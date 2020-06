Brasil en disputa: Permiso para opinar

En junio de 2013, unos días después del estallido de las protestas masivas que sorprendieron a muchos en Brasil, incluido el propio gobierno de la época, un amigo me preguntó: “¿cómo ves todo esto?”.

Conforme a una vieja y saludable práctica, evité opinar sobre asuntos en los que su fuerza política tenía implicación directa y fundamental. Opté por abordarle el otro lado de la “moneda”: el factor externo, sin el cual —le enfaticé— todo ejercicio de interpretación quedaría trunco, “más aún por ser Brasil”.

Con la confianza de la amistad, me interrumpió con esta expresión: “¡No me irás a decir que los gringos están detrás de todo esto…!”. Le respondí con igual énfasis: “¡Pues es eso, exactamente, lo que te iba a decir!, pero con este matiz: los gringos están también, tienen papel protagónico, pero no son los únicos…”.