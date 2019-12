Guía para principiantes en Telegram: ¿Cómo crear y usar un Bot?

Los bots son el arma secreta de Telegram. Cuando redes sociales como Facebook, WhatsApp o Instagram están enfocados en dar respuestas automáticas a los usuarios, la aplicación de Pavel Durov pone en manos de desarrolladores y entusiastas la posibilidad de crear un sistema automatizado capaz de hacer casi cualquier cosa en el universo digital. ¿Necesitas un traductor? ¿Quieres saber cuándo sale una serie? ¿Estás buscando una forma rápida de tuitear o revisar tu correo? Todo lo que puedas imaginar, se encuentra dentro de estos bots.

Pero crear uno de estos programas automáticos, incluso, usar uno de ellos, no es tarea fácil ni siquiera para los que ya llevan algún tiempo dentro de Telegram. El idioma es en muchos de los casos una barrera (idiomática y tecnológica) para los que se enfrentan a todas las opciones que ofrece la aplicación, pues la mayoría de estos, están en ruso, inglés, portugués… En otros casos, usuarios más novatos no entienden su funcionamiento, la mayoría de las veces, por falta de práctica.

En este segundo trabajo de la serie “Guía para principiantes en Telegram”, vamos a aprender lo básico para usar y crear de un Bot en esta sorprendente aplicación. Dada la complicada tarea, dejaremos el resto de las funciones de la aplicación para próximos trabajos.

Encontrar un bot no es tarea fácil. No es como buscar un canal por el nombre de un medio de comunicación, un videojuego o una serie que conocemos. Son pocos los que usan nombres que identifican el objeto social por el que fueron creados. Y su nombre o usuario muchas veces está en otro idioma o en “clave” (por llamarlo de alguna forma) con el objetivo de evitar el baneo por piratería, derechos de autor…

El primer consejo que vamos a dar hoy posiblemente lo vengan escuchando desde que aprendimos que Google te conoce mejor que tú. Pregúntale al buscador más famoso “cuáles son los mejores bots de Telegram”. Las coincidencias de trabajos como este son casi infinitas. Hecho esto, seguramente ya agregaron unos cuantos a su lista de chat.

El segundo paso es entender cómo funcionan. Y para eso, luego de acceder al bot, debemos pinchar encima del símbolo / o simplemente escribirlo en el chat. El bot te mostrará todo lo que puedes hacer. Para este paso, vamos a tomar de ejemplo el traductor @YTranslateBot.

Iniciamos el bot y te mostrará una bienvenida en inglés. Básicamente, @YTranslateBot te da las opciones para establecer tu idioma nativo (comando /setmylang) y seguidamente deberás seleccionar el idioma al que quieres traducir (comando /tolang). Después de esto solo debes enviarle palabras, párrafos o textos enteros de lo que quiera traducir. Estas opciones puede cambiarlas cuantas veces necesite, solo debe volver a / y seleccionar las opciones de su interés.

Esta rutina, funciona de igual forma en casi todos los bots creado en Telegram. Solo cambian las opciones que ofrece cada uno tras el símbolo /. Puede darse el caso que encontremos un bot configurado por botones, lo que nos facilita aún más la elección de las opciones que posee cada uno. Y hay otros, como el de transcribir audios, que luego de configurarlo necesita que le envíes el archivo. De este tipo, podemos encontrar de videos de Youtube, para convertir los videos o descargarlos, u otros para enviarle capítulos de serie para generar un enlace externo a la aplicación. Los bots, son infinitos.

Para crear un bot de publicación, lo primero es encontrar a BotFather (@BotFather). Como comentamos en el primer trabajo de esta serie, en el buscador de Telegram encontraremos todo lo que necesitamos, siempre y cuando exista, solo hay que escribir bien las palabras claves. Así que solo debemos escribir @botfather y nos van a aparecer las coincidencias.

Lo siguiente que les voy a contar es muy importante, y sirve tanto a la hora de buscar bots, canales, grupos y personas. Se ha dado el caso que buscamos un canal, Etecsa por ejemplo, y nos aparecen muchos de ellos. Como sucede en otras redes sociales, hay que tener bien claro cuál de estos perfiles es el oficial. En este caso, el bot que queremos tiene una imagen que se asemeja al padrino, sosteniendo un móvil con un logotipo de la aplicación. Lo siguiente es darle al botón de iniciar y listo, se abrirá un nuevo chat donde intercambiaremos con BotFather.

Cuando iniciamos cualquier bot, siempre veremos a la derecha de la caja del chat el símbolo /. Este símbolo es la forma en que nos comunicamos con el bot. Lo podemos escribir en el chat o simplemente pulsarlo. De acuerdo al bot, veremos las funciones que hace en un listado que aparece cuando pinchamos sobre el botón o escribimos /, pero ahora mismo solo nos interesa crear uno que funcione para las publicaciones de nuestro canal.

Vamos a seleccionar la opción que dice /newbot. Al enviar este comando, el bot nos va a responder:

— “Alright, a new bot. How are we going to call it? Please choose a name for your bot.”, que básicamente nos pregunta cómo queremos llamar a nuestro bot. Escribimos un nombre en la caja del chat y enviamos.