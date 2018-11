S02E02: El live-action de Dumbo, novedades de Samsung y los nominados a los Game Awards

Canal USB tuvo una semana bien agitada. El martes regresamos con los principales apuntes del VI Foro de Televisión Digital, que recomiendo echen un vistazo porque Lacetel siempre está activo en Cubadebate ante cualquier duda. El miércoles estrenamos Cortocircuito junto a los desarrolladores de Picta, Apklis y toDus. Y este viernes, regresa el segundo episodio de Resumen Semanal.

Para el S02E02 de este refrito noticioso veremos el primer tráiler del live-action de Dumbo. Sí, el elefantico volador de nuestra infancia. El procesador que prepara Samsung para el nuevo Smartphone. Las secuelas que está dejando la estelar película de Bohemia Rhapsody. Y… ¡sorpresa! La lista de nominados a los Game Awards 2018.

La historia de Dumbo volverá a la pantalla en forma de live-action, nada menos que de manos del conocido Tim Burton, quien intentará con un clásico de los animados de Disney, remontar la pobre acogida que tuvo Alicia en el País en las Maravillas.

Con un elenco donde destacan Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green y Alan Arkin, la película llegará a los cines en abril de 2019, cuya versión no se va a separar mucho de la historia que recordamos de Dumbo.

Las grandes orejas del pequeño elefante son nuevamente motivo de burla en el circo donde vive. Sin embargo, Dumbo triunfa cuando descubren que es capaz de volar. El circo comienza a ganar popularidad gracias al espectáculo del gracioso elefantico, pero su suerte podría cambiar cuando entra en juego un ambicioso empresario que busca apoderarse de Dumbo y separarlo de su madre.

Sentimientos a flor de piel… el tráiler de Dumbo.

El nuevo Samsung, al que llaman S10 pero aún no tiene nombre, llegará entre febrero y marzo del próximo año con una novedad que moverá su nueva interfaz One UI, el Exynos 9820.

El procesador de gama alta, que optimizará procesos mediante la aplicación de la inteligencia artificial, tendrá 8 nanómetros, superior a los 7 que muestran teléfonos de la competencia como el Apple A12 y el Hisilicon Kirin 980 de Huawei. Mas, expertos aseguran desde ahora que no es capaz de superar al A12 Bionic de Iphone. Problema de gustos tal vez…

Según Hipertextual, con 8 nucleos, el CPU del Exynos 9820 es un 20% más rápido en mononúcleo, un 15% en multinúcleo y hasta un 40% más eficiente. Esto quiere decir que con una menor cantidad de núcleos que el S9 (6 menos), el rendimiento gráfico mejora un 40%. Asimismo, este procesador soportará videos en 8K, y podrá grabar también en resolución 4K a 150 fps.

La web destaca que las unidades de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés), “son pequeños módulos embebidos en el chipset del teléfono diseñados para el cálculo tensorial que se aplica en tareas de aprendizaje automático”. Según Samsung, la NPU del 9820 es siete veces más rápido y eficiente respecto a su antecesor (9810), en “tareas relacionadas con la inteligencia artificial”. Esto ayudará a predecir modelos de uso del teléfono, consumo de energía, así como los ajustes de escenas fotográficas.

Samsung no solo fabrica teléfono y televisores. Con una visión más altruista, el gigante sudcoreano está desarrollando un software para gestionar la televisión mediante ondas cerebrales.

La iniciativa Project Points es desarrollada por Suiza en colaboración con el Centro de Neuroprótesis de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), y pretende ayudar a pacientes con problemas de movilidad o incluso paraplejia.

Con un casco que tiene 65 sensores (uno registra el movimiento ocular), el software detecta el movimiento de los ojos y las ondas cerebrales, con el objetivo de que la persona pueda cambiar de canal o modificar el sonido cuando observa la televisión.

Se estima que para 2019 se comience a utilizar como prueba en hospitales suizos. De momento está en fase de desarrollo, pero vea que bien funciona en este video.

El éxito mundial de Bohemia Rhapsody, la película de homenaje a Freddie Mercury, es innegable. La excelente banda sonora del film y la espectacular actuación de Rami Malek, arrastra a miles de personas al cine; incluso, ha posicionado el rock en lo más alto de todas las listas de música online del mundo.

Un cine de Argentina se quedó sin luz esta semana durante el estreno de la película. Mientras solucionaban el problema, un joven, a toda voz, comenzó a cantar I want to break free (Quiero ser libre) como si se tratase del líder de Queen. Lo hizo tan bien, que las personas grabaron el momento en sus teléfonos móviles, mientras otros lo acompañaban con palmas, silbidos y gritos.

Resultó que el joven argentino, conocido como Gonzalo Amaral, es cantante y tiene una banda, por lo que pudo interpretar (aunque no con el mismo tono de voz), cada nota de la canción sin desafinar.

Más tarde solucionaron el problema en el cine y la puesta continuó. No se conoce el motivo de la pausa. Sin embargo, lo que sí es seguro es que los asistentes a la sala se llevaron película y espectáculo por el precio de una entrada.

No se pierda el video del show. 😂😅😜

Pocas sorpresas se anunciaron en los Game Awards este año. Desde el primer tráiler de Red Dead Redemption 2, era de esperar que el juego de Rockstar Games sería un bombazo. 8 nominaciones confirman la segunda entrega de este western que siempre sorprende por sus gráficas de alto calibre, su historia y jugabilidad.

Con igual aceptación fue recibido por la crítica y el público God of War, lo que le valió también 8 nominaciones para la cita de premiaciones más grande del mundo. Spiderman, por su parte, cuenta con 7 candidaturas al evento que se celebrará el próximo 6 de diciembre.

A continuación, la lista de los nominados:

Juego del año

Assassin’s Creed Odyssey

Celeste

God of War

Marvel’s Spider-Man

Monster Hunter: World

Red Dead Redemption 2

Mejor juego de acción:

Call of Duty: Black Ops 4

Dead Cells

Destiny 2: Forsaken

Far Cry 5

Mega Man 11

Mejor juego de acción / Aventura

Assassin’s Creed: Odyssey

God of War

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Shadow of the Tomb Raider

Mejor juego de Rol

Dragon Quest XI

Monster Hunter: World

Ni no Kuni II

Octopath Traveler

Pillars of Eternity II: Deadfire

Mejor juego en active

Destiny 2: Forsaken

Fortnite

No Man’s Sky

Overwatch

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Mejor dirección en videojuego

A Way Out

Detroit: Become Human

God of War

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Mejor narrativa

Detroit: Become Human

God of War

Life is Strange 2: Episode 1

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Mejor dirección artística

Assassin’s Creed Odyssey

God of War

Octopath Traveler

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Mejor banda Sonora/música

Celeste

God of War

Marvel’s Spider-Man

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Octopath Traveler

Red Dead Redemption 2

Mejor diseño sonoro

Call of Duty: Black Ops 4

Forza Horizon 4

God of War

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Mejor actuación

Bryan Dechart como Connor (Detroit: Become Human)

Christopher Judge como Kratos (God of War)

Melissanthi Mahut como Kassandra (Assassin’s Creed Odyssey)

Roger Clark como Arthur Morgan (Red Dead Redemption II)

Yuri Lowenthal como Peter Parker (Marvel’s Spider-Man)

Mejor juego independiente

Celeste

Dead Cells

Intro the Breach

Return of the Obra Dinn

The Messenger

Mejor juego para móviles

Donut County

Florence

Fortnite

PUBG MOBILE

Reigns: Game of Thrones

Mejor juego de realidad virtual / realidad aumentada

ASTRO BOT Rescue Mission

Beat Saber

Firewall Zero Hour

Moss

Tetris Effect

Mejor juego de lucha

BlazBlue: Cross Tag Battle

Dragon Ball FighterZ

Soul Calibur VI

Street Fighter V Arcade Edition

Mejor juego familiar

Mario Tennis Aces

Nintendo Labo

Overcooked 2

Starlink: Battle for Atlas

Super Mario Party

Mejor juego de estrategia

The Banner Saga 3

Battleteach

Frostpunk

Into the Breach

Valkyria Chronicles 4

Mejor juego de deportes / carreras

FIFA 19

Forza Horizon 4

Mario Tennis Aces

NBA 2K19

Pro Evolution Soccer 2019

Mejor juego multiplayer

Call of Duty: Black Ops IIII

Destiny 2: Forsaken

Fortnite

Monster Hunter: World

Sea of Thieves

Mejor juego esports

CSGO

DOTA2

Fortnite

League of Legends

Overwatch