Más conciencia…A la vista

Rudy Mora no tiene tiempo para casi nada. Investigar y escribir le llenan día a día porque ConCiencia 2, la segunda temporada de esa polémica y esplendida serie sobre la ciencia y los científicos tendrá su segunda parte. El realizador de las míticas series «La otra cara», «Doble juego» y la provocadora «Diana», camina a buen paso para otra oferta que viniendo de Rudy nunca dejará indiferente al espectador.

Dentro de un tiempito, quizás desde un set de filmación volveré sobre esta obra: ¿Cómo nombrarás la segunda parte de ConCiencia: ConCiencia II o segunda temporada?

-ConCiencia 2. ¿En qué paso estás?

En el más extenso y complejo, la de investigación y escritura de los guiones. Nuevamente cuento con el apoyo de la Dra Lidia Ines Novoa y de un grupo de profesionales del CIGB, y también de la Dirección del CITMA y sus especialistas vinculados con la Tarea Vida, tema que se incluye en esta segunda entrega.

-¿Trabajas solo o te asesorarás con un dramaturgo?

Estoy trabajando bajo la asesoría dramatúrgica de Lully Larramendi, una profesional joven que también colaboró conmigo en la etapa anterior.

-Háblame de las locaciones….

Vuelven a utilizarse escenarios del CIGB- Habana, se incluyen locaciones del GIGB Camagüey, zonas costeras aún por definir y las Ciudades de la Habana y Camagüey.

-¿Cuántos capítulos y de que tiempo?

Están previsto 10 capítulos de 57 minutos, pero aún es difícil de definir con exactitud, todo depende del desarrollo de las historias.

-¿En qué se diferencia ésta de la anterior propuesta?

Se incluyen nuevos temas, se promueven nuevos resultados y productos de la biotecnología Cubana, se aborda la Tarea Vida en una de sus mayores complejidades: la baja percepción del riesgo en personas que viven en zonas muy vulnerables, aparecen nuevos personajes, algunos de la etapa anterior tienen continuidad y otros no, desaparecen.

-¿Mantendrás el mismo elenco? Me adelantas algunos nombres.

No puedo saberlo todavía, el tema casting es una gran problemática de la ficción en estos tiempos, no obstante hay personajes nuevos ubicados en actores y actrices con los que ya he conversado, como es el caso de Corina Mestre. Se mantendrán Osvaldo Doimeadiós, Isabel Santos, Luis Ángel Batista, Manuel Porto, Carlos Luis Gonzáles, entre otros.

-¿Y el equipo de realización?

Pretendo repetir con el mismo equipo, hay personas dentro de él que me resultan imprescindibles y la experiencia anterior fue excelente. Esa es otra de las condiciones que puede adelantar o atrasar el comienzo del proyecto.

¿Qué sientes a la hora de armar esta otra entrega de ConCiencia cuando subiste bien alto el listón en la anterior?

Bueno, sobre el listón que comentas, no sé qué decirte, siento que la primera entrega jugó entre bandos de aceptación como habitualmente me suele suceder. Es cierto que por las encuestas realizadas y el estado de opinión no solo en La Habana si no en varias provincias donde estuve, mayoritariamente fue muy bien recibida y ese quizás es la guía para nueva etapa, pero nunca se está exento de opiniones encontradas.

Siento que ahora puede aumentar el interés por las historias, los personajes y los sucesos pero también la preocupación de aquellos que no aceptan la polémica como un camino para focalizar problemáticas y buscar mejoramientos, entonces de lo que se trata es mostrar nuevamente historias interesantes, factura audiovisual, calidad actoral para que cualquier posible debate sea a partir de….

