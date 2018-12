Y casi sin darnos cuenta, terminamos el 2018 en Para Pensar… y otros andares por Cubadebate

Hemos navegado por el importante año 2018, a veces con viento a favor, otras veces con viento en contra, pero siempre con buena ventolera. Creo que casi siempre pusimos correctamente las velas y nos movimos con inteligencia, creatividad y con la amistad como combustible inigualable.

Veamos la estadística del año que termina, aunque algunos datos todavía estén en gestación:

Se publicaron 47 acertijos y ejercicios reales de ideas creativas y 47 respuestas, 8 más que en el 2017. Se regularizó la salida los lunes y las respuestas los jueves.

Hubo más de 2500 comentarios en las propuestas y más de 700 en las respuestas.

En los 47 acertijos hubo más de 600 Me gusta y más de 430 lo compartieron; mientras que en las respuestas hubo más de 382 Me gusta y más de 263 la compartieron.

El acertijo de más impacto cuantitativo fue: “¿Cuántos animales viajan en el acertijobús?”, con 130 respuestas y el de menos impacto “Homenaje a la Historia y la Matemática”, con 10.

Los ejercicios para pensar creativamente problemas reales y actuales de nuestra sociedad, tuvieron el siguiente comportamiento. Fueron cuatro, con los siguientes temas y datos de Me gusta; Compartir y Comentarios:

Ideas creativas para promover la lectura: 61 – 27 – 58

Ideas creativas para la vinculación universidad-empresa: 21 – 11 – 38

Ideas para captar desarrollar y retener el talento en Cuba: 49 – 41 – 110

Ideas creativas para mejorar los trámites ciudadanos en Cuba: 12 – 26 -90

Los resultados cuantitativos fueron superiores a los de los cuatro del 2017. Seguimos sin evidencia significativa de que los decisores lo hayan tenido en cuenta. Aunque ya pudimos escuchar al presidente Díaz-Canel indicando que se tuvieran en cuenta lo que se comentaba y proponía en las Redes Sociales, haciendo una alusión directa a Cubadebate.

En resumen de lo publicado en el 2018 en Para Pensar… los datos son más de 2100 Me gusta; más de 1000 Compartir y más de 3700 Comentarios.

Emociones especiales

Se incorporaron valiosos acertijandos y cubadebatientes, algunos con más estabilidad que otros. En las últimas semanas se perdieron KIMOXXX y DCAlessyAr. Casi terminando el año reapareció como estrella fugaz Taty.

Logré incrementar la interacción bilateral con varios acertijandos, casi todos desconocidos por mí. Entre ellos están Eladio, Alejandro, Peter, Isa M, Rolando, Metamayo, Feria el holguinero, Rodo, Marga. A estos dos últimos tuve la dicha de conocerlos personalmente en la presentación del libro Ernesto Che Guevara. Matemática y Electrónica

En ocasión del 15 aniversario de Cubadebate, pude compartir nuevamente con el destacado amigo Jose R. Oro. Ambos fuimos invitados especiales a las actividades conmemorativas.

Benjamín Marcheco estuvo por Cuba, pero no coincidimos. Algo similar sucedió con Pioneer.

Con HECTOR Y EL HERMANO he seguido intercambiando, y nos debemos un encuentro presencial que espero se haga realidad en el 2019.

Igualmente he mantenido intercambio con Rosa Fipa; una destacada acertijanda, así como con el amigo Eduardo Ortega y con el fundador Carlos Gutiérrez.

RARJ, el certero Cucalambé de Cubadebate, sigue de incógnito. Algo similar sucede con Sachiel el legítimo y Frodo.

Un evento emocionante fue la comparecencia en uno de los primeros programas de la Mesa Redonda digital, en que fui entrevistado por mi querida amiga, la carismática y talentosa periodista Leysi Rubio. Allí puse un acertijo que fue respondido por un televidente, pero no supe si recibió el regalo como premio a su respuesta. Pedí que me dieran un nuevo ejemplo de número perfecto (la suma de sus divisores propios coincide con el número). Yo puse el ejemplo del número 6=1+2+3. El televidente que primero respondió fue un habanero, dandoel número 28=1+2+4+7+14.

A todos quienes me han escrito seguí tendiéndoles mi mano, mente y corazón.

En este año me publicaron 17 artículos de opinión con más de 600 comentarios; 1300 Me gusta y 500 Compartir. En cada mes se publicó al menos 1 y en octubre salieron 3.

Se trata de otro tipo de participación, en que ustedes me han estimulado con sus valoraciones críticas, algo que mucho estimo.

Me perdonan si he dejado de mencionar a varios que también se destacaron; en especial a quienes escribieron para rectificar algo o para discordar y me ayudaron a crecer profesionalmente.

Agradezco a los colegas de Cubadebate: José Raúl, Dianet, Indira, Leysi -la extraño mucho-, Aynel, Ania, Betty, Sergio, Flora, Randy… por la colaboración, para que nuestra columna siga activa.

Un reto para todos o casi todos

Organizar para el primer trimestre de 2019, febrero o marzo, un encuentro cara a cara entre todos los que quieran y puedan asistir. Estoy seguro que será un evento memorable. Ya he conversado al respecto con colegas de Cubadebate que han manifestado su disposición a apoyarnos.

Me gustaría escuchar ideas y propuestas para el posible encuentro.

En el 2019 tomaré algunas decisiones trascendentales para los próximos años de mí ya larga vida. Intentaré que ello no signifique el abandono de Para Pensar…

Termino estas palabras deseando que el 2019 sea un año en que toda la felicidad posible les llegue de manera linda y útil.

Un fuerte abrazo.

Profesor Néstor del Prado Arza