido en el caldo de sus letras, para parir: Un tranvía llamado Deseo, La rosa tatuada, La gata sobre el tejado de zinc, Dulce pájaro de juventud, Obra de té; hasta llegar a 19 obras.

Nacido el 26 de marzo de 1911, fue el mediano de tres hermanos y la difteria, enfermedad infecciosa, sería el pretexto para que comenzara a crear. La madre lo anima a que use su imaginación en esos dos años que estuvo en cama. Más tarde, a los 13, le regala una máquina de escribir.

A los 16 gana su primer concurso en 1927, en 1935 escribe su primera obra, y a los 29 decide trabajar en Williams The Parade or Approaching the End of Summer (Williams el desfile o acercándome al fin del verano), obra autobiográfica que escribiría durante toda su vida; siendo exhibida, póstumamente, el 1 de octubre del 2006.