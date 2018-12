S02E05: Una app para los datos, el top de Apklis y los nominados a los Globos de Oro

El acceso a Internet por datos móviles, acaparó todas las portadas de los medios nacionales esta semana. Para algunos, buenas noticias que llegan para cerrar un año a la espera de un servicio fundamental para la informatización de la sociedad cubana. Otros lo ven como algo que todavía permanece alejado del bolsillo del pueblo trabajador. De una forma u otra, el primer paso es el más importante, aunque todavía queda por ver cuando se comiencen a conectar el resto de los números (54, 55, 56…), si soportará la red. De momento, toDus está offline. Eso sí es una mala noticia.

Y como esta semana no se puede hablar de otra cosa, comenzamos el resumen compartiendo una aplicación que seguramente será como un ángel caído del cielo para todos aquellos que ya empezaron a utilizar el servicio de Etecsa. También tenemos en exclusiva lo más destacado de Apklis en 2018, la tienda de nuestro patio. Un procesador que llegará en 2019 en muchos dispositivos con un módem para conexiones 5G. Para cerrar, la lista de los nominados a los Globos de Oro.

¡Eh! Todavía no salte para los subtítulos, que viene la mejor parte. Esta semana estrenamos nuestro Telegram, donde…, no le digan a nadie, estaremos ofreciendo noticias, memes, videos y un sinfín de servicios con bots, que no aparecerán en nuestra página, Twitter o Facebook. Además, este viernes estrenamos también nuestro Newsletter, un servicio montado en la plataforma MailChimp, para que reciba en su correo electrónico un resumen de todo el contenido publicado durante la semana.

