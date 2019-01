Venezuela no está sola: Últimas noticias

Venezuela rompió relaciones políticas y diplomáticas con el actual gobierno de Estado Unidos sin fracturar las relaciones sociales, comerciales y educativas, informa el sitio oficial del Gobierno Bolivariano de Venezuela.

Así lo aseveró el Jefe de Estado y de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al ofrecer una rueda de prensa con medios de comunicación social nacional e internacional desde el salón Ayacucho del Palacio de Gobierno.

“Yo he roto relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de Donald Trump, yo no he roto relaciones con los EE.UU., nuestras relaciones continúan y van a florecer hoy más que nunca (…) los Estados Unidos es mucho más que Trump”.