BRISCA: Una apuesta cubana por los Juegos de Mesa

Tiro los dados y me cae un doble seis, ¡Estoy en racha! Avanzo hasta la casilla del tesoro y me encuentro a Tomy Clarens dispuesto a responder todas mis preguntas en Telegram. No lo veo pero me lo imagino despeinado, con unos espejuelos de pasta negros y tratando de rascar su nariz con las manos llenas de engrudo, un gallo canta al fondo como si acabara de comenzar el día. Tomy se sienta y amablemente conversa conmigo, tira sus dados, le toca responder.

Tomy y Leyanis son diseñadores y llevan aproximadamente un año formando su pequeña empresa familiar: BRISCA, una suerte de Editorial de Juegos de Mesa que tiene su sede en su residencia en Regla, La Habana. Pero no fue siempre así, me cuenta Tomy. En un principio BRISCA intentó ser un emprendimiento enfocado en el campo del diseño de interiores, ésta primera idea no dio frutos, así que la pareja aficionada a los juegos de mesa lo tuvieron claro y así comenzó la aventura.

Tomy: Nosotros ya teníamos un nombre que tenía que ver con los juegos de mesa, y como siempre hemos sido aficionados a éstos, decidimos emprender en el mundo de los juegos de mesa en Cuba, pues no existía nadie que se hiciera cargo de ese sector anteriormente. Entonces comenzamos a importar los scans de los juegos de mesa de una comunidad en el exterior a la que ya pertenecíamos y comenzamos a reproducirlos aquí en Cuba.

¿Qué materiales usan para la producción de sus juegos? ¿Alguna alternativa ecológica?

Tomy: Para la producción de nuestros juegos usamos los mismos materiales que utilizaría cualquier negocio de impresión, papel, cartulina, acetato, etc. En el caso de las figuras o fichas que se utilizan en algunos juegos, las hacemos con cerámica fría. Muchas veces utilizamos la recortería de los arte-cuadros de la industria para hacer fichas y otros elementos de los juegos. Una vez que pase la situación actual de la pandemia, tenemos intención de recopilar todo el desecho del taller, mayormente recortes de papel y cartulina y llevarlo diariamente a reciclado. Es bastante material, aproximadamente medio saco de desechos de materia prima.

Mi entrevistado me pide un tiempo para atender otros asuntos, se disculpa y promete seguir con la entrevista en unos minutos. Acepto, por supuesto, seguramente habrá llegado algún pedido urgente que atender. Por mi parte aprovecho para husmear un poco en su canal-blog de Telegram:t.me/briscacuba. Aquí puedo ver sus producciones, tienen una amplia variedad de títulos entre los que destacan los juego de cartas Exploding Kitteng; Virus I y II; el popular juego de mesa de dibujar palabras Pictionary; una versión de cartas del clásico Monopoly titulada Monopoly Deal; Secret Voldemort, para los seguidores del universo de Harry Potter; y un título que estoy seguro llamará la atención de más de uno, Juego de Tronos: el juego de tablero. Un Eurogame en el que deberás hacerte cargo de una de las casas de Poniente y conquistar el mayor número de castillos y fortalezas.

Los precios de sus productos varían aproximadamente desde los 3.00 hasta 30.00 CUC dependiendo del gasto de materiales y sus costos en el mercado. En la mayoría de los títulos he podido comprobar a través de una búsqueda en Amazon, que los precios de los juegos de BRISCA apenas suponen ¼ del precio original de estos títulos. ¿La calidad?, nada que envidiarles, queridos lectores. Además en muchos casos en su canal oficial de Telegram, BRISCA publica los proyectos de los juegos de mesa, quien lo desee pueda descargarlos totalmente gratis, lo cual es una buena opción para los que deseen reproducirlos por su cuenta.

Observo que una vez más Tomy, mi invitado, aparece grabando audio… en la ventana del chat:

¿Cómo tienen concebido el sistema de producción, utilizan un sistema de impresión bajo demanda o ya cuentan con un Stock que satisface los pedidos de sus clientes?

Tomy: Tratamos de tener siempre juegos en existencia, pero hay ocasiones en las que hemos tenido que trabajar bajo pedido. Por ejemplo, el Juego de Tronos lo hemos tenido que confeccionar por pedido porque es muy grande y posee muchos elementos, a veces lo tenemos en stock, pero por ejemplo ahora no tenemos ninguno. Por lo general lo que se hace es que se anotan los encargos y cuando ya está el juego se llama al cliente, si está interesado se le envía.

¿Qué sistema de pago tienen implementado, aceptan pago no-presencial? Es decir transferencias bancarias, electrónicas, etc. ¿Tienen algún sistema de envío implementado?

Tomy: Nosotros aceptamos casi cualquier vía de pago, transferencias bancarias a través de Enzona o Transfermovil, pago al cash e incluso en ocasiones hemos operado por transferencia de saldo móvil, aunque más bien para pagos menores. Tampoco hemos vendido grandes pedidos, estamos comenzando y esperamos que gradualmente aumenten los pedidos.

En el caso de los envíos lo hacemos de manera domiciliar para La Habana, la tarifa depende de la zona de entrega. Es un sistema que nos ha funcionado bien, sobre todo en este tiempo de cuarentena que las personas no pueden salir de casa. Aún no contamos con envío a provincia pero es algo en lo que estamos pensando.

Tomy, algunos amigos fanáticos me preguntan por juegos como el cásico Dungeons & Dragons. ¿Tienen pensada la producción de este tipo de juegos? ¿Podríamos hablar también sobre la producción de juegos propios de la casa?

Tomy: Existen juegos como D&D que por ahora se nos hace difícil comercializar, son juegos que necesitan mucho material difíciles de conseguir y muy caros en su mayoría. Hemos pensado que podrían encarecer tanto el proceso de producción que sería imposible ofertarlos al público cubano a un precio asequible. Por nuestra parte nos interesa más la promoción de los juegos, llegar al público que antes no podía acceder a este tipo de entretenimientos que son tan difíciles de conseguir en nuestro país por los temas que ya conocemos. En estos casos sí publicamos algunos juegos en nuestro canal de Telegram para que puedan ser descargados e impresos por los fanáticos.

Tenemos pensada la producción de títulos de nuestra factura pero eso es un proceso donde hay que estudiar bastante para lograr un juego que cumpla con las exigencias de los jugadores y con las nuestras, que no son para nada bajas.

Me hablas de precios de producción y venta, y bueno me gustaría que para concluir me ofrecieras algunos datos de este tipo para que los interesados puedan saber.

Tomy: En cuanto a los precios en nuestro canal pueden encontrarlos, pero pueden variar aunque siempre tratamos de que no lo hagan mucho. Depende de varios factores, por ejemplo, podríamos vernos en la necesidad de cambiar de papel y esto influiría en el precio final del producto. En muchas ocasiones el precio se ha visto afectado pero para bien, resulta que hemos conseguido materiales más baratos o de mejor calidad por el mismo precio y podemos ofrecerle al público un precio más asequible. Lo cual es siempre nuestro deseo.

Así termino mi encuentro con Tomy Clarens, él tira nuevamente sus dados y ésta vez saca más que yo, entonces llega a la meta. Me mira, sonríe y me ofrece la mano que estrecho con sobrado agradecimiento. Él gana un buen admirador y un futuro cliente, yo gano conocimiento de este alucinante mundo de los juegos de mesa.