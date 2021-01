La verdad de la Tángana: Cuando los jóvenes tomaron el Trillo

En Cuba tenemos algunos discursos manidos, consignas huecas y torpezas. Hay estructuras verticalistas, burocráticas. No está mal decirlo. Tampoco reconocerlo. El punto (sencillo, pero no simplista) es “el cómo” y “el para qué”. Tal vez por aquello que dijo Martí de que los hombres se dividen en dos bandos.

Hoy prefiero contar parte de la historia de quienes sé, aman y fundan, justo a dos meses de lo que considero uno de los actos más simbólicos de la Revolución cubana en esta década.

¿Motivos para lanzarme con una afirmación de ese tamaño? Para empezar, tengo tres:

Esto viene a ser mi oda tardía a las muchachas y muchachos de la Tángana. Son muchos: algunos mediáticos, la mayoría anónimos. Serán parte de ellos y sus ideas quienes hilvanen el relato de lo que fue y es, buscar el Trillo.

En medio de la pandemia y con la “suerte” del acceso a Internet surgió un grupo en Telegram. Gente diversa y de distintas procedencias (regionales, profesionales, culturales) se encontró en un chat. El punto en común: la sensibilidad “de izquierda”.

Dice Claudia Alejandra Damiani, una de las oradoras de aquella tarde, del 29 de noviembre, que estas son “circunstancias indirectas que hicieron posible la Tángana”, porque les permitió reconocerse y articularse como grupo, “teniendo en el rechazo al capitalismo y la preocupación por la justicia social” sus más grandes afinidades.

27 de noviembre. Debate. Nervios. Dudas. ¿Qué pasaba y por qué? ¿Quién lo contaba y por qué? ¿Qué se podía hacer? Inconformidades. Se amontonaban las propuestas.

Todos coinciden en que era necesario defender los principios, las convicciones y la Constitución. Uno de los detonantes: la inmovilidad comunicacional / institucional. Y aunque surgió como una acción “profiláctica” a los acontecimientos del 27 de noviembre en el Mincult, no tenía el propósito de ser un acto divisionista o de repudio. De hecho, no lo fue. Aunque algunos medios así lo interpretaron.

Josué Benavides, el “valiente” que no vaciló a la hora de salir en la televisión cuando llamaron de imprevisto queriendo saber de qué iba “aquello”, me habla de cómo, lógicamente, en la medida en que los acontecimientos transcurrían, también lo hicieron sus percepciones. Más que al ataque transmutaron a la propuesta, la defensa a partir de la profundización de la democracia socialista.

En tanto, Manuel Antonio, uno de los firmantes de aquella convocatoria que circuló en Facebook, (“privilegiado en chocar el puño con Díaz Canel”, a su parecer), cuenta que la idea era ser, también, atractivos “para esa masa joven que está aburrida de lo mismo”.

Para lograrlo renunciaron a las horas de sueño y trataron de llegar a consensos: nombre del evento, locación, carteles, oradores, música. Escasas horas.

En esa misma línea, Raúl Escalona, organizador y disertante, defiende la idea de que la apresurada planificación no se subordinó a “personalismos de ninguna clase, sino todo lo contrario, existieron posturas diferentes en cuanto a lo que debía hacerse, y la solución no fue la ruptura infantil, sino el debate”. Tal vez, lo que más necesitamos hoy, en más de un escenario.

Ser joven e implicarse en temas políticos resulta escabroso. La tendencia es a rehuir. Te ponen etiquetas degradantes o te linchan, como les ha pasado a muchos desde que pusieron voz y rostro a una generación con afinidad por el proyecto socialista cubano, en aquel pedacito de Cayo Hueso… o en sus redes sociales.

Quienes intentaron restar mérito a lo que fue, a las ideas que allí se manejaron, solo tuvieron la carta credencial del invento y la burla. Se rieron de la espontaneidad. Claro, difícil creerla cuando hasta el presidente se apareció y “robó” los titulares, pero como dijo aquí mismo, Iramís Rosique hace unos días, la cuestión es que “fue algo insoportable e incomprensible para los que han construido narrativas de que el Estado lo controla todo o lo que no controla, lo prohíbe”.

El empuje que tuvieron para hacer lo que creían pertinente puso a prueba los nervios. También la osadía. El testimonio de Claudia Alejandra, es muestra de ello.

“Siempre me ha costado hablar en público y habría preferido no tener que hacerlo, pero también tengo por principio que, una vez tomada una decisión, escogido un camino y asumida una meta, esta no se puede abandonar, hay que superar los miedos y seguir adelante. Y una convicción semejante, creo, fue la que nos guío para llevar la Tángana a término, a pesar de los instantes de desaliento que a menudo se intercalaban con los de euforia”.