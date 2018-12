Ileana Ros-Lehtinen “confundió” el Malecón de La Habana con Egipto

La congresista saliente de origen cubano, Ileana Ros-Lehtinen, manipuló en Twitter una imagen de protestas en Egipto para hacer creer que se trataba de una manifestación en el Malecón Habanero.



En la foto utilizada por Ros-Lehtinen, quien se retira este 2018 del Congreso estadounidense tras casi treinta años de cabildeo contra Cuba, son visibles múltiples banderas egipcias y no hay ningún edificio o punto de referencia que concuerde con La Habana.

Se trata en realidad de una imagen tomada en el puerto de Alejandría, Egipto, durante las protestas del año 2011.

La manipulación se llevó a cabo en agosto del 2014, pero fue descubierta recientemente por decenas de internautas, quienes respondieron a su tweet y criticaron que se use la mentira para atacar a Cuba.

Amazing how many Cuban’s made the mistake of carrying Egyptian flags. — Tony Benn’s Pipe (@BennPipe) 24 de diciembre de 2018



“Increíble cuántos cubanos cometieron el error de llevar banderas egipcias”, ironizó la cuenta de Tony Benn’s Pipe.

Otros llegaron más lejos y le ofrecieron a la legisladora un poco de su propia medicina.

Angry protesters gather outside Ileana Ros-Lehtinen’s South Florida mansion to demand her resignation pic.twitter.com/PNGG4qqnTs — Chauncey (@bornfugly) 24 de diciembre de 2018

“Manifestantes coléricos se reúnen a las afueras de la masión de Ros-Lehtinen en el sur de la Florida para reclamar su resignación”, refiere este post acompañado de una manifestación con banderas surcoreanas.

Ros-Lehtinen fue la primera representante de origen cubano en ingresar al legislativo estadounidense a finales de la década de los 80 del siglo pasado. Ha utilizado su posición para entorpecer una mejoría de las relaciones entre La Habana y Washington.

Tiene fuertes vínculos con los sectores ultraderechistas y anticubanos de Florida, pero decidió no presentarse a la reelección en los comicios de medio término, celebrados en noviembre pasado.