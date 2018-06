Un Volcán de Padres: Médicos cubanos en Guatemala saludan el dia de los padres

Llegará el 17 de junio como el tercer domingo del sexto mes del año, donde en muchas partes del mundo se celebra el día de los padres. En esta ocasión lo haremos de manera especial y con personas muy especiales. Algunos de ellos no podrán disfrutar nunca más de su progenitor, pues desgraciadamente lo perdieron en la lamentable y trágica erupción del Volcán de Fuego. Otros lo harán con ese sentimiento de nostalgia por la lejanía de sus seres queridos, pero con un profundo amor y con muchos deseos de aportarle a la vida. Esos son nuestros colaboradores de la salud que hoy cumplen su misión en Escuintla, Guatemala.

No podrá ser una celebración habitual pues las condiciones no están dadas para eso; no habrá día de descanso como en otras ocasiones, ni un brindis por la ocasión, tampoco nuestro habitual baile de “casino” o de salsa para relajar tensiones. Cada uno de nuestros padres colaboradores estará inmerso en sus habituales guardias médicas y ese día por encima de todo, verá en cada uno de los niños y niñas que atienden al suyo propio. Será un día donde el amor desbordará las pasiones y con más fuerzas dedicarán sus esperanzas, para que cada pequeñín o al decir guatemalteco, cada patojo o patoja, regresen más temprano que tarde a sus hogares y vuelvan con el paso del tiempo, a reconstruir sus vidas.

Este día de los padres, todos los cubanos que nos encontramos alejados de nuestros ascendentes, dedicaremos nuestro pensamiento y redoblaremos nuestros esfuerzos a nombre de nuestro padre mayor, ese que llevó a la práctica y fue el mejor exponente del ideario martiano, el que nos hace feliz aún sin poder verlo físicamente, sin poder más allá de las huellas que aún caminan con vivaz vigencia, escuchar sus largos e instructivos discursos. Este día de los padres, dentro de cada uno de estos hombres y mujeres que entregan su corazón al más desposeído con el solo compromiso de sanar, estará usted Comandante.

Este domingo habrá un ardiente fuego que no daña, que no deja heridas, que no destruye. Se levantará un gran Volcán de Padres cubanos para decir: aquí estamos y seguiremos estando Padre querido, cuente con nosotros porque jamás le fallaremos, porque con el espíritu optimista que corre por nuestros alrededores y en el 90 aniversario del Guerrillero Heroico repetiremos: Hasta la Victoria Siempre…..!!!