Lo que probablemente no sabías de Thomas Jefferson

Thomas Jefferson fue el principal autor de la Declaración de Independencia de 1776, gobernador de Virginia, secretario de Estado en el gabinete de George Washington, vicepresidente en la administración de John Adams y tercer presidente de los Estados Unidos de América.

¿Sabías que fue un observador meteorológico sistemático durante más de cincuenta años?

No solo la temperatura registraba

Se conoce que Thomas Jefferson reunía información sobre el clima de Virginia y realizaba observaciones en Williamsburg y Monticello; los frutos de esos esfuerzos aparecieron en el capítulo acerca del clima en sus Notes on the State of Virginia.

El 4 de julio de 1776, día en que se adoptó la Declaración de Independencia, le compró un termómetro a John Sparhawk, comerciante de Filadelfia. Tres días antes había iniciado su primer “diario meteorológico”. Como se indica en la Enciclopedia de Thomas Jefferson —que pudimos consultar en monticello.org—, desde 1776 mantuvo, con interrupciones inevitables, un registro de sus observaciones meteorológicas en Estados Unidos y Europa.

Jefferson solía revisar el termómetro al amanecer y en la tarde. Su registro de temperatura a veces se complementaba con lecturas de barómetro e higrómetro. Tenía en cuenta la floración de árboles, la aparición de aves, las heladas notablemente tempranas o tardías, la aurora boreal, la lluvia, el granizo, la nieve, etcétera.

Consideró sus observaciones, especialmente la contemplación de su propio clima en Monticello, como un placer y un deber. “(...) el clima es una de las fuentes del mayor disfrute sensual”, escribió mientras era presidente. Por el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, Jefferson fue apodado “el padre de los observadores del tiempo”.