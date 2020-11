¿Ética periodística? La otra versión de la entrevista a Mario Limonta

Ante cada suceso de este tipo, los estudiantes tenemos una nueva clase de periodismo (y también los graduados, por qué no), una nueva brecha para aprender lo que es y lo que no es, lo ético y lo malsano. Por eso hago este análisis que espero lea hasta el final.

Escena 1

Cubadebate publicó una excelente entrevista al actor Mario Limonta firmada por los periodistas Thalía Fuentes Puebla e Ismael Francisco González (fotorreportero). Como pueden notar el título de esa entrevista resalta, desde una frase dicha por el propio actor, sus cualidades como profesional y como persona: “Mario Limonta: 'Improvisar y hacer reír son cosas que me llenan el corazón'”.

Escena 2

Algunos fragmentos de esta entrevista y las fotos son tomadas por CiberCuba Noticias, sin embargo este sitio hace notar lo más sensacionalista de esa entrevista: la confesión de Mario Limonta de que llevaba tiempo bebiendo y estuvo muy mal por ello. Ese fue el titular de Cibercuba. Obsérvelo. Reducen toda su carrera artística, toda su vida familiar, toda su condición humana a que estuvo tiempo bebiendo. ¿Qué querían reflejar? ¿Por qué?

Escena 3

Yo, como lector de ambos trabajos, me dispongo a solucionar este conflicto periodístico desde la teoría de la comunicación. ¿Por qué un medio de prensa toma trozos de un trabajo de otro medio de prensa y encabeza su trabajo con lo más privado y y sensible dicho por el entrevistado? Encontré dos hipótesis rápidamente:

El objetivo máximo de Cibercuba es vender. Vender la noticia, vender el producto, vender la marca Cibercuba a toda costa.

Mario Limonta responde tajantemente en esta entrevista algunas preguntas de los periodistas con declaraciones que dejo a su disposición y que quizás, no sé por qué me da esa impresión, a los dueños de Cibercuba no les agradaron mucho. Fíjese usted mismo:

– ¿Cómo le gustaría que lo recordaran cuando ya no esté?

“Como un actor cubano que amó mucho a su patria y a su Revolución”.

– ¿Cuál es su mayor virtud?

“Ser cubano y revolucionario”

– ¿Qué ha hecho para hacer un cambio en la vida de alguien más?

“Pertenecí al movimiento 26 de Julio justamente para cambiar a la Cuba que teníamos por la que tenemos ahora”.

– Si todo desapareciera y pudiera rescatar solo una cosa, ¿que sería?

“La Revolución Cubana”.

No hay mucho más que agregar, pero se hace obvio por qué Cibercuba prefirió reflejar a Mario Limonta más como un "borracho" que como el actorazo de televisión, radio y teatro que es. ¡Qué falta de respeto! No importa, Mario, tu pueblo te aplaude y te abraza.