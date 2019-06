Sabor y Tradición: Migas y plátanos rellenos

Una amiga lectora me sugería que pusiera receta con plátanos, y como el plátano está en el orden del día en nuestros agromercados les traigo dos recetas.

Infinitas pueden ser las recetas: Migas de plátano muy utilizadas como alimentos para los niños y los adultos ¿Y por qué no? Para nosotros también. Sopa de plátanos, plátanos rellenos, plátanos asados, plátano embozado, tostones o tachino, tostones rellenos, chicharritas o mariquitas, plátanos maduros fritos, plátanos en tentación, plátanos hervidos maduros o verdes con un mojo de ajo, Fufú o machuquillo de plátano verde o pintón…..etc. .

Me llamaba mucho la atención como en los libros de principio de siglo XIX utilizan el plátano en las recetas y en muchos casos cocinándolos con carnes. ¡Y les digo algo!, si bien la comida cubana es una comida con sabor, bien sazonada, y con un punto de sal adecuado (ni mucha, ni poca, sino la que lleva el plato), hay una predilección por lo dulzón en las comidas, ese salado dulzón o dulzón salado.

No como ahora, que en muchos restaurantes te dan una comida insípida y para su justificación te dicen muy tranquilamente que son las nuevas tendencias en la cocina, pues hay personas que no les gustan con sal y por eso te ponen el salero en la mesa. ¡Qué falta de respeto al cliente! ¡No sé en cual de las escuela enseñan esta teoría! Y te dicen que es para cuidar la salud de las personas.

No es comer salado, no, los extremos son malos; pero si usted no le da el toque en el momento que usted está haciendo la comida, por decir los frijoles o el arroz moro, cuando llega a la mesa cómo le puede hacer al arroz moro para darle el punto. ¡Señores! ¿Se ha perdido la mano del cocinero? Aquel que en su mano tenía el dominio de la sal y en el paladar y el olfato el sabor de cada plato. No como ahora, que todo tiene el mismo sabor y no es porque no haya especies. No, no, sí hay con que, quizás en las casas se dificulte algo. Pero siempre la mujer se ha preocupado por tener aunque sea en macetas ajos puerro, orégano, cilantro y otros.

O no se acuerdan cuando en el Periodo Especial se sembró ajos en vasitos desechables de yogur y con un ajo se tenía una cabeza. En mi casa y muchas más se hizo. Hemos perdido imaginación y creatividad, nos hemos ido por el facilismo. Pero además en los agros podemos encontrar muchas cosas que facilitan la cocina, como las botellas de jugo de limón, naranja agria, ajo… y ni hablar de especias secas.

Bueno no más cháchara y volvemos a los plátanos. Hoy les traigo las migas y el plátano relleno para que lo disfruten.

Migas de plátanos

Ingredientes (Varios servicios)



Ocho plátanos verde, aceite el necesario.

Preparación:

Saque la cáscara y pique los plátanos para hacer chicharritas y colóquelas en una bandeja al sol durante varios días, para que se deshidraten bien y así no absorban mucha grasa. Luego se pone a la candela una cacerola con aceite, cuando está caliente se fríen las chicharritas. Se refrescan, se muelen para obtener una harina. Que se puede guardar en un frasco seco y bien cerrado, y se conserva en el refrigerador por tiempo.

Al momento de prepararla, ponga en un plato una porción de esa harina que no es más que la miga de plátano, y agregue poco a poco y revolviendo leche caliente o algún caldo. Queda una crema deliciosa.

Plátanos rellenos

Ingredientes (4 servicios):

Cuatro plátanos grandes pintones, 1 taza de carne de cerdo cocida y ripiada finita, 1 ají, 2 tomates, 4 ajos, ½ macito de perejil, 1 limón, 1 cucharadita de vinagre, 2 huevos, 1 taza de pan rallado, aceite el necesario y sal.

Preparación:

Lave y pique en dos los plátanos. Lave y pique en tiras finas el ají. Lave y pique en cuatro los tomates. Limpie y macere los ajos. Lave y pique bien fino el perejil. Lave y extráigale el zumo al limón.

Ponga una cacerola a la candela con los plátanos, el vinagre y la sal, cúbralos con agua y deje cocinar hasta que estén cocidos. Sáquelos y déjelos refrescar, luego extráigale la cascara, haga un hueco en el centro a lo largo, extráigale el corazón del plátano, para luego rellenar.

Mientras, ponga a la candela un sartén con 2 cucharadas de aceite agregando el ajo, el ají, los tomates, el perejil, la carne, puntéelo de sal y déjelo sofreír todo bien, apártelo.

Cuando estén los plátanos listos rellene el centro.

Bata en una fuente los huevos y ponga el pan rallado en un plato. Pase los plátanos rellenos con cuidado por los huevos batidos y después por el pan.

Aparte, ponga una cacerola a la candela con aceite y cuando esté caliente ponga a freír los plátanos rellenos hasta que se doren.