Trump ordena que el informe Mueller sea secreto

Un comité de la Cámara de Representantes declaró en desacato al procurador general, Bill Barr, y el presidente Donald Trump utilizó su privilegio ejecutivo para mantener secreto el informe no censurado del fiscal especial Robert Mueller, lo que elevó el nivel de confrontación entre la Casa Blanca y el Congreso, en lo que algunos ya califican de crisis constitucional, mientras el emperador perdió este miércoles gran parte de sus ropas.

El país está en crisis constitucional , afirmó Jerrold Nadler, representante demócrata, después de que el Comité Judicial que él preside aprobó una resolución que declara en desacato a Barr, quien encabeza el Departamento de Justicia del régimen de Trump, por negarse a entregar una versión no censurada del informe del fiscal especial Robert Mueller.

En el debate entre el comité, demócratas y republicanos intercambiaron argumentos sobre cuál lado estaba violando la ley, incluso con retórica sobre si este asunto era o no una amenaza a los fundamentos de la república. Nadler insistió en que no estamos tomando este paso a la ligera , y reiteró que el principio es que a ninguna persona, ciertamente no al más alto funcionario en materia de aplicación de la ley en el país, se le puede permitir que desafíe la voluntad del Congreso e incumplir con una citación válida .

Ahora la resolución se presentará ante el pleno de la cámara baja, donde todo indica –a menos que prospere una negociación entre el Departamento de Justicia y el Congreso– que será aprobada por la mayoría demócrata. Así, Barr será el segundo procurador general federal en la historia en ser declarado en desacato por el Congreso (sólo se requiere que una de las dos cámaras apruebe esa resolución).

El Departamento de Justicia calificó la resolución de teatro político inapropiado , y la vocera de la Casa Blanca acusó a Nadler de abuso de poder .

Vale recordar que fueron los republicanos de la cámara baja quienes declararon en desacato a un procurador general por primera vez. Lo hicieron con Eric Holder, quien ocupó el puesto durante el gobierno de Barack Obama en 2012.

Horas antes del voto, Trump declaró que estaba colocando todo el informe de Mueller bajo privilegio ejecutivo , invocando esa opción por primera vez en su presidencia y afrimando con ello que ahora ese es un documento secreto de la presidencia. Todo esto forma parte de la estrategia ya explícita del régimen de no cooperar con el Congreso, sobre todo con la cámara baja por su mayoría demócrata.

Durante los últimos días, el régimen de Trump se ha negado a cumplir con órdenes de entrega de documentos y citas para comparecer ante varios comités sobre una amplia gama de asuntos, incluido el informe Mueller, posibles actos de corrupción y transparencia de las finanzas personales del presidente, entre otras, lo cual está generando un enfrentamiento político que ahora incluye la contemplación de un proceso de impeachment contra el presidente.

Aunque se ha opuesto a un juicio político hasta ahora, Nancy Pelosi, líder demócrata de la Cámara de Representantes, advirtió por segundo día que las maniobras de no cooperación y obstrucción del poder de supervisión del Congreso por la Casa Blanca están llegando a tales extremos que Trump está por hacer “un auto-impeachment”.