Ernesto Padrón lleva a Silvio a 3D

Estas caricaturas son de Ernesto Padrón. Disfruté mucho de Yeyín, personaje de historieta creado por él; y lo entrevisté luego cuando filmó Meñique, el primer largometraje en 3D realizado en Cuba.

Por aquel entonces escribí:

“Entre una tarea y otra estuvo unos veinte años sin poderse dedicar a su gran sueño: un largometraje de ficción. En una entrevista dijo: “Por eso mi ópera prima (se refiere a Yeyín y la Ciudad Escondida)en el cine de animación fue bastante azarosa, porque la empecé en el Frente de Divulgación (de los Pioneros) y la terminé comenzando la dirección de la revista. Ahora la veo y me parece horrible, pero aprendí mucho realizándola, sobre todo por los errores”.

Fue un buen jefe de la Casa Editora Abril y, en especial, con el colectivo de la revista El Caimán Barbudo. ¡Si lo sabré yo, por los dolores de cabeza que le dimos! Pero con tantas responsabilidades, poco tiempo le quedaba para la creación.

Es un magnífico dibujante y humorista. De él conservo un original,que aborda el tema del amor en una historieta,formato donde es muy bueno también.

Ser el hermano de Juan Padrón, tambor mayor del cómic y el dibujo animado en Cuba, ha influido sin dudas a que sea relegado a un segundo plano. Pero con Meñique, estrenado en el aniversario 125 de La Edad de Oro de José Martí, Ernesto demostró que había desayunado de la misma poción mágica que el creador de Elpidio Valdés. Y ya se la han dado a sus hijos… Veremos en el futuro si todos son tan buenos, como los Padrón que corrían de niños por el central azucarero Carolina — después Granma — en la provincia de Matanzas.

Y de pronto, mi amigo se perdió del mapa. Ahora reaparece gracias a Facebook y después, WhatsApp mediante, terminamos conversando, me envió sus dibujos, los disfruté y así me enteré del nuevo proyecto en que anda metido:

“Estoy hace dos años realizando un largometraje animado en 3D, que es un musical con trece canciones de Silvio Rodríguez.

“Cada canción es una isla, y los diseños escenográficos y de personajes de cada una están creados a partir de las obras de once pintores cubanos: Flora Fong, Zaida del Río, Alicia Leal, María Stefania Diez, Roberto Fabelo, Ernesto Rancaño, José Fúster, Nelson Domínguez, Eduardo Roca (Choco), Eduardo Miguel Abela y Reinerio Tamayo.

“Y los escenarios con estas pinturas las convertimos en sets tridimensionales.

“Todo el equipo en la pandemia ha trabajado desde sus casas y nos reunimos los martes usando WhatsApp y Telegram. Ya tenemos cinco canciones animadas y otra en camino.”

Le pregunto cómo trabaja actualmente y responde: “Mis dibujos y los diseños de la película en la computadora”.

Al final, tuvimos una discrepancia, porque le pregunté cómo le dice al protagonista de sus dibujos y, caballerosamente, contestó: “Al virus lo llamo por su nombre, igual que a la enfermedad que provoca. Lo trato con respeto. Se lo ha ganado”.

Pero yo no estoy de acuerdo con eso, para mí no es Coronavirus, ni Covid o SARS-CoV-2, es un asqueroso bicharraco que ha puesto patas arriba al planeta. Mientras, imagino esas islas animadas que me harán soñar como Meñique…

(Tomado del Caimán Barbudo)