Sabor y Tradición: Mantecado y seis recetas con tomates

En estos días buscando las comidas en la Segunda Guerra Mundial, me encuentro con un artículo que refleja la importancia de enseñar a las mujeres de los soldados o a las que marchaban al frente, no solo a cómo cocinar, sino que les daban recetas con el fin de que las hicieran o buscaran cómo sustituir los ingredientes. En verdad, la receta es la guía, es una idea, para usted desarrollar y crear algo nuevo a su gusto.

La economía doméstica siempre la llevó el ama de casa, que no tan solo tenía que cocinar, sino timonear para poder alimentar a la familia con lo que tenía y podía. Esto no es de ahora que han subido los precios de los productos, que es lo que todos ven. Pero también han subido los salarios y es lo que no se ve.

El pobre no siempre pudo comer lo que quería, comía lo que podía, dentro de eso lo mejor que podía. Tampoco existía autoridad preocupada por si la gente tenía o le alcanzaba el dinero. Eso era su problema. Y como dirían los muchachos, su “maletín”. Se imponía a veces acometer uno, dos, tres empleos para poder llevar a casa el pan del día.

Muchos se quejan que no hay esto o lo otro, si sale cara la receta, que si en Cuba no hay los productos para cocinar, etc. Yo vivo en Cuba, con los pies en la tierra, monto guagua, hago cola en el mercado y las tiendas, igual que otra cualquiera. Soy incapaz de ofender a mis lectores con las recetas que pongo, trato de darles una vía de cómo hacer más agradable la mesa en estos tiempos.

Hoy les traigo varias formas de aprovechar el tomate fresco que tenemos en el mercado, por lo menos en La Habana. Y además quiero complacer a Xiomara Suárez, una abuela de Moa, que quiere hacerle mantecaditos a sus nietas y me escribió para que la ayudara.

De ese fruto tan agradable al paladar que es el tomate, con todas sus vitaminas que aporta al organismo, y que podemos disfrutar en diversos platos, les traigo hoy: jugo de tomate con zanahoria, tomates rellenos, mojo de tomate asado, gazpacho, sopa de tomate y dulce de tomate. También les propongo mantecados. Espero los disfruten.

Jugo de tomate con zanahoria

Ingredientes (4 servicios):

Seis tomates, 2 zanahorias, 1 cucharadita de jengibre rallado, 1 cucharadita de jugo de limón, 2 dientes de ajo, 1 cucharadita de azúcar prieta y ½ cucharadita de sal.

Preparación:

Limpie, lave y pique en dados el tomate. Raspe, lave y ralle la zanahoria. Limpie los ajos.

Ponga en el vaso de la batidora los tomates, las zanahorias, el jengibre, el jugo de limón, los ajos, el azúcar y la sal. Bátalos y si lo desea páselo por el colador y póngalo a enfriar. De lo contrario póngalo a enfriar, sin pasarlo por el colador. Sírvalo en vasos.

Tomates rellenos

Ingredientes (4 servicios):

Cuatro tomates grandes, ½ libra de col picada muy fina, 3 rodajas de piña, 1 ají pimiento grande, 2 zanahorias, ¼ macito de ajos puerro, 1 cucharadita de vinagre, ½ taza de mayonesa, 1 cucharada de miel, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Lave los tomates y con cuidado corte la parte superior con el fin de que quede como una tapa. Extraiga lo del interior y lo pone a un fuente honda. Lave la col y escúrralas. Lave las ruedas de piña y píquelas en dados pequeños. Limpie, lave y pique el ají en tiras finas. Lave y pique bien fino el ajo puerro. Raspe, lave y ralle las zanahorias.

Coloque en la fuente donde dejó lo sacado a los tomates, la col, los dados de piña, el ají, el ajo y la zanahoria. Mezcle todos los ingredientes.

Mientras, prepare en un tazón un aliño con el vinagre, la mayonesa, la miel, sal y pimienta a gusto, mézclelo todo bien y viértalo sobre los vegetales que tiene en la fuente.

Tome los tomates y rellénelos con cuidado, tápelos. Sírvalos en platos individuales o en una fuente y si le quedó relleno, haga una base y ponga el tomate relleno encima.

Mojo de tomates asados

Ingredientes:

Tres tomates maduros grandes, 6 dientes de ajo, 4 cucharadas de aceite, 3 cucharadas de vinagre, 1 cucharadita de comino, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Lave los tomates y áselos, extráigales la piel y las semillas. Limpie y macere los ajos. En un tazón ponga los tomates, el ajo, el aceite, el vinagre, el comino, la pimienta y sal. Mézclelo todo bien, póngalo a enfriar o al tiempo, a gusto.

Acompañe con los plátanos cocidos, malangas o la vianda de su preferencia.

Gazpacho

Ingredientes (4 servicios):

Cuatro tomates maduros grandes, 1 pepino, 1 ají pimiento, 1 cebolla, 4 dientes de ajo, 2 taza de caldo, 1 cucharada de limón o vinagre, 2 rebanadas de pan tostado, ¼ mazo de perejil, 1 cucharada de aceite, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Limpie, lave y pique en tiras finas los tomates, los ajíes y el pepino. Limpie y pique la cebolla en ruedas finas. Limpie y machaque los ajos. Lave y pique finamente el perejil.

Reserve la mitad de todos los vegetales antes picados, menos el ajo. Y póngalos en vasijas separadas.

Ponga en el vaso de la batidora la mitad de los vegetales picados, el ajo, el pan, el caldo, el limón, el aceite y bata. El gazpacho debe quedar espeso, pero que se pueda verter. Sazónelo con la pimienta y la sal. Páselo para una fuente honda o tazón y agregue los vegetales que reservó; el tomate, el pepino, el ají y el perejil. Tápelo y póngalo en el refrigerador durante 30 minutos.

El gazpacho tiene que quedar bien condimentado, si es necesario le puede añadir más sal y pimienta.

Sopa de tomate

Ingredientes (4 servicios):

Ocho tomates, 1 ají pimiento verde, 1 cebolla, 6 dientes de ajo, 3 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de aceite, 1 cucharadita de pimentón, ¼ cucharadita de orégano, ¼ macito de perejil, 1 taza de caldo o agua, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Lave, limpie y pique en tiras los tomates y los ajíes. Limpie y pique en ruedas la cebolla. Limpie y macere los ajos. Lave y pique bien fino el perejil.

Ponga una cacerola a la candela con el aceite, los ajíes, los ajos y las cebollas. Cuando la cebolla esté transparente añada los tomates y déjelo sofreír durante cinco minutos, añádale el azúcar, el pimentón, el orégano, puntéelo de pimienta y sal. Añádale el caldo o agua hasta cubrirlo todo y déjelo otros cinco minutos a la candela. Puede servirlo caliente, sin colar o si lo desea cuélelo. Y agregue el perejil por encima.

Dulce de tomate

Ingredientes (4 servicios):

Doce tomates medianos maduros, 2 taza de azúcar blanca, 4 tiras de corteza de limón y una pizca de sal.

Preparación:

Lave los tomates. Puede hacer el dulce de varias forma. Puede sacarle la piel al tomate pasándolo por agua caliente y luego sacarle las semillas. Yo lo hago sin sacarle la piel y la semilla.

En una cacerola a la candela ponga los tomates, el azúcar blanca, la corteza de limón, cúbralo con agua y déjelo cocinar. Puntéelo de vez en cuando el dulzor para que no le quede ni muy dulce, ni soso. Puede agregar azúcar a gusto. Déjelo que pierda líquido y quede una almíbar a gusto, que el dulce se abrillante.

Mantecados

Ingredientes (varios servicios):

Dos tazas de harina, 1 taza de manteca, 1½ taza de azúcar, 6 huevos, ralladura de un limón, canela a gusto y ½ cucharadita de levadura.

Preparación:

En una fuente honda ponga el azúcar y la manteca, mezclándolos bien, añádale los huevos (reserve una yema) y continué mezclando hasta que todo esté bien unido. Añádale la ralladura de limón, la canela, la levadura y continué mezclando. Poco a poco, sin dejar de mezclar, agregue la harina teniendo en cuenta que la masa no le quede dura. Cuando todo esté bien mezclado y suave la masa, haga torticas.

Póngalas en una bandeja de hornear previamente embarrada de mantequilla y pinte las torticas con la yema de huevo que reservó Pónga al horno la bandeja hasta que se doren.