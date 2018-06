El que tenga ojos que mire

Cuba ha venido demostrando a lo largo de su historia su vocación inequívoca de solidaridad con los pueblos del mundo. Muchos son los ejemplos que podemos citar, bajo el pensamiento martiano de que “Patria es Humanidad” y el ejemplo del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz.

Desde las primeras horas de suceder la tragedia del volcán de Fuego en Escuintla, Guatemala, la Brigada Médica Cubana que radica permanentemente en ese departamento del país, brindó su asistencia a los albergados y otros ciudadanos que requerían de sus servicios. Diariamente y durante toda la noche (desde las 7:00 pm hasta las 6:00 am), un grupo reducido de colaboradores cubanos hacen su guardia voluntaria en la Escuela tipo Federación José Martí, luego que terminan su jornada laboral en el hospital de esa ciudad.

El placer de sanar a los heridos y curar a los enfermos, ennoblece la causa de los cubanos, que para más honra lo hacen en un centro de estudios que lleva el nombre del Héroe Nacional cubano y quien hace exactamente 140 años atrás escribía su ensayo “Guatemala”, dejando constancia del amor que sintió por este hermano pueblo. “La mejor manera de decir es hacer”, predicó el Apóstol de la Independencia cubana José Martí. Los colaboradores cubanos de Escuintla, hacen honor a las palabras del Maestro.

Algunos amigos se nos han acercado para preguntarnos o reclamarnos de buena fe, por qué no hemos acudido a los medios públicos para decir lo que están haciendo nuestros compañeros. Jamás ha primado en el actuar de Cuba, una pizca de altanería, poca modestia o necesidad de reconocimiento al trabajo que hacemos con todo el amor del mundo. En cada colaborador cubano de la salud está la honra de todo un pueblo, que valientemente ha resistido más de una década de bloqueo genocida por parte de Estados Unidos. En todos los cubanos está presente las palabras de Martí y aquel pensamiento que Fidel nos enseñó con hidalguía: “Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz”. Nuestra gloria es hoy servir al pueblo de Guatemala y ahí estaremos hasta el final.

No nos preocupa que resalten lo menos significativo, nos interesa salvar vidas que para nosotros es lo más importante. Hace 20 años la Brigada Médica Cubana está presente en Guatemala y no viene solamente para contingencias, vive junto al pueblo más pobre y desposeído y junto a este comparte lo que tiene. Reiteramos que hay 400 hombres y mujeres listos para cumplir la misión que se nos asigne en el país, para avocarnos todos a curar las heridas visibles de esta gran tragedia. Las heridas internas, las del alma, también intentaremos curarlas con la medicina que Cuba produce a gran escala y que no todos pueden contribuir con ella; se llama AMOR.

Mientras tanto, seguimos con nuestra Brigada Médica en Escuintla dándolo todo por este digno pueblo. Honraremos con nuestro accionar a José Martí, a José Joaquín Palma y a todos aquellos que a lo largo de nuestra Revolución han sido ejemplo de sacrificio, lealtad y modestia. En esa Brigada está junto a nosotros, Fidel, Raúl y el Che. En esa Brigada Médica está nuestro pueblo libre, soberano e independiente. No buscamos protagonismos, la población guatemalteca nos gratifica con la propia medicina que le brindamos, no llegamos de carrera a atender una urgencia, vivimos junto a ella hace 20 años. Al decir de los guatemaltecos: “El que tenga ojos que mire”.