VALIENTES: Brenda, tenemos seguridad en lo que debemos hacer

Brenda Barreto Núñez tiene 27 años. Realizó sus estudios en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas, Félix Varela (Graduación 15), y luego estudió Microbiología en la Universidad de la Habana. Hace cinco años trabaja en el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri” (IPK) y actualmente realiza su maestría en Bacteriología-Micología, donde un equipo de Naturaleza Secreta la fotografió realizando diagnósticos PCR a la COVID-19 en el laboratorio de virología.

“Pertenezco a otro departamento, soy de respiratorio; pero de bacteriología y con gusto ante el llamado vine a apoyar. Realmente es agotador las horas que llevamos abajo (en el laboratorio), el traje, el acostumbrarse a mantenerse con el nasobuco, la protección ocular, sobre todo yo que llevo espejuelos, es muy incómodo y realmente la presión es fuerte, los dobles guantes, tener cuidado con todo lo que estás manipulando, pues no estás trabajando sola, tienes a tu alrededor personas, debes saber cómo manipular, cómo tener cuidado con cada una de las cosas que estás tocando en ese momento, cualquier mínimo detalle se echa a perder una jornada entera, horas de trabajo de todo el equipo, y eso sí es realmente lo más lamentable”, cuenta Brenda.

“Es tenso y es agotador, nos ayuda mucho el compartir con las compañeras ese tipo de complicidades, saber sonreír, decirnos algo que nos pueda sacar del momento de cansancio”.

“He recibido varios entrenamientos, dice, uno de ellos en el 2017 por la Universidad de Texas y sabemos qué hacer en cada momento, qué hacer si tenemos algún derrame, si hay algún tipo de accidente, existen los protocolos, todos conocemos esos protocolos y siempre se deben cumplir al detalle, porque no solo ponemos en riesgo nuestra vida, también las de nuestras compañeras”.

“Hasta ahora no nos ha pasado nada de eso. Aunque tengamos muchas muestras debemos avanzar, pero sin sobrepasar los límites, porque sí hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Hay eventos, pasos que no puedes violar. No perdemos la percepción del peligro, pero tenemos seguridad en lo que estamos haciendo, eso es algo que nos caracteriza, si cometemos un error, regresamos atrás y analizamos lo que pasó”.

(Tomado de la página en Facebook de Naturaleza Secreta)