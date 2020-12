Los momentos deportivos en el mundo en un año que no olvidaremos

El mundo del deporte dignifica este jueves la figura de Becky Hammon, tras pasar a la historia como la primera mujer en ejercer como entrenadora principal en un partido de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de Estados Unidos.

La lid vivió este jueves una noche mágica, cuando después de la expulsión del distinguido técnico Gregg Popovich, de los Spurs de San Antonio, Hammon tomó la batuta del encuentro y pizarra en mano empezó a dictar las siguientes jugadas.

Tras discutir con uno de los jueces, Popovich recibió una falta técnica y el cuerpo de árbitros decidió sacarlo a los 8:04 minutos del segundo cuarto en el tope contra los vigentes campeones Lakers de Los Ángeles, de los estelares LeBron James y Anthony Davis.

Así, con mascarilla negra en su rostro y el duelo cuesta abajo 41-52, Hammon, estadounidense nacionalizada rusa, sintió la mirada del experimentado preparador, quien, aunque furioso por abandonar el juego, dejó la nómina de los Spurs en su poder.

Spurs assistant Becky Hammon filled in for an ejected Gregg Popovich.

She's believed to be the first woman to act as head coach during an NBA regular-season game. pic.twitter.com/VyQqVNaPhc

— ESPN (@espn) December 31, 2020