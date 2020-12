¿Cómo marcha la construcción de la política de bienestar animal en Cuba?

Un equipo de trabajo del Ministerio de la Agricultura (Minag) con 42 representantes de distintas organizaciones y asociaciones, trabaja desde hace meses para que Cuba cuente, por primera vez, con una norma específica sobre bienestar animal. Según se había anunciado estaba prevista su aprobación en noviembre, mes que comenzó con una convocatoria abierta, vía redes sociales y correo electrónico, para que las personas, a partir de un grupo de temas, enviasen sus opiniones sobre la propuesta de legislación.

Siendo este un viejo y anhelado reclamo popular, la invitación llenó las redes y del 3 al 23 de noviembre la página del Minag recibió más de 6 116 lecturas y 1 200 comentarios. El tema viene siendo altamente debatido en la agenda pública desde el proceso de referéndum constitucional, donde se planteó la necesidad de promulgar una norma específica para la protección y el bienestar de los animales.

Como parte de la atención a la población en la construcción de la norma jurídica, el Ministerio ya se había reunido anteriormente en la sede de la Asociación para la Protección de Animales y Plantas (Aniplant) con diferentes personas interesadas en estos temas. Algunas de ellas se preguntaban qué había pasado con las 72 propuestas que enviaron vía correo electrónico al Ministerio. Entre ellas, Javier Larrea Formoso, estudiante de Derecho en la Universidad de Villa Clara y presidente del grupo Bienestar Animal en Cuba (BAC), con quien el Minag ha tenido un encuentro, que antecederá a otros.

Al respecto, el director jurídico del organismo, Orlando Díaz Rodríguez, explicó que “muchas de las propuestas de Larrea coinciden con cuestiones que habían sido aportadas por la población como parte de la convocatoria, entre ellas, la eutanasia, los métodos de sacrificio, el rol de zoonosis, el uso de animales con fines religiosos, las peleas de perros y las lidias de gallos”.

Contactado vía WhatsApp, Larrea Formoso dijo que “fue reconfortante ver que a las 72 propuestas que habíamos enviado hace meses se les habían dado respuesta y, de alguna forma u otra, estaban presentes en el decreto que se está confeccionando. Se están evaluando, una por una, para que el decreto ley que se apruebe esté a la altura de lo que necesitan nuestros animalitos”, añadió el joven.

¿Qué le preocupa a las personas?

Estos son algunos de los temas más recurrentes en la consulta a la población:

El tratamiento contravencional y penal de las conductas que atenten contra el bienestar animal.

La atención veterinaria y el uso de productos veterinarios.

Las obligaciones de los propietarios poseedores y tenedores de animales.

Los temas relacionados con los animales de compañía y el control de las poblaciones callejeras.

Las funciones del Ministerio de la Agricultura y los gobiernos locales.

Las prohibiciones de peleas de perros y otros animales, así como otras formas de maltrato animal.

Los temas relacionados con el sacrificio de animales y el uso de la eutanasia, como recurso de última fila.

La incorporación en todas las enseñanzas del tema del bienestar animal.

La institución, asegura Díaz Rodríguez, tomará en cuenta y valorará todas las propuestas que incorporen elementos nuevos para la construcción normativa. Por ello, y debido a la recepción en tan corto tiempo de tantas opiniones y visitas, se ha decidido prorrogar la convocatoria a legislar, que en estos momentos se mantiene abierta en la página web del Minag.

El grupo de trabajo informó que “en un corto plazo” el decreto será sometido a aprobación por el Consejo de Estado y ratificado por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El objetivo es ampliar la participación popular y trabajar en mayor profundidad todos los temas de construcción legislativa. “Sabemos que esto es un tema de gran sensibilidad social, de muchas personas que tienen un interés muy legítimo en el bienestar animal. Pasión que compartimos todos”, dijo el director jurídico.

En diciembre de 2019 el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez destacó en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que Cuba se preparaba para legislar sobre este tema de alta sensibilidad nacional, y destacó la necesidad de reforzar la legalidad.

¿Qué sabemos sobre la política?

Los directivos del Ministerio y la presidenta de Aniplant ofrecieron detalles en conferencia de prensa sobre la instrumentación de la política que contará con un decreto ley sobre el bienestar animal, una norma jurídica de rango superior y un reglamento que la instrumente.

“Lo más importante es que las nuevas generaciones se eduquen bajo el principio del respeto y el amor a los animales y sus derechos”, puntualizó el subdirector de Sanidad Animal del Minag, Cristóbal Arredondo Alfonso. Para ello, la propuesta al Ministerio de Educación es incorporar al programa de estudio algunas especialidades y asignaturas que respondan y aborden las temáticas del bienestar animal.

Uno de los retos más difíciles es que las personas tengan una tenencia y conducta responsable hacia los animales. “No en pocos momentos usted sale a la calle y se encuentra una camada de perritos abandonada a su suerte. Esas conductas, informó Arredondo Alfonso, están recogidas en el decreto contravencional para establecer un nivel de orden en estos temas”.

Los directivos del Minag y el joven Larrea Formoso coinciden en que la cuantía de las multas debe ser rigurosa, “hasta los 7 000 pesos”. En este sentido, la presidenta de Aniplant apuntó que, a lo largo de los 33 años de trabajo de la asociación, “muchas personas estaban muy desilusionadas porque no había una ley y no se podía sancionar”.

Otra preocupación latente dentro de la ciudadanía, según Larrea Formoso, son los casos de zoofilia, includos en el decreto ley como una de las tipologías de Maltrato Animal con una de las figuras más fuertes en las contravenciones. No obstante, el joven sugirió en la reunion con el Minag valorar la posibilidad de incluir esta figura en el Código Penal, como delito con marcos entre los seis meses y un año de privación de libertad.

Arredondo Alfonso apuntó que las normas hacen alusión a todas las especies animales terrestres y acuáticas e incluyen la bioprotección de las unidades para la crianza y producción pecuaria, de carne de cerdo, huevo o leche.

Las peleas de perro, por su parte, quedarán totalmente prohibidas, informó el subdirector de Sanidad Animal. “Desde el bienestar de los animales, es un tema altamente agresivo y nocivo, y desde el punto de vista social, genera un entorno propicio para la ocurrencia de otro tipo de situaciones”, explicó.

Con respecto al tema de las lidias de gallos, el director jurídico informó que se aboga “porque no exista enfrentamiento de animales inducido por el hombre, salvo la autorización emitida por la autoridad competente. Hay temas, precisó, que van a tener una solución en el tiempo. Pero hay asuntos que tienen que ver con parte de nuestra cultura e idiosincrasia y la transformación de esos procesos son graduales”.

Las lidias de gallos, uno de los aspectos de más debate de las normas jurídicas, están reglamentadas en el sistema de Flora y Fauna con los llamados clubes gallísticos y ordenados por una resolución del Minag. Si se mantuviesen los clubes gallísticos, aspecto que aún se debate en la mesa de trabajo, tendrán sus regulaciones, informó Arredondo Alfonso.

Por ejemplo, no serán a muerte, las espuelas deberán estar protegidas o se detendrá el combate si el animal presenta un estado físico deplorable. Por tanto, precisó el director jurídico, es un tema que tendrá un abordaje gradual, pues “sabemos que a corto plazo es de compleja solución”.

Las nuevas normas también establecerán que, cualquier tipo de actividad que incluya el uso de animales, incluyendo a trabajadores por cuenta propia, requerirán una licencia veterinaria y el cumplimiento de los requisitos sanitarios que autorice dicho trabajo con los animales.

Uno de esos temas son los refugios de animales que hoy no están autorizados ni reconocidos. En este sentido, Arredondo Alfonso informó que en la norma jurídica que se trabaja se abordan, en primer lugar, los Centro de Observación Canina de Zoonosis (Zoonosis) y luego, los posibles refugios o asilos de animales.

Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), cada año surgen cinco enfermedades humanas nuevas. De ellas, tres son de origen animal y el 60% de estas pueden transmitirse del animal al hombre. Una de las labores que realiza Zoonosis, muy cuestionada en redes sociales, explicó el subdirector de Sanidad Animal, es recibir los animales que han lesionado al hombre, durante 10 días, en los que se vigilan los síntomas de enfermedades como la rabia, una enfermedad peligrosa y que tiene un periodo de incubación en el hombre de hasta 90 días.

Lo que está establecido actualmente es que a los 10 días son devueltos a los dueños y en caso de no ser reclamados, Salud Pública puede disponer el sacrificio. En la nueva norma jurídica -informó- la eutanasia será utilizada siempre como último recurso y se aplicará a los animales con sospecha de rabia o una enfermedad tumoral que le degrade su salud. Se llevará a cabo, además, siempre con la anuencia de su dueño y bajo los productos acreditados. Tema este muy delicado y abordado en el decreto, bajo el llamado sacrificio humanitario, un término recogido por la OIE, que señala que “debe procurarse a los animales una muerte que sea rápida, sin angustia, dolor o tristeza”.

En el caso de Salud Pública, la norma establece que se deberán perfeccionar los procedimientos y los mecanismos de Zoonosis, sobre todo en la recogida, tratamiento y conducta con los animales.

La nueva norma evalúa también el reconocimiento de los refugios en aquellos lugares que tengan las condiciones sanitarias, y de ubicación, aprobados por autoridades como el Instituto de Planificación Física, Salud Pública y el Minag. Para su funcionamiento, contarán con un grupo de regulaciones ya elaboradoras y con una Licencia Sanitaria y Veterinaria.

También se debatió, como parte de las interrogantes de la población, el tema de la esterilización de los animales callejeros. “No todas las personas pueden adoptar un animal o tienen las condiciones”, dijo el subdirector de Sanidad Animal.

La presidenta de Aniplant, Nora García Pérez, añadió que este año fue aprobada la creación de un Centro de Rehabilitación de Animales, que en el caso de La Habana ya se coordina con el gobierno. El objetivo es ofrecer a quién no puede cuidar al animal y lo pone en la calle, es decir, situaciones que no tienen que conducir a Zoonosis, un centro donde los animales sean rehabilitados y dados en adopción.

Al respecto, la presidenta de Aniplant dijo que esto se ha hablado con las personas que tienen refugios, y que ayudarían en el manejo, “a tal punto de que disminuirán los animales de la calle y puede quedar reducido a un por ciento mínimo”.

Aniplant, un equipo precursor

A decir del director jurídico, Aniplant ha jugado y jugará, cuando las normas estén aprobadas, un rol clave. Esta asociación, atendida por el Minag, tiene el reto de ampliar su participación y membresía en todos los territorios del país.

“El objetivo, dijo, es que se incorporen a la asociación todas aquellas personas que tengan interés en el tema del bienestar animal, desde su misión clave que es gestionar conocimiento, y acompañar al Ministerio y a las instituciones en el proceso educativo y formador de valores”.

Aniplant, fundada en 1987, con 220 miembros y a la que estuvieron vinculadas personalidades como Alicia Alonso, Eusebio Leal y Rosita Fornés, ha realizado a lo largo de los años un trabajo de divulgación y protección.

Como parte de este trabajo que continúa, este jueves Artemisa creó un grupo llamado Animales Libres de Maltrato Animal (Alma), el primer órgano de base de Aniplant en una provincia. Otras localidades, como Villa Clara, Remedios, Caibarién y Jatibonico, se sumarán antes de que finalice el año, informó García Pérez.

“Siempre habrá detractores y personas que no aman a los animales. Eso no se puede cambiar. Todo no se ama a la vez. El maltrato animal no es una bandera ni un hecho en Cuba. Tenemos la convicción de que es posible que de aquí a tres años mejore la situación”, aseguró la presidenta de Aniplant.

Antecedentes y perspectivas

Con su próxima aprobación, Cuba contará por primera vez con una norma específica sobre bienestar animal. No obstante, desde 1972 Cuba es uno de los 182 países miembros de la Organización Internacional Veterinaria, desde la cual participa en la implementación de instrumentos multilaterales que se introducen en el derecho interno.

El país cuenta desde hace años con normas jurídicas que aluden al bienestar animal, como el decreto ley 137 de Medicina Veterinaria aprobado en 1993 y la ley 85 sobre la protección de la flora y la fauna silvestre.

En este sentido, Arredondo Alfonso dijo que el país tendrá también un reglamento de la Medicina Veterinaria, que le falta al decreto 137, lo cual “ha provocado una amplia dispersión legislativa, entre resoluciones, circulares y normas, durante años”.

Asimismo, se aprobará un decreto de contravenciones de la Medicina Veterinaria, “teniendo en cuenta que actualmente las contravenciones que existen en materia de sanidad animal tienen cuantías de multas muy pequeñas”. Además, se aprobará un Código de Ética de los médicos veterinarios, sin el cual se ha estado trabajando en el país hasta el momento.

“Lo más importante, dijo, son los aspectos preventivos y educativos con los productores y población en general, pero es importante que tengamos un instrumento contravencional para poder atacar las conductas negativas”.

Díaz Rodríguez aclaró que el futuro decreto habla de bienestar y no de protección, porque “el bienestar es un concepto mucho más amplio e integrador que incluye la debida protección física y mental de los animales, tanto afectivos como productivos”.

Durante estos meses se ha realizado un trabajo multidisciplinario e intersectorial, tanto en la elaboración de la política, como en el anteproyecto del decreto ley y del decreto. “De una forma u otra, aseguró el subdirector, todas las propuestas que nos han hecho llegar van a tener su expresión en la norma, siempre y cuando aporten elementos novedosos y que puedan ser cumplidos en nuestra realidad”.

“No podemos, agregó, hacer una norma que después quede en letra muerta. Todo lo que realmente pueda ser aplicado en las condiciones económicas actuales del país, ha sido considerado”.

Arredondo Alfonso explicó que, durante estos seis meses, limitados por la pandemia, el grupo de trabajo temporal no detuvo su trabajo. Las reuniones continuaron con los jefes de subgrupo, según los plazos que estableció el Ministerio de Justicia.

Arredondo Alfonso puntualizó que luego de publicado en Gaceta el decreto, existirá un periodo de tiempo (aún por determinar, puede ser de 60-180 días) para que la población, los productores, poseedores de animales y autoridades encargadas de aplicar las medidas contravencionales, se preparen y actúen en correspondencia.

