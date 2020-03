Evo Morales: Siempre estuvimos con la verdad

A dos meses de un nuevo proceso electoral en Bolivia, el expresidente Evo Morales pide hoy que sean investigados el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el equipo que auditó los comicios de octubre pasado.

Desde que pidió refugio político en Argentina tras el golpe de Estado, Morales no descansa un minuto, se encuentra abocado de lleno en la campaña del Movimiento al Socialismo (MAS), atiende constantemente a medios nacionales y extranjeros y se muestra confiado en que al final la verdad prevalecerá.

En diálogo exclusivo con Prensa Latina, el líder indígena habló sobre el proceso electoral, se refirió a las causas detrás del golpe, al papel de la OEA y a los retrocesos que ha tenido su país en estos últimos meses.

PL: Tras el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que afirma que en Bolivia no se cometió fraude, México presentó a la OEA un reclamo para que aclare las deficiencias de su informe. El Grupo de Puebla pide que Naciones Unidas arbitre una investigación independiente. ¿La mentira se está desenmascarando?

—No solo ha sido el MIT, tengo una cantidad de documentos de investigadores que confirman que no hubo fraude electoral. Hay 123 economistas que dicen que la OEA debe retractarse y el Congreso norteamericano hacer una profunda investigación a los que realizaron la auditoría electoral para que se retracten y sean investigados.

Desde el primer momento dijimos que no hubo fraude, no sé si es mi error, yo pedí que la OEA hiciera una auditoria electoral, si es posible voto por voto, mesa por mesa. Otra cosa que tomaron en la investigación fue el dato donde ganamos con más del 80 o 90 por ciento en algunos lugares.

No es fraude y para la OEA y el equipo de la auditoría electoral sí. Es desconocer al voto indígena y aquí volvemos al tiempo de la colonia, desconocer cualquier rastro del movimiento indígena. Siempre estuvimos con la verdad y acompañados por la honestidad.

En mi familia, mis padres me enseñaron desde muy temprana edad el 'Ama Sua, Ama Llulla, Ama Quella', (en lengua indígena significa no robar, no mentir, no ser flojo). Mi padre me decía Evito, si un día te falta plata es mejor pedir prestado que robar y si no lo vas a devolver es mejor decir ayúdeme, pero nunca robar.

Saludo la posición de México, grandes defensores de la democracia, al Grupo de Puebla. Anticipadamente pedimos que al margen de veedores electorales haya una misión electoral, con gente notable, sea de izquierda o derecha, que sepan respetar las normas y la constitución.

Hacemos un llamado, así como el Grupo de Puebla, ojalá sea las Naciones Unidas, el Centro Carter, otras instituciones, personalidades que realmente hagan respetar el voto del pueblo boliviano.

¿Hasta cuándo la injerencia de la OEA en la región?

—Con este caso, el secretario general Luis Almagro y su equipo de auditoría electoral deberían ser profundamente investigados y sancionados. La OEA debería velar por la democracia, respetar la soberanía de los estados y estar con los humildes. Por esa razón Cuba y Venezuela se retiraron.

Eso hace pensar que no está al servicio de los pueblos de América Latina. Por ahora, mi sugerencia es que Almagro sea profundamente investigado, y todo su equipo de la auditoria electoral, para que nunca más en el futuro se cometan esa clase de errores, desconocer la voluntad popular del pueblo.

Recientemente La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expuso la preocupación por el procesamiento de exfuncionarios de su gobierno. Aún siguen sin poder salir de la embajada de México varios miembros de su gabinete. ¿Cuál es la situación real?

—Saludamos la reacción, pero pasa por algo más de fondo. La ONU debe ser gran defensora de los derechos humanos y de los pueblos del mundo. Esperamos que mediante las instancias correspondientes puedan hacer una investigación muy imparcial, no estamos pidiendo que nos ayuden, sino que se diga la verdad.

Actualmente sigue la persecución, con más fuerza, hace dos días una hermana fue detenida, Felipa Huanca, exejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de La Paz, aunque gracias a una acción conjunta que reaccionó la liberaron.

Lo preocupante y repudiable es que los delincuentes son liberados y los inocentes detenidos. Los que escaparon por tema de corrupción de Bolivia tienen sentencia y orden de aprehensión, vuelven al país ahora y no son detenidos ni encarcelados.

Pero esta clase de dictadura sirve para que las nuevas generaciones puedan reflexionar, ahora se dan cuenta cómo se vive con la derecha y en una dictadura, una cosa es vivir en la miel del proceso de cambio y otra es haber vivido el ayer del neoliberalismo, esa es la profunda diferencia que tenemos.

Esto siento que no va a parar. Hay un camino, derrotarlos democráticamente en las elecciones y con el apoyo de la comunidad internacional, hay instituciones, organismos, personalidades, no estamos pidiendo ayuda sino presencia física con las instituciones para hacer respetar la democracia y el voto.

Si perdemos vamos a respetar, sabemos perder, pero sí queremos que se cuide la democracia, porque si así se maneja en un país como en Bolivia quien sabe después.

Pese a toda la persecución, el Movimiento al Socialismo encabeza las últimas encuestas. Cómo sigue el proceso para denunciar toda esta proscripción con respecto a la inhabilitación de su candidatura y la del excanciller Diego Pary. Como ve al candidato presidencial, Luis Arce, teniendo en cuenta que no tienen todas las garantías necesarias.

—El plan de la derecha en Estados Unidos era muerte al MAS. Mucho antes de tener candidatos en las encuestas marchábamos bien, son encuestas de la derecha, no de Evo, y ahora están subiendo. Estamos ya con 39 por ciento que eso no se dice en los medios, vamos bien.

Yo por razones humanitarias renuncié a mi candidatura primero por la presidencia, si soy un estorbo, dije, no hay ningún problema, me pidieron ser senador pero tampoco me lo permiten aunque legal y constitucionalmente estoy habilitado. Entiendo que una buena parte de los miembros del Tribunal Supremo Electoral obedecen a la dictadura.

El compañero Lucho (Arce) es nuestro candidato y no se deja vencer fácilmente. En el calendario electoral hasta el 18 de abril lo pueden inhabilitar, lo peor el 15 o 16, mediante una impugnación. A mi ilegalmente me inhabilitaron, ¿que puede pasar?, toman una decisión política y pueden inhabilitar a nuestro candidato el día 18.

Siento que el calendario es alguien metido como calculando si el MAS crece o no crece, si se dispara en las encuestas, quiero advertir que pueden eliminar al candidato del MAS con cualquier pretexto.

Por eso pedimos la participación de la comunidad internacional. Ya varias impugnaciones las hemos derrotado, la gente se movilizó y el pueblo está defendiendo la candidatura de Lucho.

En estos últimos años Bolivia contaba con una de las economías más sólidas de la región. De ganar las próximas elecciones, ¿cuál sería el plan para recomponerla?

—Este golpe fue un golpe al indio, a los indígenas y los movimientos sociales y también un golpe a nuestro modelo económico porque demostramos que es posible otra Bolivia con crecimiento económico, estabilidad y certidumbre sin la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y sin el Fondo Monetario Internacional.

Estados Unidos no quiere rivales en modelos económicos. Es también un golpe al litio, que empezamos a industrializar. Ahora nos informan quieren entrar las grandes trasnacionales norteamericanas tras el litio en Bolivia.

El gobierno de transición es más bien un modelo de transacción. Es una dictadura, pero la ventaja que tenemos como movimiento político es que hay mucha indignación, decepción, incluso las nuevas generaciones decían otra vez Evo para que vamos a votarlo, y sus padres le explicaban que la economía estaba creciendo. Ahora están arrepentidos.

Usted recientemente hablaba sobre cómo el gobierno de facto expulsó a los médicos cubanos y en consecuencia hay hospitales colapsados. Por otro lado, ya hay 20 muertos por dengue. ¿Cuánto se ha retrocedido en Bolivia en estos meses en materia de salud?

—Antes de ser presidente estaba en una reunión con Hugo Chávez, y Fidel Castro nos decía que Cuba podía operar gratuitamente la vista a 100 mil latinoamericanos. Yo no lo creía y los hermanos cubanos en Bolivia operaron a más de 700 mil personas gratuitamente. Cuando expulsaron a los cubanos la gente lloraba. Saludo ese desprendimiento de los hermanos cubanos, gratuitamente hicimos mucho en salud y solidaridad. Y en este momento la gente pide a gritos que vuelvan.

Es un gobierno que no entiende sobre la vida. En el departamento de Pando terminamos un hospital de tercer nivel y dejamos presupuesto para su equipamiento. Ahora me dicen que esa plata no está ni hay equipamiento, para ellos la salud es un negocio privado, para nosotros salud es un derecho más. Esas son nuestras profundas diferencias.

¿Cuánto cree que se ha perdido en los últimos tiempos en América Latina con el retorno, en algunos casos, del neoliberalismo y en la búsqueda de lograr la unidad de la patria grande?

—Es muy importante la unidad. Solo el neoliberalismo puede volver por división o por traición. Cuando hay convicción, quienes estamos por la verdad, la justicia, la igualdad y la dignidad, estoy seguro que nuestros procesos serían imparables.

No estamos en los tiempos de Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), con Chávez, con (Luis Inacio) Lula da Silva, con Néstor Kirchner. Tampoco de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).

Vino una arremetida del imperio en vez de Unasur, grupo de Lima, en vez de Celac, Alianza del Pacífico, con las políticas de aquellos tiempos del ALCA (Área de Libre Comercio de las América).

Pero a nosotros nos alienta bastante las grandes movilizaciones en Chile, Ecuador, en Colombia, y van creciendo los movimientos populares y de izquierda. Si Lula fuera candidato a la presidencia de Brasil, ganaba. Pero soportó un golpe judicial porque ahora los golpes militares son sustituidos por judiciales.

