Sabor y Tradición: Ensalada de huevo, coditos gratinados y zanahoria glaseada

Muchas personas me han preguntado que si sólo voy a poner recetas simples con vegetales y no con carne. Aclaro que trato de respetar a mis lectores, y que también tengo muchas recetas para ofrecer, pero que, por respeto, no las pongo. No obstante, y pese a que las puedan tomar como crítica, trataré; como dice el refrán, una de cal y otra de arena, y así complaceré a todos.

Además, quisiera proponerles en cada página, hacer comentarios, anécdotas de personajes relacionados con este arte de la gastronomía, un poco para cultivarnos en el género. En esta primera propuesta aprovecho que en estos días nos regalaron, entre otros libros, Los 1000 protagonistas del siglo XX, editado por el periódico El País, de Madrid, con los personajes más destacados de esa centuria, donde se incluyen varios chef y gastrónomos, así como Anécdotas de la historia (de la Antigüedad a nuestro tiempo), de Pancracio Celdrán Gomariz.

Recomienda ese autor acercarse a las anécdotas teniendo siempre in mente un hecho; son, dice, retazos, concentrados o comprimidos de la historia.

Tomé varias anécdotas de personajes relacionados con el buen comer, las que traeré como curiosidades, una forma de enriquecer, también por esa vía, el conocimiento. Durante el siglo XIX el arte de comer exquisito gozó de tal reputación entre los elegantes, que llegó a decirse: “Dime lo que hablas y te diré lo que comes”.

Hoy les traigo una anécdota relacionada con el famoso filósofo griego Sócrates.

Sócrates tenía por costumbre dar largos paseos antes de la hora de la comida; le preguntaron por qué hacia aquello y respondió: Carezco de cocinero y de fortuna suficiente para propinarme grandes lujos en la mesa, por eso, ya que no puedo aderezarla con especies y manjares, he recurrido a una excelente salsa al alcance de los pobres… Quisieron saber qué salsa era aquella, y contestó: “El hambre”.

En esta oportunidad recurro a dos recetarios que una amiga me hizo llegar. Son de diciembre de 1959 y circularon como suplementos de la revista Romances, de La Habana. Era una forma de acercarles las rectas a las amas de casa en su hogar y así ayudar para su mejor desenvolvimiento. De ahí les traigo recetas que se pueden elaborar con facilidad y espero sean del agrado de la familia y hagan más agradable la comida. Hablaré de costillas de cerdo al vino, arroz con tocineta, pasta de berro, ensalada de huevo, coditos gratinados y zanahoria glaseada.

Costillas de cerdo al vino

Ingredientes (4 servicios):

Ocho costillas de cerdo, ½ taza de caldo, 4 zanahorias, 1 cebolla, 1 cucharada de harina de pan, aceite el necesario, 1 taza de vino tinto, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Lave las costillas y píquelas de dos en dos. Lave, raspe y pique en ruedas las zanahorias. Limpie y pique en ruedas las cebollas.

Ponga una cacerola a la candela con aceite suficiente y ponga las costillas hasta que se doren, cuando estén saque la grasa y deje en el caldero ¼ taza de grasa junto con las costillas. Añada el caldo, la cebolla, la zanahoria, la pimienta y sal. Tape la cacerola cocine hasta que reduzca el liquido. Luego mezcle la harina con el vino y viértala en la cacerola, revolviéndola con una cuchara de madera a cada rato hasta que se obtenga una crema gruesa a gusto.

También se puede hacer al horno, en este caso en vez de ponerlo a cocinar lo pone en un recipiente apropiado para el horno y siga los mismos pasos.

Sirva las costillas en una fuente y vierta la crema por encima.

Arroz con tocineta

Ingredientes (4 servicios):

Dos tazas de tocineta lasqueada, 2 medidas de arroz cocinado, 2 huevos, ¼ taza de leche, 2 cucharadas del caldo que disponga, 1 ají pimiento verde, 1 pimiento rojo, ¼ cucharadita del colorante que disponga, aceite el necesario, ½ cucharadita de pimentón, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Lave y pique en tiras los ajíes. Ponga una cacerola a la candela untada de aceite, agregue la tocineta y déjela freír hasta que esté dorada, sáquela y póngala a escurrir.

Vierta parte de la grasa en otro recipiente y deje aproximadamente ¼ taza en la cacerola. Vierta en la cacerola con grasa, el arroz, y el caldo con el colorante, y mézclelo todo bien.

Aparte, bata los huevos, mézclelos bien con la leche, la sal, la pimienta, el pimentón y los ajíes; vierta la mezcla sobre el arroz y póngalo a la candela hasta que el huevo esté cocinado. Apártelo, póngalo en una fuente y cúbralo con la tocineta frita.

Pasta de berro

Ingredientes (varios servicios):

Una mazo de berro, ¼ barra de mantequilla, 1 cucharada de jugo de limón, ½ cucharada de mostaza, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Lava el berro y píquelo. Ponga en la batidora el berro, la mantequilla derretida, el jugo de limón y la mostaza. Bátalo. Puntéelo de sal y pimienta.

Puede emplearlo para untar el pan o pan tostado.

Pasta de huevo

Ingredientes (varios servicios):

Cuatro huevos duros, 3 tallos de hojas de acelga o de apio, 2 ruedas de pepinos curtidos u otro curtido disponible, 4 cucharadas de mayonesa, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Aplaste los huevos con un tenedor. Lave y pique los tallos bien finos. Pique finamente el curtido.

Ponga en un tazón los huevos picados, los tallos de vegetales, el curtido, la mayonesa, pimienta y sal. Mézclelo todo bien. Empléelo para untar ruedas de pan o tostadas.

Coditos gratinados

Ingredientes (4 servicios):

Medio paquete o una taza de coditos, ¼ barra de mantequilla, 1 cebolla, 1 ají pimiento verde, ½ taza de queso rallado, ½ taza de pan rallado, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Ponga una cacerola a la candela con agua y sal, cuando comience a hervir ponga los coditos a cocinar hasta que estén, bájelos, bótele el agua, lávelos con agua fría y póngalos en una fuente. Limpie y pique bien finas las ruedas de cebolla. Lave y pique en tiras el ají.

Ponga una cacerola a la candela con la mantequilla, la cebolla y el ají y déjela hasta que la cebolla empiece a dorar, bájela y vierta la composición sobre los coditos. Mézclelo bien todo.

Tenga previsto un molde embarrado de mantequilla, vierta el contenido en el molde, agréguele el pan rallado mezclado con el queso y encima agregue algunos cuadritos de mantequilla y póngalo al horno hasta que gratine. Sírvalo caliente.

Zanahoria glaseada

Ingredientes (4 servicios):

Diez zanahorias medianas, 4 cucharadas de mantequilla, ¼ macito de perejil, 1 taza de caldo, azúcar y sal a gusto para polvorear.

Preparación:

Lave y raspe las zanahorias. Lave y pique el perejil para adornar.

Ponga un sartén a la candela con la mantequilla y dore ligeramente las zanahorias, luego polvoréelas con el azúcar hasta hacer una capa y agregue un poco de sal, cúbralas con el caldo y déjelo cocinar a fuego lento hasta que se consuma el líquido y queden brillantes. Sírvalas adornadas con el perejil por encima.