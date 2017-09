La India potencia espacial desde hace 3 años

El 24 de septiembre de 2014, la India pone en órbita de Marte a la sonda espacial Mars Orbiter Mission (MOM), llamada popularmente Mangalayaan, esta sonda fue lanzada desde la isla Sriharikota, en el estado de Andhra Pradesh, a bordo de un cohete Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) PSLV C-25, el 5 de noviembre de 2013, después de 15 meses de diseño y fabricación por la Indian Space Research Organisation (ISRO).

De esta forma la India se sumó al selecto club de países exploradores de Marte junto a Estados Unidos, la antigua URSS y Europa. Con ese logro la ISRO también consigue convertirse en la primera agencia espacial en la historia que llega a Marte en su primer intento.

El objetivo principal de la Mars Orbiter Mission fue dar a conocer los sistemas de lanzamiento de cohetes de la India, su capacidad de construcción y operación de naves espaciales. El objetivo secundario, explorar algunas de las características de Marte: la superficie, la morfología, la mineralogía y la atmósfera, utilizando instrumentos científicos propios. Otro objetivo de esta primera misión india a Marte fue desarrollar las tecnologías necesarias para el diseño, la planificación, la gestión y operación de una misión interplanetaria, que comprende las siguientes tareas principales:

• Diseño y realización de un orbitador de Marte con capacidad para realizar maniobras, fase de crucero de 300 días, inserción en la órbita de Marte y la fase en órbita alrededor de Marte.

• Comunicación de espacio profundo, navegación, planificación y gestión de la misión.

• Incorporar funciones autónomas para manejar situaciones de emergencia.

La carga útil de 15 kilogramos estaba integrada por cinco instrumentos:

• Mars Exospheric Neutral Composition Analyzer (MENCA) – Instrumento para análisis de la atmósfera.

• Methane Sensor For Mars (MSM) – Instrumento para análisis de la atmósfera.

• Mars Color Camera (MCC) – Cámara en color.

• Probe For Infrared Spectroscopy for Mars (PRISM) – Cámara de infrarrojos.

• Lyman-alpha photometer – Instrumento para la medición del hidrógeno en la atmósfera marciana.



