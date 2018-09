Contradicción: Cubana Marcia Videaux fuera del Mundial de Gimnasia por “recorte de presupuesto”

Muchas veces, deportistas, entrenadores, directivos, entre otros, se quejan de la carencia de fogueo al máximo nivel que sufre el deporte cubano. Al punto de que hasta suena a cliché.

Por ello, me sorprendí cuando la Televisiòn Cubana informó de la exclusión de la gimnasta Marcia Videaux del próximo campeonato mundial de ese deporte, a causa de un “recorte de presupuesto” del Instituto Nacional Deporte y Recreación (INDER).

Videux, de 19 años, es actualmente la mejor gimnasta de Cuba- Yesenia Ferrera convalece de una operación- y la única con reales posibilidades de mostrar sus ejecuciones en un mundial.

La alumna de Yareimi Vázquez resultó una de las máximas ganadoras de medallas por Cuba en los recientes Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla. En los últimos años ha ganado, incluso, medallas en Copas del Mundo, fue olímpica en Rio-2016 y es una de las figuras del deporte cubano con opciones de subir al podio en Lima-2019.

Su actuación en Barranquilla pudo ser su prueba de fuego para el mundial. Y en el Centro de Convenciones Puerta de Oro de la ciudad colombiana, la manzanillera cumplió, al adueñarse de cuatro medallas (2-2-0).

Nadie ha brindado- al menos hasta ahora- una explicación de su exclusión mundialista, se quejó la TV.

Entonces, ¿qué pasó en realidad? ¿Podrá esta chica encontrar motivaciones para seguir adelante? ¿Dónde ha quedado él estímulo a su entrega y mejoría?

No borro de mi memoria algo similar ocurrido con la estelar ciclista Marlies Mejías en el pasado Mundial. Hace poco vimos que con el crono hecho por Marlies en la persecución en los Juegos de Barranquilla-2018, hubiera sido medallista en ese Mundial, al no asistió por razones de “prespuesto” y de último minuto. La muchacha incluso fue hasta el aeropuerto, porque todo estaba planificado.

Y no es que Marlies o Marcia vayan o no a subir al podio en un mundial, eso es harina de otro costal.

Estamos claros de que Cuba es un país bloqueado, sin grandes recursos, con dificultades económicas. Sabemos que Doha está del otro lado del mapa- aunque la sede del Mundial se sabía con tiempo suficiente-, pero el deporte siempre ha sido uno de los emblemas y orgullos de este pequeño, pero gran país, y son muchos los que siguen haciendo el máximo por mantenerlo en una posición de privilegio.

No es nada fácil para el Estado mantener un movimiento deportivo tan abarcador. Lo sabemos. El INDER realiza notables esfuerzos. En los últimos tiempos se percibe un gran trabajo en varias esferas, con acento en la recuperación de instalaciones.

Pero, si no se prevén acciones para contrarrestar o resolver situaciones como las ocurridas a Marcia y el pasado año a Marlies, ¿cómo podemos seguir aspirando a mantener un deporte multilaureado, con atletas de primer nivel bien enfocados en su carrera?

¿Cómo podemos pensar en poder recuperar el segundo lugar panamericano en Lima-2019? ¿Cómo podemos pensar en un sitio entre las 20 primeras potencias olímpicas en Tokio-2020? Son metas que lejos de seguir apostando por ellas, al parecer, se alejan.

No digo más. Ojalá que situaciones como estas no se repitan. Luego de más de cinco décadas disfrutando hasta el delirio de los triunfos de Alberto Juantorena, Teófilo Stevenson, Sotomayor, Ana Fidelia Quirós, las Morenas del Caribe, Mijaín López y muchos más, no concibo al deporte cubano sin ser un emblema y un orgullo.

(Tomado de Radio Habana Cuba)