Manual para padres impacientes: Papá no es cualquiera (+ Podcast)

El tercer domingo de junio los cubanos celebramos el día de los padres y este podcast no pudo felicitarlos a tiempo, pero como para la gratitud no hace falta programar calendarios, ni alarmas en el teléfono ni notificaciones de Facebook, hoy hablaremos de ellos, de los papás porque siempre se describe a las madres como heroínas del día a día, y lo somos, nadie lo dude, pero qué hay del padre. Dicen que es “cualquiera”. No lo creo. Conozco a unos cuantos que contradicen esta afirmación popular.

Sé que muchos conocerán como yo a esos papás “postizos”, que no comparten ADN con aquellos a quienes han criado con tanto amor, como si les uniera la genética. Por eso no entiendo el dichoso refrán. Cualquiera no puede realizar la difícil tarea de la paternidad, que va más allá de ser el proveedor o el policía malo, el que juega a la pelota o habla de sexo con los varones “cuando llega el momento”.

El de padre es un cargo vitalicio, a ejecutar las 24 horas del día y solo es remunerado por esos instantes fugaces en que se percatan de que les ha salido bien. Si no estás cumpliendo con tu rol siempre es momento de comenzar, es una inversión, el afecto que das te será de vuelto en las formas más insospechadas, por lo pronto el equipo de este podcast da un abrazo retroactivo a todos los que merecen este título nobiliario de reyes de los corazones de sus hijos.

Manual para padres impacientes es un podcast coproducido entre el periódico ¡ahora! y Cubadebate y presentado por la periodista holguinera Liset Prego.

