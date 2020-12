Vuelve a mirar: La telenovela que todos esperamos

El 2020 ha sido un año complejo y la televisión no ha quedado exenta de las restricciones impuestas por la COVID-19 en nuestras vidas. Dos telenovelas, Tú, del reconocido cineasta Lester Hamlet, y Vuelve a mirar, del experimentado realizador Ernesto Fiallo, vieron interrumpidas su producción por el necesario aislamiento social.

Fue así como al finalizar El rostro de los días suplió este espacio la tercera temporada de la serie De amores y esperanzas, decisión no acertada —en mi opinión—, seguido por la reciente retransmisión de La cara oculta de la luna, telenovela del 2005 que resulta un producto audiovisual viejo, aunque aún atractivo, por la variedad temática de cinco historias que se desarrollan con un denominador común: el VIH/sida.

En este contexto, la audiencia añora un estreno de factura nacional en el horario estelar de las telenovelas, deseo convertido en realidad al reanudarse ambas producciones con el tránsito de la capital a la nueva normalidad.

Vuelve a mirar será la primera en emitirse a inicios del próximo 2021. La Casa Productora de Telenovelas encargó a Fiallo llevar a buen término el libreto escrito por Amilkar Salatti y Joel Infante, cuyo tema central —según el propio director— es el tratamiento de la vejez en el contexto social y familiar cubano de estos tiempos. La representación plural de los diversos enfoques, los conceptos y maneras que utilizamos para interactuar, asimilar y convivir con las personas de la tercera edad; todo esto apoyado por varias subtramas muy interesantes y de actualidad, que involucran también a adolescentes y jóvenes.

Explica el realizador que Vuelve a mirar es una deuda con un sector mayoritario en una sociedad con alto envejecimiento poblacional, un tema que ha estado ausente en los dramatizados nacionales desde hace algún tiempo.

“Crear conciencia sobre muchos problemas a los que se enfrentan nuestros ancianos es un deber de la televisión. Un género tan popular como la telenovela contribuye desde el entretenimiento a que esto suceda, pues se convierte en el espejo donde la familia se ve reflejada”, explicó Fiallo.

El elenco lo conforman grandes actores, algunos veteranos, como: Paula Alí, Rubén Breñas, Osvaldo Rojas, Roque Moreno, Manuel Porto, Nieves Riovalles, Héctor Hechemendía, Miriam Socarras y Manolín Álvarez, junto a muchos otros que completan una lista de casi 70 personajes en una obra coral, en la cual las historias paralelas sostienen la trama principal.

Argumenta el director que además de los más experimentados, están algunos con los que siempre ha trabajado. Entre ellos, Beatriz Viñas, Alejandro Cuervo, Raquel Rey, Roly Chiong, Delvys Fernández, Yohandry Aballe y Yerlin Pérez; otros que por primera vez colaboran él, como Roberto Salomón, Yudexi de la Torre, Giselle Sobrino, Grisell Monzón, Yuny Bolaños y Arianna Delgado, y entre los más jóvenes están Armando Valdés —el pequeño Chala del largometraje Conducta— y Melissa Brouhgton.

En sus inicios, la telenovela se anunció en redes sociales como Vida de mi vida; sin embargo, su título cambió como parte del proceso creativo, cuenta Fiallo.

“Esta es la tercera novela en la que mi amigo y cómplice Raúl Paz hace la música original. Fue así como nació la canción de presentación, (porque) era tan hermosa y apoyaba tanto la historia que el verso Vuelve a mirar se convirtió en el nuevo título”, dijo.

El también director de La otra esquina y de una de las temporadas de Bajo el mismo sol, recientemente retransmitidas, señala que estas producciones anteriores, no exentas de generarle insatisfacciones, le proporcionaron mucha alegría por el nivel de aceptación que tuvieron. Igual reacción que espera de la teleaudiencia para Vuelve a mirar.

“Tengo mucho que aprender todavía y me hace muy feliz estar consciente de ello. Nunca me ha gustado crear expectativas, espero que al público le agrade, hemos puesto nuestro empeño en ello. Hoy día la tendencia es a que los productos no sean solo televisivos, son cada vez más multimediales, sobre todo en esta etapa de confinamiento, por lo que estamos asumiendo un fenómeno que es nuevo para nosotros.

“Un acierto o un error en la obra se multiplica inmediatamente en las redes sociales, existe la posibilidad de tener una relación muy interactiva con el público: nacen memes, rumores, la música se pasa por chats... Creo que es bueno, muy bueno”, manifiesta.

Próximo a culminar con el proceso de rodaje, Fiallo asegura que esta telenovela ha sido un desafío en su carrera como director de televisión.

“Esta situación insólita provocada por la COVID-19 nos llevó a detener la producción durante varios meses. Al igual que nuestro pueblo, el equipo técnico y los actores, sufrimos cambios y nuestro ritmo de vida se vio afectado. Si yo bajo o subo de peso durante ese tiempo, no importa, pero si un actor lo hace, entonces afecta la continuidad de la obra. En ese sentido tuvimos algunos contratiempos, pero hemos tratado de solucionarlos a partir de la puesta en escena y de cámaras.

“Lo que no podemos negar es la entrega de muchos especialistas para regalar una obra digna al televidente. Durante tantos meses de inactividad el equipo de dirección no se detuvo, seguimos editando lo ya filmado, trabajando con Raúl Paz en la música, la presentación, los efectos visuales. Es nuestro deseo que podamos entregar la obra en marzo del 2021, aun cuando vamos a terminar su rodaje a finales de diciembre”, concluyó.

