“El diario de René”: Todavía hay quien se pregunta si la Ley de Ajuste es o no una ley criminal

Son las 7:00 p.m. del sábado 10 de febrero. Esta mañana me senté temprano a escribir y solo paré para llamarte por teléfono. Pude terminar el recuento del miércoles y espero poder terminar jueves y viernes con cierta comodidad mañana, sin necesidad de que me sorprenda el toque de queda en el teclado, como me sucedió la pasada semana.

Hace un momento se me acercó un joven mientras preparaba la máquina de escribir. Me preguntó si conocía a Germán Pompa y a su familia; resultó ser compadre de nuestro conocido, quien le habló de mí por la cobertura de televisión que ha seguido a nuestro caso y a propósito del video aparecido en pantalla en estos días, sobre la primera violación del espacio aéreo cubano protagonizada por Basulto y su pandilla, el 17 de abril de 1994, ocasión en la que Pompa y yo compartimos el mismo avión.

El joven me puso al tanto de la familia sin que nada de lo que me dijo, por su carácter privado, deba ser puesto en este diario. Solo una noticia merece comentario porque va más allá del ámbito familiar y se vincula, de alguna forma, con nuestro caso, dada su relación con la industria criminal que, entre otros frentes de “batalla”, ha escogido sacar ventaja de la política migratoria irresponsable de Estados Unidos con respecto a Cuba.

Resulta que María, la esposa de Germán, juntó ahorros para sacar ilegalmente de Cuba a parte de su familia, pero resultó un viaje fatal en el que perdió a su madre y dos hermanas. No sé si entre ellas estaría la que tú llegaste a conocer allá, antes de venir, pero sea quien sea, ahí quedan más vidas truncadas, por este negocio con el que, durante demasiados años ya, se ha querido hacer propaganda contra Cuba. Todavía hay quien se pregunta si la Ley de Ajuste Cubano es o no una ley criminal. Independientemente de nuestras diferencias, la noticia me produjo tristeza, tanto por María como por sus familiares fallecidos.

El jueves 8 de febrero prosigue Leonel Morejón Almagro. Ahora vuelven a hablar de Radio Martí como una estación del gobierno norteamericano “para ayudar al pueblo de Cuba” y se menciona la interferencia que el gobierno cubano le aplica. A continuación se aborda el sistema legal de Cuba, de la mano de este farsante, para que explique el concepto de bufete y cómo esta es la única forma en que los abogados se pueden congregar para ejercer. Otra objeción de Joaquín provoca un side bar.

De nuevo esta gente, que había expresado su molestia cuando el testigo habló de sus libertades para llamar y conspirar desde Cuba con cuanto mecenas encontraba en el extranjero, está ahora demostrando la verdadera motivación de su caso, que no tiene nada que ver con la legalidad. Quieren influir sobre el jurado y ahondar sus prejuicios, haciendo que este sujeto dé su versión particular del sistema legal de la Isla.

La jueza se queda a mitad de camino y permite una pequeña incursión en el tema, pero solo a través de respuestas positivas o negativas. Pienso que no debió permitir este ejercicio de embrutecimiento del jurado por parte de personajes tan despreciables.

—Le voy a hacer algunas preguntas sobre la práctica legal en Cuba y necesito que por favor me conteste sí o no. ¿Usted trabajó para un bufete? —Sí. —¿Todos los abogados en Cuba trabajan para un bufete? —Sí. —¿El gobierno los supervisa? —Sí. —¿Los abogados tienen que reunir ciertos requerimientos? —Sí. —¿Se controla cómo tienen que defender a los clientes? —Sí. —¿Pueden visitar a sus clientes solos o tiene que estar algún oficial? —¡Objeción! —Sostenida. —¿El abogado tiene que llenar una planilla para explicar las preguntas que le hizo al cliente? —Sí. —¿Puede practicar si no llena la forma? —No. —¿El gobierno revisa la forma que llenan los abogados? —No sé.

Yo miro a Roberto en la fila del público y este no cabe en la silla de ira. Me imagino la cantidad de personas que habrá defendido en Cuba utilizando toda su habilidad, incluyendo a algunos de los terroristas enviados para poner bombas en nuestro país, y me doy cuenta de cómo se debe sentir ante las mentiras de este mequetrefe.

Así termina su paso por el estrado de los testigos el señor Leonel Morejón Almagro. Para deshacerme rápido de él voy a darte una idea lo más breve posible de cómo vi su testimonio.

Si lo vemos desde el punto estrictamente legal, nos fue favorable por los siguientes elementos: a pesar de manifestarse pacifista varias veces, dejó entrever su falta de respeto a las leyes que no le gustan, lo que lo equipara con su amigo Basulto. Pero lo más importante es que cerró el círculo de esa confabulación made in Miami que fue Concilio Cubano, dando sentido a lo señalado por McKenna en cuanto a que, para Basulto, ese era un día en que sencillamente no podía bajarse del escenario. Por otra parte demostró, por sus vínculos con la crema y nata de la mafia anticastrista, que Cuba tenía sencillamente todo su derecho a no permitir la consumación de un convite de personajes tan selectos sobre los que, al presentar nuestro caso, saldrán a relucir tantas actividades consideradas como terrorismo en todo el mundo. Todo esto sin contar con su comportamiento resentido y antiparlamentario, ejemplificado en la discusión bizantina alrededor de las fechas patrias de Cuba, a lo que se suma su cierto aire de desajustado social, enojado con un planeta que tuvo la desfachatez de rechazar sus brillantes ideas.

Por otra parte, no se puede subestimar un aspecto en el que la Fiscalía se está apoyando para su caso: los prejuicios contra la Revolución sembrados durante tanto tiempo y de manera tan brutal en la población de este país. No sé hasta qué punto ese señor fue capaz de reincentivarlos en la mente de los jurados y me preocupa, pues, a pesar de las instrucciones de la jueza, algunos podrían decidir su veredicto por lo que ven en la televisión y no por las evidencias mostradas en la sala.

Trataré de alertar a los abogados en este sentido, pues este es un juego en el que la Fiscalía está enfrascada desde el día en que nos detuvieron (y supongo que desde mucho antes).

Salimos a un breve receso, tras el cual Paul pide la palabra para dirigirse a la jueza. Resulta que Basulto sigue haciendo de las suyas, ha ofrecido una conferencia de prensa en relación con un homenaje que será dado, el 24 de febrero, a los pilotos de Hermanos al Rescate derribados hace cinco años. Basulto está acompañado por la anciana Eva Barba, madre de Pablo Morales, a la que él ha manipulado a su antojo, desde que la pobre señora llegó a los Estados Unidos años atrás. También lo acompaña Guillermo Lares, quien ya parece que se ha secado el sudor que le provocó el interrogatorio de McKenna días atrás. Definitivamente Basulto está frenético y no repara en medios para controlar el daño que le podrá hacer el juicio.

La fiscal Heck Miller es consecuente con el concubinato que ha establecido con este elemento. Resta importancia al asunto y dice que Basulto lo único que va a hacer es un homenaje, que eso es algo que él organiza todos los años y no tiene la menor importancia. La despreocupación con que dice todo esto para dibujar un cuadro inocuo de un tipo como Basulto es solo comparable a la saña con que la emprende contra nosotros a cada oportunidad, para insistir en nuestra naturaleza diabólica. De nuevo se trata de justificar los desvaríos de Basulto para poder condenarnos.

Lenard pide a McKenna que le entregue por escrito cualquier preocupación y le promete actuar con prontitud al respecto.