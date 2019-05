Vale-No Vale: Revendedores, farmacias y aguas albañales

Cubadebate retoma su sección Vale-No Vale para reconocer, una vez más gracias a los comentarios y correos de los lectores, todo aquello que vale porque mejora nuestras vidas, desarrolla el país, o nos hace mejores ciudadanos, y señalar también todo lo que No Vale y merece ser cambiado.



Frecuentemente haremos este recuento de experiencias que puede ser ampliado con sus comentarios en esta entrada o sus envío a nuestro correo cubadebate.cu@gmail.com. Tomaremos en cuenta para la sección aquellos comentarios o correos cuyos autores se presenten con su nombre y no con seudónimos.

Nasha:

VALE: Que el país promueva la masividad en la práctica de deportes y se hayan creado parques con los equipos necesarios para ello.

NO VALE: Que estos parques no se cuiden, tampoco vale que las esquinas de los barrios se conviertan en peñas deportivas donde se ingieren bebidas alcohólicas y se grite hasta altas horas de la noche.

Gabriel Núñez

VALE: El esfuerzo que hace el gobierno cubano para llevar el agua a todos los ciudadanos.

NO VALE: Las chapucerías de Aguas de la Habana

Hace unos días (domingo 28 de abril de 2019), operarios de Aguas de La Habana, rompieron e hicieron un tremendo hueco en la calle 230, e/27 y 27A en el Reparto La Coronela, La Lisa, al parecer allí hay un salidero de agua (Fotos 1 y 2); desde ese día, ese hueco está abierto, con todos los peligros que eso acarrea… a solo unos 200 metros, se encuentra la Escuela Primaria República del Perú, con el normal ajetreo de niños que ello acarrea… Ya hace un par de años atrás, la misma «Empresa», rompió la misma calle a solo unos metros del actual hueco para «conectar» una acometida, rellenaron y taparon con cemento.

Amaury Carvajal:

VALE: Que el país haga esfuerzos gigantescos en momentos muy difíciles para mantener la salud y la higienización de los cubanos.

NO VALE: Que frente al Palacio de la Maternidad de Cienfuegos, Policlínico Área-I haya un desborde de aguas albañales que pone en riesgo la salud de las personas.

Carlos Enrique Álvarez Flores:

VALE: Que el estado cubano promueva el trabajo por cuenta propia y reconozca este sector con todas las garantías de la ley.

NO VALE: A mi juicio que el estado haya retirado sus cafeterías de lugares tan sensibles como son los Hospitales, terminales de ómnibus, para arrendarla a particulares que en su mayoría lo que hacen es revender todos los productos de las tiendas TRD, como son Agua, refresco, galletas, maltas, etc. Considero que este tema debe valorarse a otro nivel.

LFF:

VALE: Que el país haga esfuerzos para, al menos, intentar garantizar los medicamentos esenciales en las farmacias de la manera más estable posible, a pesar de todas las limitaciones financieras.

NO VALE: Que algunas de las «compañeritas» que laboran en nuestras farmacias, al menos aquí en la Habana, intenten una y otra vez, y en ocasiones lo logran, sobre todo con abuelitos o personas de poco conocimiento, robar al enfermo el medicamento que se te indica y controla mediante tarjeta controlada, diciéndote siempre que tu medicina ya no queda o no entró….Luego envías a otra persona con 1 o 2 CUC y regresa con tu medicina…….UN TOTAL NO VALE