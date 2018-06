La firma israelí Comtec solicitará a la FIFA la exclusión de Argentina de la Copa del Mundo, luego de que la selección ‘albiceleste’ cancelara su participación en un partido amistoso contra Israel, marcado para el 9 de junio en Jerusalén. (Fuente: BBC Mundo). Guillermo Tell

Los frustrados organizadores del encuentro deportivo acusan al equipo argentino de “discriminación religiosa” con la intención de impedir la participación de Argentina en la cita de Moscú y denuncian a la Federación Palestina de Futbol de amenazar a los jugadores del país suramericanos.

Contada solo así la historia queda cínicamente sesgada, al omitirse que ese partido se celebraba tradicionalmente en Haifa, Israel, pero esta vez se pretendió tuviera lugar en un estadio erigido donde hubo una aldea palestina arrasada por el expansionismo sionista y nada menos que en Jerusalén. Toda una insensible provocación.

El astro del Barcelona, Lionel Messi, un ídolo entre los fanáticos árabes, fue el primero en bajarse de ese programa ante una carta que le escribieron niños palestinos y protestas protagonizadas en la misma Ciudad Condal. Sin embargo Argentina, que por lo visto pactó, contrato por medio, el malogrado partido sin medir sus previsibles consecuencias, ahora alega que hizo mutis “por el riesgo percibido”.

He aquí previo a Moscú, algunas merecidas tarjetas rojas: para los provocadores desde Tel Aviv, contra la políticamente miope directiva del once argentino y cómo no también para un columnista del diario español El País que tergiversó descaradamente el incidente.