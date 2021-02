Los falsos “ataques sónicos” y otro pretexto de la Administración Trump para atacar a Cuba

En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre este asunto, porque se han publicado al menos tres informes importantes, mayormente engavetados, destacó la subdirectora general de la Dirección de EE.UU. del Minrex.

Uno, el informe del Departamento de Estado, que creó una comisión investigadora a solicitud del Congreso; otro, el informe de la investigación encomendado por el propio Departamento de Estado a las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos (Nasem), y el tercero el informe de los CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades).

“Y esto no ocurrió por una decisión del Gobierno de Trump de hacerlos públicos; ocurrió a partir de la presión pública y del Congreso, que pedía los resultados de esas investigaciones”.

En esas investigaciones −precisó−, hay un denominador común: en todas “se revela falta de información aportada por las instituciones que fueron afectadas a las que investigan, falta de acceso a las supuestas víctimas; violaciones en los procedimientos, negligencias, y medidas tomadas prematuramente, como la retirada de casi todo el personal de la embajada de EE.UU. y la expulsión arbitraria de diplomáticos cubanos en ese país sobre la base de síntomas diversos, que es difícil atribuir a una causa común”.

Subrayó que, debido a la política de la Administración Trump, la cooperación para investigar los incidentes −en la que Cuba insistió todo el tiempo−, estuvo muy por debajo “de la que Cuba o cualquier otro país en una situación similar hubiera requerido”.

Los resultados (de investigaciones por instituciones y expertos de EE.UU., pero también de renombradas instituciones de otros países) coinciden en que no hay ni se puede identificar autores, ni hay armas ni absolutamente manera alguna de sustentar la versión de la Administración Trump, enfatizó Tablada.

Al respecto, recordó que recientemente The New York Times publicó que Trump tuvo la particularidad de escoger no solo a personas que no clasificaban para los cargos públicos en los que fueron designadas, sino de escoger a la personalidad contraria a la que haría falta, haciendo un daño inmenso a esas estructuras.

“Hoy no caben dudas, nadie se puede sorprender de que un Gobierno que traficó con la mentira desde el primer momento, no solo hacia Cuba sino incluso con los propios estadounidenses; que abusó del atropello y de la corrupción política (fue el Gobierno que más despidos de funcionarios públicos ha tenido en la historia), fuera capaz de cualquier cosa para violentar e imponer un viraje en la política de EE.UU. hacia Cuba que de otra manera hubiera sido imposible justificar.

“Debemos recordar cuál era el ambiente bilateral en el trabajo y la cooperación; se llegó a 22 acuerdos… Pocos temas suscitaron tanto apoyo en Cuba, en Estados Unidos y en la comunidad internacional como esa decisión de poner fin a una política históricamente injusta de nuestro vecino más cercano”.

