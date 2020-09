Cibermensajes envenenados desde Washington: Campañas en red para Bolivia, Venezuela y México (Primera Parte)

Sin proponérselo, el gigante de las redes Facebook ha levantado una alfombra poco visible en el imperio y ha sacado a la luz la basura que tiene debajo.

Un reciente informe de la compañía de Palo Alto, California, del 1 de septiembre, ha develado la existencia en esa plataforma digital de varias redes en el mundo que mostraban un comportamiento inauténtico coordinado.

Una de esas redes era manejada por CLS Strategies, una compañía con sede en Washington, a unos kilómetros de la Casa Blanca, y bien conectada con el mundo político y los intereses estratégicos de Estados Unidos.

El modus operandi

Según el reporte de Facebook, correspondiente al mes de agosto de 2020, CLS Strategies creó un entramado de perfiles falsos, llenos de mensajes engañosos y fake news, destinados a manipular a la opinión pública de varios países latinoamericanos.

Como señala la compañía dueña de la mayor red social digital del mundo, en este intento de “detectar, estudiar y remover operaciones de influencia de Facebook, hemos aprendido que usualmente éstas se dirigen a múltiples plataformas tecnológicas y buscan usar medios tradicionales para amplificar sus narrativas. Hemos visto que un número de campañas, incluyendo las dos que removimos en agosto, crean Páginas haciéndose pasar por entidades de noticias para ganar credibilidad.

La Dirección de Política de Ciberseguridad de Facebook detectó que CLS manejaba 55 cuentas y 42 páginas de Facebook y 36 cuentas de Instagram. La red tenía cerca de 509 000 cuentas que seguían una o más de sus páginas de Facebook y unas 43 000 personas que eran seguidores de sus cuentas de Instagram; replicando los contenidos.

La información deja claro que “Esta red usaba cuentas falsas, algunas de las cuales fueron detectadas y desactivadas por nuestros sistemas automáticos previamente, para amplificar su contenido, evadir la aplicación de nuestras políticas, dirigir a las personas a dominios fuera de la plataforma, engañar a las personas sobre los responsables detrás de esta actividad y administrar Páginas, haciéndose pasar por entidades de noticias independientes, organizaciones civiles y Páginas políticas.”

Revela además que “Algunas de estas cuentas fingían ser locales en los países a los que se dirigían. Mientras que algunas de estas Páginas emulaban partidos políticos, usando técnicas como typosquatting para engañar a las personas. Esta actividad parece haberse concentrado en eventos cívicos y elecciones en los países a los que se dirigía.”

La investigación constató que “Las personas detrás de esta actividad publicaban acerca de noticias y eventos actuales, incluyendo temas de política y figuras políticas, elecciones y crisis política en Venezuela, México y Bolivia. También publicaban contenido para apoyar a la oposición política en Venezuela y el gobierno interino en Bolivia, así como para criticar al partido político mexicano Morena.”

Para tales operaciones de influencia y manipulación, CLS Strategies invirtió 3, 6 millones en publicidad de Facebook, pagado mayormente en dólares estadounidenses, una suma que se considera notable para esta plataforma digital, y que según sus ejecutivos “refleja lo que sucede cuando los actores con bolsillos profundos montan una operación de desinformación”.

Esta es la primera vez que Facebook elimina contenido de una empresa con sede en EE. UU., tal como apunta un artículo de BuzzFeed, a pesar de que las empresas de relaciones públicas de otros países aparecen con frecuencia en sus anuncios mensuales de eliminación.

En el pasado, Facebook emitió prohibiciones generales y drásticas a las empresas que administran cuentas falsas, lo que la compañía no hizo esta vez. “Hemos prohibido a varias empresas en el pasado porque todo su modelo de negocio se construyó en torno a esto”, dijo Nathaniel Gleicher, jefe de política de ciberseguridad en Facebook. "En este caso, CLS tiene una gran parte de la actividad legítima que no está diseñada para este propósito, por lo que no estamos tomando medidas contra toda la organización en este momento".

Lavado de cara al golpismo boliviano

A finales de enero de este año, el reconocido medio alternativo The Intercept publicaba un artículo de denuncia bajo el título “Gobierno interino boliviano recurre a la misma firma de cabildeo contratada para vender el Golpe en Honduras”, el cual apenas fue replicado por otros medios alternativos y algunos usuarios en las redes.

El artículo establecía una clara similitud de acciones y procedimientos entre los derrocamientos de Manuel Zelaya en Honduras en 2009 y el de Evo Morales en Bolivia a fines de 2019.

En ambos casos, los militares jugaron un papel fundamental en los Golpes de Estado. En ambos países, las fuerzas de oposición de derecha tomaron el poder después de la caída de los gobiernos, y buscaron el reconocimiento internacional para construir legitimidad.

En ambos procesos, los golpistas contrataron los servicios de los mismos consultores de Washington DC para darle una lavada de cara al nuevo régimen y generar apoyo entre los políticos en Washington. Era una tarea destinada para CLS Strategies.

Unos siete meses después, el informe de Facebook viene a confirmar aquella revelación.

Según el portal Bol News Press, la firma estadounidense fue contratada el 5 de diciembre de 2019 por el Ministerio de Gobierno de Jeanine Áñez para mejorar la imagen del ejecutivo instaurado por el golpismo boliviano. La firma recibió por su trabajo 1000 dólares diarios durante 90 días entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 de fondos gubernamentales.

La publicación digital señaló a mediados de agosto pasado que el CLS definió que Bryan Berry, con gran experiencia promoviendo y defendiendo los intereses de corporaciones que producen medicamentos, fuese quien definiera y firmara el contrato con el ejecutivo boliviano. El medio enfatiza que “ La consultora tiene un equipo de profesionales en comunicación estratégica bien reconocido y tiene vínculos directos e indirectos con el Departamento de Estado y algunas agencias de inteligencia, como la CIA y la Agencia Nacional de Inteligencia, de acuerdo a datos del Departamento de Comunicación del Departamento de Justicia”.

Una de las acciones directas de la operación de blanqueo del Golpe fue la creación de al menos 11 páginas de Facebook relacionadas con Bolivia, desde la que apoyaron principalmente a la presidenta de facto, Jeanine Áñez, y vilipendiaron al expresidente Evo Morales.

Mensajes manipuladores fueron llevados a la redes y replicados por las cuentas y páginas falsas creadas por CLS. El informe de Facebook pone un ejemplo de los contenidos difundidos para degradar moralmente a Evo :

El Stanford Internet Observatory desarrolló una investigación a partir de la data de Facebook la cual devela que “muchas de las cuentas eliminadas compartían nombres con empleados de CLS Strategies. Las páginas dirigidas a Bolivia se crearon todas en febrero de 2020 y todas tenían cuatro gerentes en los EE. UU., uno en Venezuela y uno en Bolivia.”

Por su parte, el diario Washington Post en un análisis del tema ejemplifica el modo de actuación con dos de las cuentas falsas creadas para apoyar al Gobierno de facto. Una de ellas se identificaba como Prohibido Olvidar, dedicada fundamentalmente a compartir contenido vinculado a denuncias de supuesto fraude electoral, mientras otra página denominada Bolificado, se describía como una operación de fact checking o verificación de hechos, pero en la práctica contradecía los hallazgos de manipulaciones de información hechos por otros sitios bolivianos.

Los sitios que fueron creados para lavar la imagen de Añez y su gobierno, fueron públicos entre el 4 de febrero y el 26 de febrero de 2020. El mismo día en que fueron lanzados, el número de seguidores y ‘likes’ creció de forma inexplicable.

1,- Cambas con Jeanine (pro Añez)

2.- “Unidad Bolivia”

3.- “Todos con Añez” (pro Añez)

4.- “Prohibido olvidar” (Pro Añez)

5.- “Bolivia elecciones 2020” (Añez-Doria Medina)

6.- “Camacho Lovers Santa Cruz”

7.- “Pititas Liberación” (Añez-Doria Medina)

8.- “Nunca MAS”

9.- “Bolivia Libres” (Añez Doria Medina)

10.- “Bolificado”

11.- “MAS para Bolivia”

Pero no ha sido Facebook la única plataforma utilizada por las fuerzas golpistas y sus mentores en el enfrentamiento contra el proceso transformador en Bolivia. Hay que recordar que durante la ejecución del Golpe de Estado contra Evo Morales hubo una extensa y coordinada operación de manipulación en Twitter, para promover el descontento social y generar un supuesto consenso contra el Gobierno, la que fue claramente denunciada por el investigador español Julián Macías Tovar y también por la Dra. Rosa Miriam Elizalde y Pedro Santader Molina en nuestras páginas digitales de Cubadebate.

Según Macías Tovar, en el momento del Golpe de Estado en Bolivia había unas 200 mil cuentas de Twitter en el país. En poco tiempo apareció una cifra similar de nuevas cuentas en apoyo del Golpe.

No hay figura relevante durante el planificado golpe que no creciera con cuentas falsas durante el mes de noviembre, más de la mitad recién creadas: Añez, Ortiz, Murillo, Camacho, Pumari, C. Valverde, Waldo Albarracín, Tuto Quiroga, Tata Quispe, Doria Medina... pic.twitter.com/l8Jvf73drO — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) September 8, 2020

El líder sedicioso Luis Fernando Camacho aportó a la operación digital del Golpe con más de 60 mil cuentas falsas para influir y difundir fake news. Su cuenta de Twitter, en noviembre de 2019, pasó en 15 días de 3 000 a 130 000 seguidores, de los cuales más de 50 mil eran perfiles creados ese propio mes.

La cuenta que más apoyó las campañas a favor del derrocamiento de Evo era la de @suarezluis, un programador del ejército de EE.UU con más de 13 mil tuits emitidos para el 20 de noviembre de 2019 y más de 14 mil retuits.

Se trata de campañas coordinadas de intoxicación masiva de las redes, con fines claramente políticos, en las que no sólo los usuarios falsos propagan las falsas noticias, sino que se suman por desconocimiento o simpatía usuarios comunes de internet.

¿Cómo actuó CLS Strategies en los casos de Venezuela y México? ¿Son estas redes simples servicios de comunicación estratégica? ¿Qué y quiénes están detrás de esa compañía?¿Cuáles son sus vínculos con el gobierno estadounidense? Los invito a leer la segunda parte de este trabajo

(Continuará)