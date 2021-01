Calendario, nueva propuesta audiovisual de la realizadora Magda González

La realizadora Magda González Grau me rectifica mi pregunta. Pero para mí Calendario no es la primera serie de esta mujer del audiovisual, que puso pasión y entrega a producir buenas obras de ficción en la televisión, mientras ocupó un cargo dirigido a ese menester. La cara oculta de la luna, que se retransmite actualmente, tiene mucho de ella.

Pero en realidad ahora está metida en su serie, la primera, que se graba – y roguemos que la pandemia lo permita- y la veremos este año. Tema difícil pero con ese equipo difícilmente salga mal.

—Calendario es tu próxima serie ¿me adelantas de que va esa historia?

—Calendario es mi primera serie, cosa que me emociona mucho. La idea surgió un día en que Keila, la directora del Centro de Investigaciones sobre la Juventud, nos expuso una investigación donde se recogían las opiniones de los adolescentes y jóvenes sobre sus maestros, y a mí me espantó que consideraran a sus maestros como intrusos, coartadores del criterio, gente en la que no se podía confiar y una sarta de cosas horribles.

—¿Quién la escribió?

—A mi lado estaba Amílcar Salatti y le pregunté si se atrevía a escribir sobre eso. Me respondió que sí y nos pusimos a trabajar. Eso fue hace tres años. Trata de Amalia, una niña, que como Chala, tuvo problemas de conducta en su adolescencia y fue rescatada por una maestra. Ella en agradecimiento, se convierte en maestra y regresa a su escuela, ahora a dar clases. Se enfrenta con el peor grupo de la Escuela donde hay de todo y empieza a trabajar con ellos.

—¿Cuántos capítulos tendrá? ¿Serán monotemáticos?¿De cuántos minutos?

—Son 13 capítulos de 45 minutos cada uno. Cada uno es el mes de un año y junio tiene 2 capítulos. No es monotemática, pero en cada capítulo se profundiza en un tema o un conflicto.

—Tu equipo de realización es…

—Productora General: Yolanda Rosario, Director de Fotografía: Vladimir Barberán, Diseño sonoro, Claudia Martínez, Edición, Lilmara Cruz Pavón. Director Asistente, Alfredo Felipe, la Música original: Magda Rosa Galbán y Juan Antonio Leyva, Diseño de Vestuario, Elio Vives, de Maquillaje, Tania Almagro, y de Escenografía, Israel Estrabao.

“Muchos de mis especialistas son graduados de la FAMCA y me da satisfacción trabajar con los que fueron mis alumnos. Aquí no pega eso de que trabajé para el inglés. En mi caso, trabajé para mí”.

—¿El elenco?

—Hice casting para los personajes jóvenes y estoy feliz con lo que tengo. Creo que son excelentes actores y actrices. Con los personajes adultos me estoy dando el lujo de tener en la serie en personajes cortos a actores y actrices de gran experiencia.

“Mi protagonista absoluta es Clarita García que se ganó el personaje en el casting y la secundan actrices como Anel Perdomo, Amalia Gaute y actores como Niu Ventura.

“Entre los grandes actores con papeles cortos tengo a Osvaldo Doimeadios, a Daisy Quintana, Edith Masola, Mario Rodríguez Tarife, Iris Pérez, Betty Viñas, Maridelmis Marín, Saray Vargas y Mayra Mazorra me hace a mi Carmela, que se llama Marta. (Hablo así porque para crear la historia pensamos en una historia como la de Conducta) ¿Qué hubiera pasado si Chala se hace maestro?”.

—¿Tiene Calendario algo de Conducta y de Entrega?

—Amílcar trató de apartarse de Entrega, pero hay puntos coincidentes porque es una maestra y es una escuela cubana y Amílcar escribe sobre su país.

—¿Qué tiempo crees estará filmándose?

—Estaremos grabando casi cuatro meses. No creo que esté lista para el verano, pero la verán pronto.

—¿Algo más?

—Gracias por este esfuerzo de promoción a ti y a Ferro.

(Tomado del Portal de la TV Cubana)