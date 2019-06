Rosaidi Robles: “Me gusta la sensación de volar”

Desde hace días Rosaidi Robles atrae la atención de varios seguidores del atletismo cubano. Aun lejos de la élite en una especialidad donde el nivel competitivo sube por temporada, esta muchacha es la más reciente recordista nacional juvenil en el salto con pértiga.

Con 18 años y todo un camino por delante, sus 4.30m de la última semana representan su tercera cuota nacional y lanzan sobre ella las esperanzas para continuar el camino abierto por Yarisley Silva.

Cuando uno le comenta que otras atletas de nivel como Jennifer Suhr, Sandi Morris, Eliza McCartney o la propia Silva no consiguieron saltar tan alto con 18 años, ella apenas se inmuta. No obstante, reconoce que el esfuerzo de cada día le comienza a rendir frutos.

“Realmente sí esperaba la marca de 4.30m, aunque las comparaciones no me preocupan demasiado. Yo solo disfruto mis saltos. Quiero ir despacio, porque pienso saltar mucho más. Mis armas son la fuerza y la velocidad y las tengo que aprovechar al máximo”.

La progresión de Rosaidi no es cosa de juegos. Si la temporada del 2018 terminó para ella con un mejor salto de 3.70m y el noveno puesto en los III Juegos Olímpicos de la Juventud, el actual 2019 lo abrió con unos 3.80m que en su momento significaron lo mejor de su joven carrera. La marca le duró poco. Luego vendrían seis competencias sucesivas sobre cuatro metros, incluyendo los 4.21m de su primer récord nacional juvenil.

“El 2018 fue muy duro para mí. Sufrí una caída que me afectó psicológicamente y me atrasó un poco, pero afortunadamente pude recuperarme. En los Olímpicos de la juventud me sentí algo frustrada e impotente, porque viajé sin mis pértigas y sé que podía dar más. No obstante, estar allí fue una gran motivación”.

Sin un ápice de timidez, Rosaidi comenta que escogió el salto con pértiga gracias a Yarisley Silva. Como habitualmente sucede, un día la vio en televisión y se decidió por una especialidad que cataloga como “la más difícil y complicada”. Los éxitos llegaron pronto y enseguida se convirtió en titular nacional en los Juegos Escolares. Entonces la selección nacional le abrió las puertas.

“Mi profesor dice que las pertiguistas somos como pilotos de Fórmula 1 en el aire, por lo rápido que tenemos que movernos. Lo más complicado para mí son los cambios de pértiga para las distintas alturas, sobre todo cuando la diferencia es muy grande entre una y otra. No tengo todas las necesarias y en ocasiones me cuesta. La pértiga es un ballet violento, pero me gusta la sensación de volar”.

Gracias a sus marcas y sobre todo a su estabilidad, Rosaidi Robles es ahora mismo la segunda figura de la pértiga femenina en el país. Tiene registros que la clasifican a los próximos Juegos Panamericanos de Lima y la colocan en el cuarto puesto del escalafón mundial para juveniles. Sin embargo, con una madurez que impresiona a sus 18 años, sabe comprender su momento y dice no estar apurada.

“La participación en Lima se define en el Memorial Barrientos, pero mi competencia fundamental es el panamericano juvenil. La cita de mayores significa un espacio para acumular experiencias entre atletas de calidad. Además, me serviría de preparación para el Campeonato Mundial juvenil del año próximo. Solo quiero ir poco a poco”.

Con una rutina que incluye pesas, trabajo técnico o repetición de saltos en las mañanas, clases en la tarde y, cuando hay doble sesión, más entrenamiento hasta las siete de la noche, los días de Rosaidi resultan intensos y difíciles. No obstante, ella dice encontrar en Yarisley Silva un buen motivo de inspiración.

“Ella es un espejo. Tiene una técnica muy buena y se esfuerza al 120 por ciento. Es un ejemplo como deportista y como persona. Me apoya y me ayuda constantemente. Junto a ella tenemos un equipo de jóvenes muchachas que aspiramos a seguir su ejemplo y mantener en alto a la pértiga femenina cubana”.

A solo horas para el inicio de su competencia en el Memorial Barrientos, la recordista nacional juvenil sabe muy bien que su camino apenas comienza. “Para este año no pienso en una marca específica y saltaré hasta donde me dé la inspiración. Estoy disfrutando lo que hago”. Con esa convicción, solo necesita tiempo y trabajo para probarse a sí misma cuántas distancias puede acortar entre la tierra y el cielo.