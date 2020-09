Mi hospital y Rubiera

El miércoles fui al Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, ICCCV, a realizarme mi tiempo de protombina, un análisis que mide la densidad de la sangre: en mi caso debe estar más líquida que lo normal porque tengo una válvula mitral artificial.

No conocí a la compañera que recogió las indicaciones a la entrada del centro. Estaba disfrazada, como casi todo el mundo allí: así debe ser en un hospital para que el bicharraco (más conocido por el nuevo coronavirus, SARS-CoV, o Covid) no invada a sus trabajadores.

Al entrar, me echaron agua clorada en las manos, me indicaron donde posar mis zapatos y otro compañero me midió la temperatura.

Cuando pasé al laboratorio me di cuenta que la persona que recogió la indicación de los análisis, era Carmen Viciedo, la secretaria que alterna junto con Mayra. Y bueno saludé (con los codos) a Mario, ese buen Dr que puede ser locutor, a Yaqueline y al resto de un equipo profesional que conozco desde varios lustros atrás. En los resultados de ese lugar confío ciegamente.

Pero, por supuesto, el tema José Rubiera salió. Algunos de esos amigos –lo son- me siguen en FB o leen mis textos en la red, saben que lo entrevisté y admiro. Entonces me explicaron allí, en la mata, que le hicieron una coronariografía y le colocaron un stent, conocido por angioplastia.

La coronariografía es un método con doble intención: puede ser diagnóstico, como la que me hicieron a mí antes de operarme a corazón abierto o servir para colocar ese dispositivo (stent) que destupe las arterias, proceder que utilizaron con Rubiera.

En Medlineplus, una reconocida revista médica encontré “La angioplastia es un procedimiento para abrir vasos sanguíneos estrechos o bloqueados que suministran sangre al corazón. Estos vasos sanguíneos se denominan arterias coronarias. Un stent (endoprótesis vascular) de arteria coronaria es un pequeño tubo de malla de metal que se expande dentro de una arteria del corazón. Un stent a menudo se coloca durante o inmediatamente después de una angioplastia y ayuda a impedir que la arteria se cierre de nuevo.”

Nuestro meteorólogo fue al lugar indicado. Todo ha funcionado bien. Su esposa, mediante FB me dijo “está estable y recuperándose”.

Así, que mi experiencia dice que pronto tendremos a Rubiera diciendo el parte y alertándonos acerca del tiempo. Ni usted, ni yo lo queremos ver hablando de la trayectoria de un huracán cercano. ¿Verdad?